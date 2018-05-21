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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: последнее посещение -14 мая. Вот 14 мая он и - накрылся. Внучка мне свой - отдала... :lol: :oops: :-P
21.05.18 15:16
Бывалый
Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная
водворен в ИВС Рудного. А почему всех туда свозят? Там пресс-комбинат что-ли организован? Почему в облцентре нет ИВС? Или в Рудном куда больше совершается преступлений? Это ж теперь кустанайским...
21.05.18 15:11
Тимур Гафуров
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Спасибо. Дополнили статью трудовой биографией подсудимого.
21.05.18 15:10
Игрик ыксов
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
нужно было хорошо учится, и то не факт что туда устроился бы!
21.05.18 15:06
Костанаец
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было. Так Баху...
21.05.18 15:03
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Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная

21 мая 2018, 13:48 |  Криминал

Убийство произошло вчера вечером 20 мая по ул.Текстильщиков, 23. Сообщение об этом поступило в 21.26 на пульт "102". Как сообщила сегодня пресс-служба ДВД Костанайской области, подозреваемый был задержан по "горячим следам" при попытке скрыться с места происшествия. Им оказался ранее судимый 48-летний мужчина.

 

Кадр из видео

В ходе следствия полицейские установили, что у задержанного на выходных, 19-20 мая, находился несовершеннолетний сын. Бышая супруга приехала к нему забирать ребенка. Вместе с ней приехал 42-летний брат ее нынешнего сожителя.

При встрече возникла ссора, на почве ревности подозреваемый нанес удары ножом второму мужчине сначала в своей квартире, а после и на улице возле подъезда. Осознав, что раненый мужчина умирает, подозреваемый поднялся в свою квартиру и решил убежать, выпрыгнув из окна. По дороге он был задержан сотрудниками полиции.

Видео очевидцев

Подозреваемый в порядке ст. 128 УПК РК водворен в ИВС Рудного. Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная




Отправлено: 21.05.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
водворен в ИВС Рудного.

А почему всех туда свозят?
Там пресс-комбинат что-ли организован?
Почему в облцентре нет ИВС?
Или в Рудном куда больше совершается преступлений?
Это ж теперь кустанайским следакам для допросов что - кататься в Рудный? Или постоянно катать в Кустанай оттуда задержанного?

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