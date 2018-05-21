Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная
Убийство произошло вчера вечером 20 мая по ул.Текстильщиков, 23. Сообщение об этом поступило в 21.26 на пульт "102". Как сообщила сегодня пресс-служба ДВД Костанайской области, подозреваемый был задержан по "горячим следам" при попытке скрыться с места происшествия. Им оказался ранее судимый 48-летний мужчина.
Кадр из видео
В ходе следствия полицейские установили, что у задержанного на выходных, 19-20 мая, находился несовершеннолетний сын. Бышая супруга приехала к нему забирать ребенка. Вместе с ней приехал 42-летний брат ее нынешнего сожителя.
При встрече возникла ссора, на почве ревности подозреваемый нанес удары ножом второму мужчине сначала в своей квартире, а после и на улице возле подъезда. Осознав, что раненый мужчина умирает, подозреваемый поднялся в свою квартиру и решил убежать, выпрыгнув из окна. По дороге он был задержан сотрудниками полиции.
Видео очевидцев
Подозреваемый в порядке ст. 128 УПК РК водворен в ИВС Рудного. Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК.
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Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: последнее посещение -14 мая. Вот 14 мая он и - накрылся. Внучка мне свой - отдала... :lol: :oops: :-P
водворен в ИВС Рудного. А почему всех туда свозят? Там пресс-комбинат что-ли организован? Почему в облцентре нет ИВС? Или в Рудном куда больше совершается преступлений? Это ж теперь кустанайским...
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Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Спасибо. Дополнили статью трудовой биографией подсудимого.
нужно было хорошо учится, и то не факт что туда устроился бы!
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было. Так Баху...