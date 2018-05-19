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Медный
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19.05.18 21:31
Медный
В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу
вот введут "такое" "домашнее обучение" )) и на "рухани жангыру" можно не тратиться, никому дела до него не будет из молодых ;-)
19.05.18 21:10
Бывалый
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19.05.18 20:53
Бывалый
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19.05.18 20:49
drakon
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В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу

Tengrinews.kz

19 мая 2018, 14:59 |  Общество

В Казахстане появились так называемые "хоумскулеры" - люди, отвергающие классическое образование. Они предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Речь идет о группе родителей, выступающих за самостоятельное обучение, когда совершенно здоровый ребенок вообще на занятия не ходит. А вместо учителя у него - мамы и папы или репетиторы.

"Образование, которое есть, оно готовит детей для индустриального общества. Это совсем другие потребности: нужно выполнять задачу от сих до сих, не думать, зачем она нужна, нужно вставать по звонку, садиться по звонку, нужно получать много информации, ее хранить в голове. Современная школа должна готовить детей к послезавтрашнему дню, который совсем другой, где важно креативное мышление, важна организованность, важно не умение хранить информацию, потому что ее сейчас легко найти, важно уметь в ней ориентироваться, находить правильную информацию, отличать факты от лжи. К сожалению, современная школа этому не учит, потому что она учит детей жить позавчера", - говорит представитель родительской инициативы Светлана Друзь.

"Если рассматривать международный опыт, за рубежом дети, конечно, могут обучаться дома, в домашних условиях, это, так скажем, желание родителей, они нанимают учителей, дома детей обучают, а потом они сдают экзамены. В Казахстане это еще не регламентировано, поэтому на сегодня дети могут обучаться дома, но это уже нужно обращаться к местным исполнительным органам, с управлением образования нужно согласовать все эти действия, потому что в конце концов они должны будут освоить государственный стандарт", - заявила главный эксперт управления инклюзивного и специального образования МОН РК Ардак Айтжанова.

Адепты движения уже несколько раз обращались в правительство с предложением узаконить семейное образование. Однако результата пока нет.

Павлодарцы Юрий Кузин и его жена Светлана - из числа тех, кто отстоял свое право обучения на дому. Преподавателям пришлось пойти навстречу родителям. Их дочь на протяжении двух лет в конце каждой недели сдает домашние задания, контрольные и диктанты в школе. По оценкам она отличница. А в семье пятеро детей, трое из которых дошкольного возраста, садик они уже не посещают, вместо этого путешествуют по Индии, Непалу. Сейчас, к примеру, обучаются альпинизму в Восточном Казахстане.

"Как школа изначально организовывалась? Ребенку должна была даться грамотность: умение писать, читать, считать, а на данный момент ребенок все это знает уже, идя в школу. У него берут экзамены, спрашивают все, а в школе он изучает такие предметы, которые он забудет через год, через два после того, как он школу закончит. Вот наша дочка Рада, старшая, она ходит в музыкальную школу, где научится конкретно играть на скрипке - пойдет в семь лет, и она будет играть на скрипке не самые сложные, но все-таки пьесы, произведения. Это ремесло, наука, а, допустим, будет она в школе изучать географию, и что? Она научится географии? Для чего столько времени сидеть, чтобы знать географию? Если человек интересуется, он почерпнет из энциклопедии, из Интернета", - делится Юрий Кузин.

По данным "хоумскулеров", образование на дому популярно в Канаде Великобритании, Австралии и США. В Америке, к примеру, 1,5 миллиона детей не посещают школу. В России - почти 100 тысяч. При этом такие ученики опережают своих ровесников в математике и чтении.

Как сложится судьба учащихся в Казахстане - зависит от родителей. В Министерстве образования уверяют, что готовы к диалогу.
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Комментарии к новости
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§ yeti91
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 669
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 19.05.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом сразу в полицию работать
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§ 112
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11937
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.05.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если человек интересуется, он почерпнет из энциклопедии, из Интернета", - делится Юрий Кузин.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31016


Особенно это видно по подавляющему числу форумчан, которые все знают, от как построить дороги и мосты, до того, как работать президенту Трампу..
Вот они тут все такое знают, и просто ничего в реале не делают..
Даже рис себе отварить не могут, они ведь все знают..
Ну и зачем такие никчемные людишки спрашиваю я у таких?
Толку оттого, что он знает какая комета ударит в какую нибудь галлактику рядом с туманностью Андромеды типа М32?
Профайл

