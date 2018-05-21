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Добринцофф
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый : Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))? Я ещё месяц назад начал новый урожай...
21.05.18 21:39
Добринцофф
Снова убивают деревья
Очевидец: Куда смотри акимат? Говорят акимат этой зимой в Египте отдыхал)) c.radikal.ru a.radikal.ru c.radikal.ru d.radikal.ru b.radikal.ru d.radikal.ru
21.05.18 21:35
Бывалый
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?
21.05.18 21:28
анна
Снова убивают деревья
ну вы же видите,что бесполезно..все делается с разрешения властей
21.05.18 21:20
54
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Умирает село. Сколько уже заброшенных деревень.Уезжают люди. Нет работы, нет медобслуживания. Были совхозы худо бедно всё это было. Был недавно в родной деревне. Кончилась деревня. Заброшенные дома,...
21.05.18 21:05
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В Костанае прошёл чемпионат области по волейболу среди девушек 2005-2006 г. р.

Дмитрий ПЕТРЕНКО

21 мая 2018, 17:30 |  Спорт

В турнире, который прошел в спортзале ДК «Мирас», приняли участие 80 волейболисток. На кону стояла путёвка на чемпионат РК.

На чемпионат области заявились по две команды из Костаная и Рудного, а также команды Лисаковска, Аулиекольского ДЮСШ, Денисовского ДЮСШ и впервые - команда школы-гимназии №18 Костаная.

Все команды играли на пределе своих возможностей. Несмотря на столь юный возраст, комбинации разыгрывали вполне взрослые. При подачах противника девочки из противоборствующей команды кричали: «В сетку бей!», что подчас сбивало с толку или же отвлекало подающего. А соратницы по команде во время подготовки подающего к вводу мяча в игру гудели по нарастающей. Как нам пояснили, это делается для того, чтобы при подаче удар мяча об руку был как можно меньше слышен, а то и не слышен вовсе. Таким образом появляется элемент внезапности и соперницы могут не сразу сориентироваться, что мяч уже на пути в их зону.

- На этом первенстве идёт отбор на чемпионат Казахстана в этой возрастной категории, который пройдёт в июне в Петропавловске, – рассказал «НГ» главный судья соревнований Сергей ГЕЛИСХАНОВ. - Сейчас лучших спортсменок мы соберём в сборную Костанайской области. Фаворитами данного турнира, как и всегда, является первая команда Костаная. Неплохие команды из Денисовки и Рудного. Проводит чемпионат областное управление физкультуры и спорта.

И действительно - первой команде Костаная не было равных. Грамотные подачи, видно, что сила подачи и точность отрепетирована и поставлена, как надо. Волейболистки боролись до последнего, чтобы мяч не коснулся их поля, также чётко распасовывали и тут же глушили.

За недочёты спортсменки некоторых команд тут же занимались самовоспитанием в виде мгновенного кувырка назад на полу во время игры, а бывало, что уже и после матча, причем всей командой.

Капитан первой команды Костаная Сабина Абдрахманова в атаке

- Мне 12 лет и являюсь капитаном команды «Костанай 1», – рассказала «НГ» Сабина АБДРАХМАНОВА. - Играю в волейбол уже четыре года, моим первым тренером является Оксана Валентиновна Губайдуллина, а сейчас тренирует Сергей Сергеевич Гелисханов. Я тренируюсь в спортивном зале ДК «Мирас». В волейбол пришла, потому что мой папа прочёл новость о Сабине Алтынбековой и сказал, что мне стоит пойти мне на волейбол. И я пошла. Так начались мои первые тренировки. Нса этом турнире могу отметить команду «Рудный 1», там очень сильное нападение. И ещё мне нравится команда Аулиеколя, хоть они и новенькие, но уже хорошо играют. Я играю на позиции доигровщика. Тренируюсь я четыре раза в неделю, и 20 минут на каждой тренировке мы уделяем внимание отработке подачи. Моя мечта - попасть в сборную Казахстана и играть на чемпионате мира. Моими кумирами являются бывший игрок команды «Динамо» (Казань) Екатерина Гамова, а также Сабина Алтынбекова.

В итоге первое место ожидаемо заняла команда Костаная, на втором - «Рудный 1», на третьем - Денисовская ДЮСШ, на четвертом - дебютант турнира, школа-гимназия № 18 (Костанай).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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