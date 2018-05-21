Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко

Турнир проходил 3-5 мая в Кызылорде. Участие в чемпионате РК приняло более сотни спортсменов. Были представлены разделы с ушу саньда, а также паралельно проходил чемпионат в разделе таолу.

Таолу (буквально - комплекс дорожек) - комплекс упражнений ушу, в одиночном варианте являющийся аналогом боя с тенью. Парный вариант может являться как расшифровкой одиночного варианта, так и боем двух партнёров против нескольких воображаемых противников.

Марианна ИГНАТЕНКО недавно вернулась из Москвы, где стала серебряным призёром международного турнира «Звёзды ушу 2018». Она является мастером спорта по боксу, а теперь, став чемпионкой РК в весе 65 кг, выполнила и норматив мастера спорта по ушу саньда.

- Скоро должны прийти документы о том, что меня включили в сборную Казахстана. - рассказала Марианна "НГ". - Сейчас я являюсь действующим мастером спорта по боксу, выполнила я этот норматив в 24 года. Теперь подали документы на мастера по ушу саньда. В июне поеду в Астану, там будет международный турнир по ушу. Так же в августе-сентябре должен пройти чемпионат Азии, но, скорее всего, я на него не попадаю - состав команд был утверждён еще несколько месяцев назад. Они хотели включить меня в сборную, но позвонили на следующий день и сказали, что у них не получается.

Обе соперницы Марианны Игнатенко на чемпионате РК представляли Южно-Казахстанскую область. Первая занимается ушу уже 4 года, вторая - 6 лет. Сама Марианна на 8 лет выбилась из спортивной жизни в связи с рождением детей. А это нешуточный простой по спортивным меркам. Но на своём примере она наглядно показывает: если есть желание, то никогда не поздно добиться высот, которых так сильно желаешь.

Оба поединка Марианна закончила техническими нокаутами.

Бессменным тренером спортсменки является ее старший брат Денис Стариков. Марианна тоже занимается тренерской деятельностью.

Денис Стариков - директор филиала Республиканской федерации ушу. Этот филиал признан Международной федерацией ушу, но из-за бюрократических проволочек филиал не может получить аккредитацию в Костанайской области. Поэтому отсутствует финансирование от областного управления физкультуры и спорта. Все воспитанники Старикова, среди которых много результативных бойцов вынуждены искать деньги на поездки с миру по нитке. А если и находят, то, как в случае с Марианной, ездят на турниры без сопровождения тренера. Но все равно показывают высокий уровень - как на международной арене, так и на чемпионатах РК.

Будем надеяться, что управление физкультуры и спорта всё-таки найдет возможность оказать содействие в решении этих вопросов.