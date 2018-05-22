Сагадиев попросил акимов не наказывать школы по итогам ЕНТ
Министр образования Ерлан Сагадиев рассказал о подготовке к проведению в Казахстане Единого национального тестирования, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выступая с докладом на заседании правительства, министр сообщил, что в 2018 году ЕНТ будет проводится в 15-й раз. Также он напомнил, что до 2017 года ЕНТ выполняло три функции - выпускной экзамен, вступительный экзамен и механизм присуждения государственных образовательных грантов.
"Данный формат тестирования изменен в прошлом году. Теперь итоговая аттестация, или выпускной экзамен, проводится в школах, а ЕНТ стало вступительным экзаменом в вузы и механизмом для присуждения образовательных грантов", - отметил Ерлан Сагадиев.
По словам министра, в 2018 году формат тестирования не будет меняться, все пройдет в том же формате, что и в прошлом году.
"Сроки проведения ЕНТ и количество тестовых заданий не меняются. ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах проведения ЕНТ. Всего 120 тестовых заданий. Максимальный балл - 140, проходной балл - 50. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов", - рассказал Ерлан Сагадиев, дополнив, что в текущем году база тестовых заданий обновлена на 50 процентов.
"Количество выпускников, изъявивших желание сдавать ЕНТ, составляет 102 442, или 70 процентов от общего количества выпускников. В том числе 75 процентов на казахском языке и 25 процентов на русском языке. По сравнению с прошлым годом количество выпускников, подавших заявления на участие в ЕНТ, увеличилось на 10 тысяч", - дополнил он.
Завершая выступление, Сагадиев обратился к главам казахстанских регионов. "Министерством не будет проводиться рейтинг школ по итогам ЕНТ. Кроме того, обращаем внимание акимов, чтобы на местах не принимали меры для наказания по результатам ЕНТ", - попросил министр.
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