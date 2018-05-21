В Костанае отобрали кикбоксеров для участия в чемпионате РК
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Чемпионат области по кикбоксингу среди юношей 2004-2006 г. р. и моложе проходил 18-20 мая в СПК «Султан». Для спортсменов, как и для их родителей, день соревнований является праздником спорта. Ведь на турнирах бойцы могут продемонстрировать свои навыки не только своим близким, но и всем любителям кикбоксинга, а таких в Костанае немало.
138 кикбоксёров приняли участие в областном первенстве
В турнире приняли участие 4 команды из Костаная и по одной из Рудного, Затобольска, Аулиеколя и Карабалыка. Всего - 138 кикбоксеров. Юные спортсмены проверяли себя, тренеры смотрели на ошибки своих воспитанников, чтобы вести работу после соревнований.
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- Этот чемпионат является отбором в сборную Костанайской области для участия в чемпионате РК в возрастной группе 2004-2006 г. р., который пройдёт 12-16 июня в Шымкенте, - сообщил «НГ» старший тренер Костанайской области по молодёжи, мастер спорта РК, судья международной категории Азамат СУМАМБАЕВ. - Первое общекомандное место заняла костанайская команда «Прайм», на втором месте - СПК «Султан», третье занял спортивный клуб "Витязь" из Рудного. Сейчас формируется команда, которая пройдёт учебно- тренировочный сбор для участия в чемпионате Казахстана.
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Победителям и призёрам турнира вручались медали, грамоты и кубки.
В целом турнир был очень зрелищным и запоминающимся, молодые бойцы демонстрировали хорошую технику, свои коронные комбинации, а также большое желание победить и недюжинную волю к победе. Многие подающие надежды кикбоксёры подтвердили свои позиции и право на участие в предстоящем чемпионате РК. Впрочем, своё место под солнцем завоёвывали и малоизвестные "тёмные лошадки".
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