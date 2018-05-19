В Казахстане предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу

В Казахстане появились так называемые "хоумскулеры" - люди, отвергающие классическое образование. Они предлагают законодательно разрешить детям не ходить в школу, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Речь идет о группе родителей, выступающих за самостоятельное обучение, когда совершенно здоровый ребенок вообще на занятия не ходит. А вместо учителя у него - мамы и папы или репетиторы.

"Образование, которое есть, оно готовит детей для индустриального общества. Это совсем другие потребности: нужно выполнять задачу от сих до сих, не думать, зачем она нужна, нужно вставать по звонку, садиться по звонку, нужно получать много информации, ее хранить в голове. Современная школа должна готовить детей к послезавтрашнему дню, который совсем другой, где важно креативное мышление, важна организованность, важно не умение хранить информацию, потому что ее сейчас легко найти, важно уметь в ней ориентироваться, находить правильную информацию, отличать факты от лжи. К сожалению, современная школа этому не учит, потому что она учит детей жить позавчера", - говорит представитель родительской инициативы Светлана Друзь.

"Если рассматривать международный опыт, за рубежом дети, конечно, могут обучаться дома, в домашних условиях, это, так скажем, желание родителей, они нанимают учителей, дома детей обучают, а потом они сдают экзамены. В Казахстане это еще не регламентировано, поэтому на сегодня дети могут обучаться дома, но это уже нужно обращаться к местным исполнительным органам, с управлением образования нужно согласовать все эти действия, потому что в конце концов они должны будут освоить государственный стандарт", - заявила главный эксперт управления инклюзивного и специального образования МОН РК Ардак Айтжанова.

Адепты движения уже несколько раз обращались в правительство с предложением узаконить семейное образование. Однако результата пока нет.

Павлодарцы Юрий Кузин и его жена Светлана - из числа тех, кто отстоял свое право обучения на дому. Преподавателям пришлось пойти навстречу родителям. Их дочь на протяжении двух лет в конце каждой недели сдает домашние задания, контрольные и диктанты в школе. По оценкам она отличница. А в семье пятеро детей, трое из которых дошкольного возраста, садик они уже не посещают, вместо этого путешествуют по Индии, Непалу. Сейчас, к примеру, обучаются альпинизму в Восточном Казахстане.

"Как школа изначально организовывалась? Ребенку должна была даться грамотность: умение писать, читать, считать, а на данный момент ребенок все это знает уже, идя в школу. У него берут экзамены, спрашивают все, а в школе он изучает такие предметы, которые он забудет через год, через два после того, как он школу закончит. Вот наша дочка Рада, старшая, она ходит в музыкальную школу, где научится конкретно играть на скрипке - пойдет в семь лет, и она будет играть на скрипке не самые сложные, но все-таки пьесы, произведения. Это ремесло, наука, а, допустим, будет она в школе изучать географию, и что? Она научится географии? Для чего столько времени сидеть, чтобы знать географию? Если человек интересуется, он почерпнет из энциклопедии, из Интернета", - делится Юрий Кузин.

По данным "хоумскулеров", образование на дому популярно в Канаде Великобритании, Австралии и США. В Америке, к примеру, 1,5 миллиона детей не посещают школу. В России - почти 100 тысяч. При этом такие ученики опережают своих ровесников в математике и чтении.

Как сложится судьба учащихся в Казахстане - зависит от родителей. В Министерстве образования уверяют, что готовы к диалогу.