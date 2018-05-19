«Тобол» на выезде переиграл «Ордабасы»

В центральном матче 11-го тура Премьер-kиги шымкенсткий «Ордабасы» принимал костанайский «Тобол», пишет Sports.kz.

Фото fctobol.kz

Это была встреча команд с огромным подтекстом - хозяевам надо было доказывать, что их несправедливо «выкинули» из Лиги Европы, отдав путевку гостям, но не получилось. Шымкентцы отыграли не лучшим образом, а гости традиционно в обороне преуспели. В итоге единственный гол был забит в первой половине Бауыржаном Турысбеком. 1:0 — победа «Тобола».

Теперь у «Тобола» 22 очка и он отрывается от идущего четвертым «Ордабасы» на шесть баллов.

«Ордабасы» — «Тобол» 0:1 (0:1)

Гол: Турысбек 20 (0:1).