«Тобол» на выезде переиграл «Ордабасы»
Sports.kz
В центральном матче 11-го тура Премьер-kиги шымкенсткий «Ордабасы» принимал костанайский «Тобол», пишет Sports.kz.
Фото fctobol.kz
Это была встреча команд с огромным подтекстом - хозяевам надо было доказывать, что их несправедливо «выкинули» из Лиги Европы, отдав путевку гостям, но не получилось. Шымкентцы отыграли не лучшим образом, а гости традиционно в обороне преуспели. В итоге единственный гол был забит в первой половине Бауыржаном Турысбеком. 1:0 — победа «Тобола».
Теперь у «Тобола» 22 очка и он отрывается от идущего четвертым «Ордабасы» на шесть баллов.
«Ордабасы» — «Тобол» 0:1 (0:1)
Гол: Турысбек 20 (0:1).
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