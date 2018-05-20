Подачу холодной воды прекратят в центре Костаная в связи с реконструкцией объекта

Как сообщает пресс-служба акима Костаная, в связи с реконструкцией объекта по ул.Тауелсиздик в границах от ул. Баймагамбетова до Большого моста будет прекращена подача питьевой воды с 8 часов 22 мая до 1 часа 23 мая в границах ул. Гоголя до ул. Победа по ул. Баймагамбетова по следующим адресам:

- Баймагамбетова, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 187, 189

- Гоголя, 78, 80

- Байтурсынова, 45, 55, 57

- Толстого, 72

- Аль–Фараби, 74, 91, 93, 95, 97

- частный сектор в границах ул.Пушкина – ул.Победы

Также социальные объекты:

- КГУ

- Русский драмтеатр

- Детская стоматология

- Аптека № 100

- Гостиница «Целинная»

- ДВД

- кафе по ул.Баймагамбетова в границах ул.Гоголя – ул.Победы