Расследованием причин смерти 11-летней девочки в Карасуском районе займется специальная следственно-оперативная группа
Об этом сегодня. 21 мая, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
"По факту обнаружения 21 мая в селе Восток тела 11-летней девочки полицейскими поводится досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее изучение обстоятельств произошедшего. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников ДВД и ОВД Карасуского района. Расследование находится на контроле руководства ДВД области", - говорится в сообщении.
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