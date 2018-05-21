Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС Костанайской области

Вчера, 20 мая, наши читатели сообщали о трех возгораниях. Сегодня мы получили комментарий от пресс-службы ДЧС Костанайской области.

Напомним, в 16:30 мы получили информацию о возгорании фитнес-клуба "Байтерек". Спустя полтора часа, около 6-ти вечера поступило сообщение о горящей степи возле автоЦОНа. Спустя час стали появляться сообщения о том, что горят дачи “Геолог”.

В оперативной информации от ДЧС за дежурные сутки фигурирует только один из них - пожар в фитнес-центре.

Сообщение о нем поступило в 15:09. По ул. Садовой, 75/7 загорелся фитнес-центр «Байтерек» - горел 2 этаж (мансарда) на площади 190 кв. м. Пожар был локализован в 17:19, ликвидирован в 19:20.

В тушении были задействованы силы ДЧС - 7 единиц техники и 25 сотрудников личного состава, ГКП «Костанай-Су» - 2 работника и 1 единица техники, АО «КазТрансГаз Аймак» - 2 работника и 2 единицы техники. На месте работала дежурная следственно-оперативная группа - 5 сотрудников и 1 единица техники.

Как нам уточнили в пресс-службе, остальное - неучтенные возгорания, где не было материального ущерба.

В степи возле автоЦОНа площадь возгорания составила 700-800 кв. м - горела сухая трава. Трава горела и возле дачного общества “Геолога”, но уже на площади около 1 га.