§ Victor Yang
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10640
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.05.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред и ограниченность. Это, получается, родители за ребёнка решают - какие знания ему нужны, какие нет. Откуда ребенок знает - понравится ли ему тот или иной предмет, если он понятия о них не имеет.
Цитата:
она ходит в музыкальную школу, где научится конкретно играть на скрипке - пойдет в семь лет, и она будет играть на скрипке не самые сложные, но все-таки пьесы, произведения. Это ремесло, наука

А ей точно нравится играть на скрипке? Или при одном её заикании о том что она хочет бросить скрипку - идут угрозы и шантаж?
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freddy
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы с образованием было всё норм, то этих вопросов и предложений бы не было...

Гость
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не сложно угадать,от кого может
исходить такая инициатива.
Поколение Y,поколение, у которого нет героев, но есть кумиры...
То ли еще будет...

§ elektron
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А ей точно нравится играть на скрипке?

Может и нравится, причём действительно. Но.... В этом возрасте во первых, сегодня нравится, завтра нет.
А во вторых сможет ли скрипка прокормить? Опять таки пробиться ещё нужно и с учётом даже если повезёт и всё так сложится. Есть его величество случай. Жизнь пройти не поле перейти. Запасной вариант никогда не помешает.
Профайл

1
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эти школы давно пора закрыть (см.фото) .читать и писать их научат дедушки и бабушки

мнение
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полностью согласен , детей лучше учить дома если есть таковы возможности, я бы именно таким путем и пошел бы!!!!!! Зарубежная система образования намного интересней познавательней и умней по сравнению с нашей прошлой и нынешней системой образования, пример тому штаты.

§ elektron
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
Зарубежная система образования намного интересней познавательней и умней по сравнению с нашей прошлой и нынешней системой образования, пример тому штаты.

Стесняюсь спросить, есть с чем сравнивать? Да и пример штаты слабоват как то. 70% не знают где Ирак находится, а они там военные действия проводили. (печалька)
Профайл

Гость
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:

А ты что учился в штатах или бывал, что бы так голословно высказывать? Что то можешь рассказать о системе образования в сша? О доступности получения вышего образования там? О том, что 20 % населения у них безграмотны, знаешь?

мнение
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Господи, вы думаете нынешнее поколение(не все) живущая в Казахстане или в России знает где находится Пакистан или та же Македония?????? Так же и там (не все). Я уже не говорю про великих ученых, выдающихся литературных гениев классиков, и прочих элементарных вещей, которые тупят наши молодые и не только живущие рядом с нами *соотечественники* .
ДА есть примеры, например братишка жены учился в Малайзии а после в штатах. И прекрасно эрудирован, и в сравнение с нашими даже очень более порядком умен нежели его сверстники (это про общее образование), пример еще один-друг моего отца сам лично занимался образованием детей, в 10 или 11 гг. уехал жить в штаты, дети в этом году поступили в колледж при одном знаменитом универе , вполне успешно пройдя тестирование (это он сам их обучал, если про обучение самостоятельно)

мнение
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

А сколько у нас, знаешь безграмотных??? ну ну....

§ elektron
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.05.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:
в Казахстане или в России знает где находится Пакистан или та же Македония??????

Вы бы по аккуратнее с выражениями ;-) Цитата:
мнение:
например братишка жены учился в Малайзии а после в штатах. И прекрасно эрудирован

Ну это не показатель образования как бы.
Тот же Эдисон был выброшен из школы, или Ньютон был троечником. Эрудирован и способен немного другое.
Профайл

мнение
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

вы спросили я ответил, по поводу выражения более чем подтверждаю)) общаясь иногда с такими индивидами.
мое мнение это обучение самостоятельно( сам, репетитор, или иные инструменты, методы помощи образования), своему ребенку.

Гость
Re: В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не...




Отправлено: 19.05.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мнение:

Понукать кого другого будешь. Лучше ответь на свой вопрос о безграматности, у нас. У меня племянник здесь школу закончил, потом питерский вуз, где уже на последнем курсе его "купили" ребята из "Лукойл", для работы у нас в Казахстане на них. З/п изначально положили 300к, через три года работы в компании и команде, получает под лям,плюс премии разные. А ты мне тут малайзия-штаты. Если человек дружит с головой,он везде образование получит. Хватит уже нахваливать запад, там тоже не все так радужно и однозначно. 362-перелогинься

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