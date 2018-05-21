Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом сегодня, 21 мая, на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.
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Программа рассчитана на 2017-2021 годы. Она содержит 45 показателей развития, по 12-ти из которых Костанайская область не достигла запланированных величин. Например - по уровню производства картофеля и овощей.
- По меморандуму с МСХ, в прошлом году до области доведён индикативный показатель по посадке картофеля на площади 10 тыс. га. Посажено было 8,9 тыс. га. На 400 га были снижены площади в сельхозформированиях из-за нехватки финансовых средств. Раньше предприниматели получали погектарное субсидирование, - отметил Абдикаримов. - Уменьшены были посадки и в личных хозяйствах - на 700 га - из-за миграции и уменьшения численности трудоспособного сельского населения.
Похожая ситуация с овощами. План был - 2 700 га, фактически посеяли и посадили 2 430 га. Причины те же - отмена погектарного субсидирования и отток населения из села.
На 500 тонн говядины произвели меньше, чем планировали, и молока на подворьях надоили меньше на 16,7 тысяч тонн, потому что самих ЛПХ стало меньше.
Руководитель управления отметил, что перечисленной продукции в области все равно было произведено столько, что объемы намного перекрыли внутренние потребности региона. Но госпрограмма направлена не только на насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, но и на развитие экспортного потенциала местной сельхозотрасли.
Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ отреагировал на выступление, посоветовал акимам районов ездить на ярмарки в трудоизбыточные регионы и добавил, что как раз хорошие специалисты по выращиванию овощей и картофеля проживают на юге Казахстана.
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый : Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))? Я ещё месяц назад начал новый урожай...
Снова убивают деревья
Очевидец: Куда смотри акимат? Говорят акимат этой зимой в Египте отдыхал)) c.radikal.ru a.radikal.ru c.radikal.ru d.radikal.ru b.radikal.ru d.radikal.ru
Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?
ну вы же видите,что бесполезно..все делается с разрешения властей
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