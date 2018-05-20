Фитнес-клуб "Байтерек" в Костанае тушат 25 пожарных
Tengrinews.kz
Двухэтажный фитнес-клуб "Байтерек" тушат в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании двухэтажного здания фитнес-клуба "Байтерек" поступило в 15.08.
Сообщается, что на втором этаже произошло загорание танцевального зала на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают 25 пожарных и 7 единиц техники.
Фото пресс-службы КЧС МВД РК
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 114
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
112: ты уже и тут специализдом стал. 8-)
112: Не стоит по себе судить и за меня говорить, в очередной раз повторяю. И вообще, перевел как всегда тему во флуд. Смотри, мчсники с полицией тебе это припомнят. 8-)
112: А, так значит Тимур и Самал, для тебя не проффесионалы, хотя получили мировое признание? Нет, ну конечно, твое субъективное мнение имеет место быть. Но выкрутится от двойных стандартов и...
Корреспондент "НГ" взял интервью у политика из США, выдвинувшего свою кандидатуру в совет игроков EVE online
Ну игра какая то непонятная.. Пусть лучше у меня на даче в лопаты и картошки поиграет, и то польза будет какая..
Хоккей. Швейцария почти чемпион мира. Это шутка?
PS: Значит все зависит от кол-ва ископаемых??? От этого количества не зависит ничего..