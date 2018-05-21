Три района Костаная отключат от газоснабжения

Пресс-служба акимата Костаная опубликовала информацию об отключении газоснабжения.

По сообщениям Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак", в связи с профилактическими работами на газопроводах, с 21–го по 25 мая включительно будут отключены от газоснабжения все потребители района Костанай-2, микрорайона Северо-Запад и Алтын Арман.

Подключение потребителей будет осуществляться поэтапно по мере завершения всех запланированных работ.

Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" приносит извинения за причиненные временные неудобства.