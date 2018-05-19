Правила регистрации казахстанцев во время ЧМ-2018 по футболу упростили в России

При прибытии на ЧМ-2018 в РФ казахстанцы должны зарегистрироваться в течение трёх дней. Ранее на эту процедуру были предусмотрены сутки.

Россия упростила правила временной регистрации для казахстанцев, желающих посетить города, где пройдут игры ЧМ-2018 по футболу. Особый режим устанавливается в городах проведения матчей: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

"Казахстанцы обязаны в течение трёх дней со дня прибытия в один из перечисленных городов обратиться для регистрации в соответствующий территориальный орган МВД РФ или в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ). Процедура регистрации происходит совместно с принимающей стороной (физическим или юридическим лицом: родственником, знакомым, а также организацией, не оказывающей гостиничные услуги)", – сказано в официальном сообщении.

При обращении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, миграционную карту, написать заявление и заполнить бланк уведомления о прибытии. Регистрационный орган должен выдать отрывной талон бланка уведомления и проставить штамп на миграционной карте.

"При этом срок регистрации исчисляется со дня прибытия в указанный город, а не со дня въезда в Российскую Федерацию. Регистрационные территориальные органы МВД РФ и МФЦ будут работать в указанный период в усиленном режиме (ежедневный приём, в том числе в выходные, нерабочие и праздничные дни). Регистрацию лиц, размещающихся в гостиницах, санаториях, домах отдыха, производят администрации этих учреждений в течение одного дня", – подчеркнули в посольстве.

На остальной территории России для граждан Республики Казахстан действует прежний режим – без регистрации до 30 дней. В случае, если срок пребывания превышает этот период, регистрация обязательна. Общий срок пребывания по частным делам не должен превышать 90 суток в течение 180 дней.

Особые правила регистрации иностранцев во время ЧМ будут действовать в РФ / Таблица с сайта kazembassy.ru

В феврале посольство Казахстана в РФ распространило информацию о том, что граждане Казахстана, прибывающие с 25 мая на ЧМ-2018 по футболу в РФ, обязаны в течение суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания.

ЧМ-2018 по футболу впервые состоится в России. Он пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону.