Фитнес-клуб "Байтерек" в Костанае тушат 25 пожарных

Двухэтажный фитнес-клуб "Байтерек" тушат в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.

По данным пресс-службы, сообщение о возгорании двухэтажного здания фитнес-клуба "Байтерек" поступило в 15.08.

Сообщается, что на втором этаже произошло загорание танцевального зала на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают 25 пожарных и 7 единиц техники.

Фото пресс-службы КЧС МВД РК