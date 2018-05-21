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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: последнее посещение -14 мая. Вот 14 мая он и - накрылся. Внучка мне свой - отдала... :lol: :oops: :-P
21.05.18 15:16
Бывалый
Подозреваемого в убийстве задержали полицейские Костаная
водворен в ИВС Рудного. А почему всех туда свозят? Там пресс-комбинат что-ли организован? Почему в облцентре нет ИВС? Или в Рудном куда больше совершается преступлений? Это ж теперь кустанайским...
21.05.18 15:11
Тимур Гафуров
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Спасибо. Дополнили статью трудовой биографией подсудимого.
21.05.18 15:10
Игрик ыксов
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
нужно было хорошо учится, и то не факт что туда устроился бы!
21.05.18 15:06
Костанаец
Согым и баня для сотрудников ДКНБ: в Костанае начался процесс по делу о подстрекательстве во взятке
Daniyar: А точно ли указанно место работы подсудимого? Или забыли в кавычки должность взять? 10 лет работаю на этом предприятии, но таких начальников службы безопасности вроде не было. Так Баху...
21.05.18 15:03
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В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК

Дмитрий ПЕТРЕНКО

21 мая 2018, 10:24 |  Спорт

Чемпионат области по кикбоксингу среди юношей 2004-2006 г. р. и моложе проходил 18-20 мая в СПК «Султан». Для спортсменов, как и для их родителей, день соревнований является праздником спорта. Ведь на турнирах бойцы могут продемонстрировать свои навыки не только своим близким, но и всем любителям кикбоксинга, а таких в Костанае немало.

138 кикбоксёров приняли участие в областном первенстве

В турнире приняли участие 4 команды из Костаная и по одной из Рудного, Затобольска, Аулиеколя и Карабалыка. Всего - 138 кикбоксеров. Юные спортсмены проверяли себя, тренеры смотрели на ошибки своих воспитанников, чтобы вести работу после соревнований.

Валерий Асранкулов (в синих шортах) одержал победу, став чемпионом турнира в весе 33 кг

- Этот чемпионат является отбором в сборную Костанайской области для участия в чемпионате РК в возрастной группе 2004-2006 г. р., который пройдёт 12-16 июня в Шымкенте, - сообщил «НГ» старший тренер Костанайской области по молодёжи, мастер спорта РК, судья международной категории Азамат СУМАМБАЕВ. - Первое общекомандное место заняла костанайская команда «Прайм», на втором месте - СПК «Султан», третье занял спортивный клуб "Витязь" из Рудного. Сейчас формируется команда, которая пройдёт учебно- тренировочный сбор для участия в чемпионате Казахстана.

Нартай Байниязов (в красных шортах) одерживает победу над Александром Ольховским

Победителям и призёрам турнира вручались медали, грамоты и кубки. 

В целом турнир был очень зрелищным и запоминающимся, молодые бойцы демонстрировали хорошую технику, свои коронные комбинации, а также большое желание победить и недюжинную волю к победе. Многие подающие надежды кикбоксёры подтвердили свои позиции и право на участие в предстоящем чемпионате РК. Впрочем, своё место под солнцем завоёвывали и малоизвестные "тёмные лошадки".
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Комментарии к новости

Гиркин
Re: В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК




Отправлено: 21.05.18 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что , что, наши в единоборствах мастаки, хоть в чем то могём, поедут эти пацаны на пмж куда нибудь и будут там не последние, много наших земляков выехавших на пмж , даже в германии по открывали всякие школы единоборств, школа у нас хорошая.

362
Re: В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК




Отправлено: 21.05.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас слишком жестко, просто в Европе, наших могут не понять, насилие над детьми и прочий европейские ценности, а так вырастут настоящими Мужиками Джигитами которые могут постоять за себя.

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