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Добринцофф
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый : Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))? Я ещё месяц назад начал новый урожай...
21.05.18 21:39
Добринцофф
Снова убивают деревья
Очевидец: Куда смотри акимат? Говорят акимат этой зимой в Египте отдыхал)) c.radikal.ru a.radikal.ru c.radikal.ru d.radikal.ru b.radikal.ru d.radikal.ru
21.05.18 21:35
Бывалый
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Кстати на этих выходных на базарах Астаны начали продавать картофан нового урожая. Как ты думаешь, юджин, какие северяне Ее вырастили? )))))))?
21.05.18 21:28
анна
Снова убивают деревья
ну вы же видите,что бесполезно..все делается с разрешения властей
21.05.18 21:20
54
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Умирает село. Сколько уже заброшенных деревень.Уезжают люди. Нет работы, нет медобслуживания. Были совхозы худо бедно всё это было. Был недавно в родной деревне. Кончилась деревня. Заброшенные дома,...
21.05.18 21:05
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Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области

Галина КАТКОВА

21 мая 2018, 15:38 |  Государство

Переток населения из села в город, а также за пределы области сказывается на выполнении Государственной программы развития АПК в регионе. Об этом сегодня, 21 мая, на расширенном заседании облакимата доложил руководитель сельхозуправления Дархан АБДИКАРИМОВ.

Иллюстративное фото

Программа рассчитана на 2017-2021 годы. Она содержит 45 показателей развития, по 12-ти из которых Костанайская область не достигла запланированных величин. Например - по уровню производства картофеля и овощей.

- По меморандуму с МСХ, в прошлом году до области доведён индикативный показатель по посадке картофеля на площади 10 тыс. га. Посажено было 8,9 тыс. га. На 400 га были снижены площади в сельхозформированиях из-за нехватки финансовых средств. Раньше предприниматели получали погектарное субсидирование, - отметил Абдикаримов. - Уменьшены были посадки и в личных хозяйствах - на 700 га - из-за миграции и уменьшения численности трудоспособного сельского населения.

Похожая ситуация с овощами. План был - 2 700 га, фактически посеяли и посадили 2 430 га. Причины те же - отмена погектарного субсидирования и отток населения из села.

На 500 тонн говядины произвели меньше, чем планировали, и молока на подворьях надоили меньше на 16,7 тысяч тонн, потому что самих ЛПХ стало меньше.

Руководитель управления отметил, что перечисленной продукции в области все равно было произведено столько, что объемы намного перекрыли внутренние потребности региона. Но госпрограмма направлена не только на насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией, но и на развитие экспортного потенциала местной сельхозотрасли.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ отреагировал на выступление, посоветовал акимам районов ездить на ярмарки в трудоизбыточные регионы и добавил, что как раз хорошие специалисты по выращиванию овощей и картофеля проживают на юге Казахстана.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ отреагировал ... что как раз хорошие специалисты по выращиванию овощей и картофеля проживают на юге Казахстана.


...правда абсолютно не ведущие как это делать в условиях северного Казахстана, где пол года может быть зима.
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§ yeti91
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 21.05.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одно дело посадка картофеля и выполнение программы а совсем другое дело количество и качество урожая что важнее посадки,недальновидность политиков на лицо

[Исправлено: yeti91, 21.05.2018 - 15:49]
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Лелик
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про специалистов юга в условиях севера уморил учёный

§ yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
совсем другое дело количество и качество урожая что важнее посадки,недальновидность политиков на лицо

а их это волнует? нурлыкунские отчёты прежде всего!
Да и забавно, что такого "умелого и продуманного" руководства областью и страной свои из села мигрируют, а чужих будут встречать с распростёртыми объятьями... надолго ли тоже никого не волнует.
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Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
...правда абсолютно не ведущие как это делать в условиях северного Казахстана, где пол года может быть зима.

