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Обликоморале
Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль
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Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль

Радио "Азаттык"

20 мая 2018, 09:13 |  Культура

Казахстанская актриса Самал Еслямова, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцевого «Айка», получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, сообщает rus.azattyq.org.

Самал Еслямова с призом Каннского кинофестиваля. Скриншот страницы кинофестиваля в Instagram

Закрытие 71-го кинофестиваля в Каннах на Лазурном берегу во Франции прошло вечером 19 мая. На церемонии закрытия и были объявлены победители основного конкурса.



Самал Еслямова – уроженка Петропавловска. Выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, живет в Москве. Фильм «Айка» – второй в ее творчестве. Ранее она снялась в фильме Сергея Дворцевого «Тюльпан», завоевавшего несколько призов на международных кинофестивалях, в том числе на том же Каннском в 2008 года (лучший фильм второго по значимости конкурса «Особый взгляд»).

Фильм «Айка» рассказывает о молодой мигрантке из Кыргызстана по имени Айка. Она нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности оставляет ребенка в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх, и Айка начинает поиски брошенного сына.

Фильм «Айка» создан в копродукции четырех стран, среди которых и Казахстан. И хотя Сергея Дворцевого в СМИ позиционируют как российского режиссера, кинокартина «Айка» в Каннах была представлена как казахстанский фильм. Сам Сергей Дворцевой является уроженцем казахстанского города Шымкент и много лет прожил в Казахстане до переезда в 1990-е в Москву. На фестивале «Айку» показали в предпоследний день – 18 мая. На пресс-конференции после показа фильма Сергей Дворцевой сказал о сложности роли Самал Еслямовой: «Она ежесекундно должна была играть страдание».

В 71-м Каннском кинофестивале от Казахстана принимали участие еще несколько фильмов. В программе «Особый взгляд» – полнометражный фильм «Ласковое безразличие мира» Адильхана Ержанова . Также короткометражные фильмы «Прятки» Венеры Каиржановой, «Асан» Берика Жаханова, Pearl Алмы Баймуратовой, «Новости» Асель Аушакимовой, «Конец сезона» Жаннат Алшановой. Полнометражный фильм Ольги Коротько «Так себе зима» был представлен в программе Ассоциации за независимое кино и его распространение. И хотя эти фильмы не получили призов, их показ на Каннском кинофестивале был большим успехом, так как отбор туда происходит из сотен киноработ.
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Комментарии к новости

§ Обликоморале
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здорово. Наши актеры, актрисы и режисеры алга к новым вершинам.
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§ 112
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот примазываться у нас могут..
Уроженка не уроженка..
Какое она имеет отношение к Казахстану?
Такое же как и кыпчак Барак Обама в десятом поколении назад..
Они уже не казахстанцы и нужно искать повод для гордости у себя, а не ходячим примазыванием к кому либо..
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§ Обликоморале
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Нормальные люди, всегда горды, за своих выдающихся земляков, где бы они не проживали и творили. При этом прославляя нашу Родину.
Только у тебя все через ...
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§ 112
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11950
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.05.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Нормальные люди, всегда горды, за своих выдающихся земляков, где

Их миллионы, десятки , если не сотни..
Всеми ими гордиться что ли предлагаешь?
Да гордости не хватит и страниц тут..
Это половиной Германии нужно гордиться, США, Израилем..
Там вообще больше половины населения наших земляков..
И заметь, если кто то начинает гордиться нашими земляками из Штатов, Германии, Дании, Нидерландов, тут сразу найдутся их ненавистники..
Я кстати горжусь, что наши земляки отстроили Европу, США и Израиль и горжусь этими странами..
Ты США, гордишься ими, Германией, Турцией и тд, нашими земляками с СССР?
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§ Обликоморале
Re: Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую...
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.05.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Столько много букв и пафоса, ну как обычно.
А главного из сказанного мной так и не понял.
И в одной же теме, в двух постах, сам себе противоречишь.
Видимо, одна половинка мозга, не отвечает у тебя за другую. ;-) :-) :lol:
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