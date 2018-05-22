Расследованием причин смерти 11-летней девочки в Карасуском районе займется специальная следственно-оперативная группа

Об этом сегодня. 21 мая, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

"По факту обнаружения 21 мая в селе Восток тела 11-летней девочки полицейскими поводится досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее изучение обстоятельств произошедшего. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников ДВД и ОВД Карасуского района. Расследование находится на контроле руководства ДВД области", - говорится в сообщении.