Ото можно подумать что украинцы и белорусы, приехавшие сюда в целину из своих теплых краев, сильно в курсе были как это делать в условиях северного Казахстана....
Что за бред ты несешь, Юджин?
Цитата:
yudjin:
чужих

Ты офигел что-ли совсем уже в край?
Тебе такие же граждане нашей страны с какого лешего чужие стали?

§ yudjin
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.05.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Тебе такие же граждане нашей страны с какого лешего чужие стали?

ты, кипятком не с..., еще планету земля приплети.
чужие не в рамках страны, а конкретного села конкретно нашей области откуда отток идёт...

Цитата:
Бывалый:
приехавшие сюда в целину из своих теплых краев,

ну не такие они тёплый по сравнению со средней азией.
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гость.
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 16:35
Комментарий удален модератором.

Рихард
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот именно, Юджин прав. Руководство не обеспокоено причинами миграции. В этих причинах промахи в руководстве и хозяйствовании, что не красит наших вождей. Аксиома проста- от хорошей жизни люди не бегут. А кто создает условия для жизни и массовой миграции? У кого в руках административные, экономические и политические рычаги? Почему не разобраться в этих первопричинах и создать нормальные условия для жизни? Почему это не делается? Почему ежегодно покидают страну тысячи трудоспособных людей? И таких почему можно много задать...

Бывалый
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
чужие не в рамках

Да пофиг в рамках чего.
Еще раз: ты офигел в край уже? Тебе твои сограждане - чужие?
Цитата:
yudjin:
ну не такие они тёплый по сравнению со средней азией.

Ты там был?
Ты видел различия в земледелии и садоводстве там и тут?
Там как и на наших югах: палку воткни и она прорастет, в отличие от тут.
Так что разницы совершенно никакой нету.
Более того, в Беларуси и нав Украине земля куда плодороднее и климат мягче, там гораздо легче все выращивать чем на нашей жарком маловодном юге.
Ты бред несешь, юджин.

Чойбалсан
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
то можно подумать что украинцы и белорусы, приехавшие сюда в целину из своих теплых краев, сильно в курсе были как это делать в условиях северного Казахстана....

//////// картошку хорошую ,у нас ,испокон веков во Владимировке да прочих Нечаевках выращивали, коренные русские переселенцы, а не цылинники из белорусий и украин.Не трынди...

[Исправлено: DrDjekel, 21.05.2018 - 18:29]

§ сайлау курманов
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2732
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мой приятель наконец то пошел на пенсию и теперь грозится сорвать со всех маски и написать мемуары , за всю его жизнь он так много давал взятки , как он выразился - можно на гаваях купить дом и уехать туда
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§ Добринцофф
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.05.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чойбалсан:
картошку хорошую ,у нас ,испокон веков во Владимировке да прочих Нечаевках выращивали

Вот именно ,что это было испокон веков,вывелась она у них,там же семена надо обновлять или что то вроде этого,надо у юджина спросить,а они как сажали одну и ту же так и сажают ,в последнее время предлагали несколько раз её,даже брать не стал ,мелкая вся кривая.
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§ 112
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11987
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.05.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чойбалсан:
выращивали

У меня товарищ в Сормовке, до сих пор выращивает, как маленькие дыньки она там..
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Чойбалсан
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Вот именно ,что это было испокон веков,вывелась она у них,

Не она у них вывелась,а
они вывелись ,нет их уже, тех трудяг, с Цитата:
112:
У меня товарищ в Сормовке, до сих пор выращивает, как маленькие дыньки она там..

картошкой ка дыньки(по112)
селекция , однако,ждёмс южных мичуринцев, пусть учат нас,неразумных.

54
Re: Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах...




Отправлено: 21.05.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умирает село. Сколько уже заброшенных деревень.Уезжают люди. Нет работы, нет медобслуживания. Были совхозы худо бедно всё это было. Был недавно в родной деревне. Кончилась деревня. Заброшенные дома, разваленные заросшие кленами. Ближе к городу получше.

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