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drakon
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21.05.18 15:16
Бывалый
Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная
водворен в ИВС Рудного. А почему всех туда свозят? Там пресс-комбинат что-ли организован? Почему в облцентре нет ИВС? Или в Рудном куда больше совершается преступлений? Это ж теперь кустанайским...
21.05.18 15:11
Тимур Гафуров
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Спасибо. Дополнили статью трудовой биографией подсудимого.
21.05.18 15:10
Игрик ыксов
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
нужно было хорошо учится, и то не факт что туда устроился бы!
21.05.18 15:06
Костанаец
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было. Так Баху...
21.05.18 15:03
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Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС Костанайской области

Артём МАРУСИЧ

21 мая 2018, 12:17 |  Происшествия

Вчера, 20 мая, наши читатели сообщали о трех возгораниях. Сегодня мы получили комментарий от пресс-службы ДЧС Костанайской области.

Напомним, в 16:30 мы получили информацию о возгорании фитнес-клуба "Байтерек". Спустя полтора часа, около 6-ти вечера поступило сообщение о горящей степи возле автоЦОНа. Спустя час стали появляться сообщения о том, что горят дачи “Геолог”.

В оперативной информации от ДЧС за дежурные сутки фигурирует только один из них - пожар в фитнес-центре.

Сообщение о нем поступило в 15:09. По ул. Садовой, 75/7 загорелся фитнес-центр «Байтерек» - горел 2 этаж (мансарда) на площади 190 кв. м. Пожар был локализован в 17:19, ликвидирован в 19:20.

В тушении были задействованы силы ДЧС - 7 единиц техники и 25 сотрудников личного состава, ГКП «Костанай-Су» - 2 работника и 1 единица техники, АО «КазТрансГаз Аймак» - 2 работника и 2 единицы техники. На месте работала дежурная следственно-оперативная группа - 5 сотрудников и 1 единица техники.

Как нам уточнили в пресс-службе, остальное - неучтенные возгорания, где не было материального ущерба.

В степи возле автоЦОНа площадь возгорания составила 700-800 кв. м - горела сухая трава. Трава горела и возле дачного общества “Геолога”, но уже на площади около 1 га.
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Комментарии к новости

1
Re: Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС...




Отправлено: 21.05.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Артем, в школе как с русским языком было? Вероятно, не очень, "восгорание" еле напечатала, никак телефон не хотел пропустить

§ Тимур Гафуров
Re: Пожары воскресного дня прокомментировала пресс-служба ДЧС...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 350
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 21.05.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:

Опечатка допущена при редактировании текста. Исправлено. Спасибо
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