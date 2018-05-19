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Медный
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Бывалый : какой коэффициент ты предложил бы? и примеры работ... желательно больше примеров чтобы стало понятно
19.05.18 21:31
Медный
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вот введут "такое" "домашнее обучение" )) и на "рухани жангыру" можно не тратиться, никому дела до него не будет из молодых ;-)
19.05.18 21:10
Бывалый
Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
Медный: а что ты называешь справедливостью? В части оплаты труда? Зависимость от редкости (зачастую - уникальности) и востребованности умений, степени риска и ответственности. Все остальные...
19.05.18 20:53
Бывалый
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Dron: реально ли еще приобрести билет на матч Россия - Уругвай в Самаре? Я думаю что места ещё накануне матча будут свободные... Ты цены видел? На 1/4 за воротами от 40 круб, боковые от 65 круб....
19.05.18 20:49
drakon
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Там же купил - Арбуз. Не стучал по нему. a.radikal.ru Всёравно - не понимаю.Цена - 2.79 €,за штуку. Выбрал просто - самый большой... :lol: :oops:
19.05.18 20:44
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«Тобол» на выезде переиграл «Ордабасы»

Sports.kz

19 мая 2018, 20:46 |  Спорт

В центральном матче 11-го тура Премьер-kиги шымкенсткий «Ордабасы» принимал костанайский «Тобол», пишет Sports.kz.

Фото fctobol.kz

Это была встреча команд с огромным подтекстом - хозяевам надо было доказывать, что их несправедливо «выкинули» из Лиги Европы, отдав путевку гостям, но не получилось. Шымкентцы отыграли не лучшим образом, а гости традиционно в обороне преуспели. В итоге единственный гол был забит в первой половине Бауыржаном Турысбеком. 1:0 — победа «Тобола».

Теперь у «Тобола» 22 очка и он отрывается от идущего четвертым «Ордабасы» на шесть баллов. 

«Ордабасы» — «Тобол» 0:1 (0:1)

Гол: Турысбек 20 (0:1).
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