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22.05.18 00:59
Медный
Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС Костанайской области
тоже самое www.youtube.com
22.05.18 00:58
Добринцофф
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
yudjin: а ты вложись в современное оборудование, технику и хранилища.. Вкладывались по гос программам ,со всевозможными субсидированиями ставок,государство выделило деньги в надежде на то, что...
22.05.18 00:56
Медный
Департамент КНБ Костанайской области прокомментировал дело о мошенничестве в отношении бывшего сотрудника ведомства
а ответ один www.youtube.com [Исправлено: Медный, 22.05.2018 - 00:52]
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elektron
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112: 2007-ой год? да тут и за убийство срок давности истёк, так что живи спокойно :lol: [Исправлено: elektron, 21.05.2018 - 18:55]
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Расследованием причин смерти 11-летней девочки в Карасуском районе займется специальная следственно-оперативная группа

21 мая 2018, 22:16 |  Криминал

Об этом сегодня. 21 мая, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. 

"По факту обнаружения 21 мая в селе Восток тела 11-летней девочки полицейскими поводится досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее изучение обстоятельств произошедшего. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников ДВД и ОВД Карасуского района. Расследование находится на контроле руководства ДВД области", - говорится в сообщении.
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