Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная

Убийство произошло вчера вечером 20 мая по ул.Текстильщиков, 23. Сообщение об этом поступило в 21.26 на пульт "102". Как сообщила сегодня пресс-служба ДВД Костанайской области, подозреваемый был задержан по "горячим следам" при попытке скрыться с места происшествия. Им оказался ранее судимый 48-летний мужчина.

Кадр из видео

В ходе следствия полицейские установили, что у задержанного на выходных, 19-20 мая, находился несовершеннолетний сын. Бышая супруга приехала к нему забирать ребенка. Вместе с ней приехал 42-летний брат ее нынешнего сожителя.

При встрече возникла ссора, на почве ревности подозреваемый нанес удары ножом второму мужчине сначала в своей квартире, а после и на улице возле подъезда. Осознав, что раненый мужчина умирает, подозреваемый поднялся в свою квартиру и решил убежать, выпрыгнув из окна. По дороге он был задержан сотрудниками полиции.

Видео очевидцев

Подозреваемый в порядке ст. 128 УПК РК водворен в ИВС Рудного. Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК.