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Три района Костаная отключат от газоснабжения

20 мая 2018, 20:20 |  ЖКХ

Пресс-служба акимата Костаная опубликовала информацию об отключении газоснабжения.

По сообщениям Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", в связи с профилактическими работами на газопроводах, с 21–го по 25 мая включительно будут отключены от газоснабжения все потребители района Костанай-2, микрорайона Северо-Запад и Алтын Арман.

Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ.

Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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Комментарии к новости

§ tissot
Re: Три района Костаная отключат от газоснабжения
tissot


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 14.07.13
Отправлено: 20.05.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни чего не изменилось со времен СССр, отключить надо все и сразу, что б жизнь медом не казалась
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