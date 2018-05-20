Виагра оказалась идеальным убийцей "сбежавших" раковых клеток
Tengrinews.kz
Комбинация виагры и одной из вакцин от гриппа оказалась весьма эффективным средством в борьбе с метастазами рака, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на статью в журнале OncoImmunology.
"Два уже проверенных и относительно дешевых препарата могут решить одну из главных проблем в борьбе с раком. Если наши выводы найдут подтверждение в клинических испытаниях, комбинация виагры и вакцины может стать первым средством для решения проблем с иммунитетом, возникающих после удаления опухолей", - заявила Ребекка Ауэр из Университета Оттавы (Канада).
Виагра, как показывают недавние эксперименты, оказалась не только средством для борьбы с проблемами в личной жизни мужчин, но и кандидатом на роль лекарства от серьезных болезней.
К примеру, два года назад медики обнаружили, что силденафил, главный компонент этих таблеток, обладает противомикробными и противораковыми свойствами. Виагра и ее аналоги подавляют работу фермента PDE-5, который управляет кровотоком в половых органах мужчин, а также активностью некоторых типов иммунных клеток. После удаления опухоли многие компоненты иммунитета оказываются подавленными, и, как предположили ученые, блокировка PDE-5 может восстанавливать их.
Ауэр и ее команда проверили эту идею, наблюдая за тем, как комбинации виагры и различных лекарств, уже применяющихся в медицинской практике, влияют на жизнь мышей, которым они имплантировали несколько агрессивных раковых опухолей, извлеченных из легкого человека. Когда у грызунов появились метастазы, ученые удалили часть опухолей и ввели большие дозы виагры в сочетании с одной из популярных вакцин от гриппа, служившей своеобразной приманкой для иммунитета. Как показали опыты, в среднем в теле мыши до начала операции было около 40 метастазов, а после удаления опухоли, если медики ничего не предпринимали, их число вырастало до 120-150. Животное быстро гибло, и шансы на его спасение были нулевыми. Если же медики вводили мышам виагру и ее аналоги или же их комбинацию с вакциной от гриппа, то число метастазов снижалось до 24 в первом случае и до 11 во втором.
Причиной служило то, что подавление работы PDE-5 стимулировало работу "клеток-киллеров" иммунной системы, отвечающих за борьбу с раком, и нейтрализовало другие тельца, ответственные за подавление иммунитета.
Сейчас, как отмечает Ауэр, ее команда организует первые клинические испытания, в которых будут участвовать 24 добровольца из госпиталя Оттавы, готовящиеся к удалению опухолей в брюшной полости. Если эксперимент закончится успешно, виагра может быстро занять место одного из самых действенных средств для борьбы с метастазами.
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