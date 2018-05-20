Быстрее не бывает

Форум
Директор пляжа
Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
112: ты уже и тут специализдом стал. 8-)
20.05.18 18:44
Директор пляжа
Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь человеку в Костанае
112: Не стоит по себе судить и за меня говорить, в очередной раз повторяю. И вообще, перевел как всегда тему во флуд. Смотри, мчсники с полицией тебе это припомнят. 8-)
20.05.18 18:41
Директор пляжа
Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль
112: А, так значит Тимур и Самал, для тебя не проффесионалы, хотя получили мировое признание? Нет, ну конечно, твое субъективное мнение имеет место быть. Но выкрутится от двойных стандартов и...
20.05.18 18:35
112
Корреспондент "НГ" взял интервью у политика из США, выдвинувшего свою кандидатуру в совет игроков EVE online
Ну игра какая то непонятная.. Пусть лучше у меня на даче в лопаты и картошки поиграет, и то польза будет какая..
20.05.18 18:04
112
Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
PS: Значит все зависит от кол-ва ископаемых??? От этого количества не зависит ничего..
20.05.18 18:02
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Фитнес-клуб "Байтерек" в Костанае тушат 25 пожарных

Tengrinews.kz

20 мая 2018, 18:09 |  Происшествия

Двухэтажный фитнес-клуб "Байтерек" тушат в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.

По данным пресс-службы, сообщение о возгорании двухэтажного здания фитнес-клуба "Байтерек" поступило в 15.08.

Сообщается, что на втором этаже произошло загорание танцевального зала на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают 25 пожарных и 7 единиц техники.

Фото пресс-службы КЧС МВД РК
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.05.18 13:00 Подачу холодной воды прекратят в центре Костаная в связи с реконструкцией объекта
20.05.18 10:35 Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших" раковых клеток
20.05.18 09:13 Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль
20.05.18 08:32 Корреспондент "НГ" взял интервью у политика из США, выдвинувшего свою кандидатуру в совет игроков EVE online
19.05.18 20:46 «Тобол» на выезде переиграл «Ордабасы»
19.05.18 17:50 "Ночь в музее" в Костанае превратила часть городского квартала в место праздника
19.05.18 14:59 В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу
19.05.18 13:00 Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу упростили в России
19.05.18 11:54 Реализацию Программы развития территории региона обсудил общественный совет Костанайской области
19.05.18 11:28 "Рухани жаңғыру" в Костанайской области: на какие проекты направят 4,5 млрд тенге

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 1
Всего: 114

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх