Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области

Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом сегодня, 21 мая, на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.

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Программа рассчитана на 2017-2021 годы. Она содержит 45 показателей развития, по 12-ти из которых Костанайская область не достигла запланированных величин. Например - по уровню производства картофеля и овощей.

- По меморандуму с МСХ, в прошлом году до области доведён индикативный показатель по посадке картофеля на площади 10 тыс. га. Посажено было 8,9 тыс. га. На 400 га были снижены площади в сельхозформированиях из-за нехватки финансовых средств. Раньше предприниматели получали погектарное субсидирование, - отметил Абдикаримов. - Уменьшены были посадки и в личных хозяйствах - на 700 га - из-за миграции и уменьшения численности трудоспособного сельского населения.

Похожая ситуация с овощами. План был - 2 700 га, фактически посеяли и посадили 2 430 га. Причины те же - отмена погектарного субсидирования и отток населения из села.

На 500 тонн говядины произвели меньше, чем планировали, и молока на подворьях надоили меньше на 16,7 тысяч тонн, потому что самих ЛПХ стало меньше.

Руководитель управления отметил, что перечисленной продукции в области все равно было произведено столько, что объемы намного перекрыли внутренние потребности региона. Но госпрограмма направлена не только на насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, но и на развитие экспортного потенциала местной сельхозотрасли.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ отреагировал на выступление, посоветовал акимам районов ездить на ярмарки в трудоизбыточные регионы и добавил, что как раз хорошие специалисты по выращиванию овощей и картофеля проживают на юге Казахстана.