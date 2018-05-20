Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль
Радио "Азаттык"
Казахстанская актриса Самал Еслямова, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцевого «Айка», получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале, сообщает rus.azattyq.org.
Самал Еслямова с призом Каннского кинофестиваля. Скриншот страницы кинофестиваля в Instagram
Закрытие 71-го кинофестиваля в Каннах на Лазурном берегу во Франции прошло вечером 19 мая. На церемонии закрытия и были объявлены победители основного конкурса.
Самал Еслямова – уроженка Петропавловска. Выпускница режиссерского факультета ГИТИСа, живет в Москве. Фильм «Айка» – второй в ее творчестве. Ранее она снялась в фильме Сергея Дворцевого «Тюльпан», завоевавшего несколько призов на международных кинофестивалях, в том числе на том же Каннском в 2008 года (лучший фильм второго по значимости конкурса «Особый взгляд»).
Фильм «Айка» рассказывает о молодой мигрантке из Кыргызстана по имени Айка. Она нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности оставляет ребенка в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх, и Айка начинает поиски брошенного сына.
Фильм «Айка» создан в копродукции четырех стран, среди которых и Казахстан. И хотя Сергея Дворцевого в СМИ позиционируют как российского режиссера, кинокартина «Айка» в Каннах была представлена как казахстанский фильм. Сам Сергей Дворцевой является уроженцем казахстанского города Шымкент и много лет прожил в Казахстане до переезда в 1990-е в Москву. На фестивале «Айку» показали в предпоследний день – 18 мая. На пресс-конференции после показа фильма Сергей Дворцевой сказал о сложности роли Самал Еслямовой: «Она ежесекундно должна была играть страдание».
В 71-м Каннском кинофестивале от Казахстана принимали участие еще несколько фильмов. В программе «Особый взгляд» – полнометражный фильм «Ласковое безразличие мира» Адильхана Ержанова . Также короткометражные фильмы «Прятки» Венеры Каиржановой, «Асан» Берика Жаханова, Pearl Алмы Баймуратовой, «Новости» Асель Аушакимовой, «Конец сезона» Жаннат Алшановой. Полнометражный фильм Ольги Коротько «Так себе зима» был представлен в программе Ассоциации за независимое кино и его распространение. И хотя эти фильмы не получили призов, их показ на Каннском кинофестивале был большим успехом, так как отбор туда происходит из сотен киноработ.
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Актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль
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