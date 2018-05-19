"Рухани жаңғыру" в Костанайской области: на какие проекты направят 4,5 млрд тенге

В 2017-м в Костанайской области на реализацию программы "Рухани жаңғыру" были направлены 24 подпроекта на сумму 2 млрд 723 млн тенге, а в 2018-м сумма, да и количество проектов, практически удвоены. Причем большая часть средств - помощь меценатов.

Tengrinews.kz рассказывает, о чем сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

- В текущем году на реализацию программы "Рухани жаңғыру" в Костанайской области направлены 85 проектов, 46 подпроектов, 801 мероприятие на общую сумму 4 млрд 586,5 млн тенге, в том числе из местного бюджета - 270,5 млн тенге, за счет меценатов - 4 млрд 316 млн тенге, - пояснил Мухамбетов.

Одним из важных направлений программы "Рухани жаңғыру", как отметил глава костанайского региона, является конкурентоспособность, основанная на компьютерной грамотности, знании языков и культурной открытости.

- Активная работа по продвижению этих компетенций ведется в рамках реализации подпрограммы "Тәрбие жәнебілім". К слову, с начала года в области по подпрограмме реализуются 103 проекта, включающие 585 мероприятий на общую сумму 212,9 млн тенге, в том числе 69,682 млн тенге из местного бюджета, 143,3 млн привлеченных средств, - озвучил данные Мухамбетов.

Проведение работы в данном направлении, уверен аким Костанайской области, создает все условия для воспитания конкурентоспособной, прагматичной личности. Именно поэтому сегодня приоритетом сферы образования в области является целенаправленная работа по цифровизации.

- Для создания сети детских технопарков и бизнес-инкубаторов в текущем году за счет частных инвестиций в сумме более 172 млн тенге в организациях образования региона области установлен 21 кабинет цифровых технологий - на базе средних школ и в организациях дополнительного образования. Данные кабинеты включают в себя современное интерактивное оборудование, необходимые наборы для робототехники и 3D-моделирования, что позволит увеличить охват детей области техническим творчеством и цифровой грамотностью. Кроме этого, начата реализация проекта "Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий", на что из областного бюджета выделено более 178 млн тенге. Проект будет запущен 1 сентября этого года. Самой главной задачей открытия такой школы является привитие детям навыков 3D-моделирования, создания персональных сайтов, WEB-приложений, обучение информационным технологиям на английском языке - языке мирового общения, - пояснил Мухамбетов.

В школах области уже действуют более 100 музеев, создано 87 поисковых отрядов, в которых занимается более тысячи школьников. К примеру, в Аулиекольской школе-гимназии имени Султана Баймагамбетова за счет спонсорской помощи выпускников школы на сумму 5 млн тенге открыт музей истории школы. До конца года будут дополнительно открыты 14 новых школьных музеев краеведческого направления.

В рамках программы летнего отдыха для учащихся школ Костанайской области будут организованы около 600 экспедиций по историческим и сакральным местам для 9 000 детей, 57 эколого-туристических площадок с охватом около 2 000 учащихся.

Таким образом, уверено руководство области, программа "Рухани жаңғыру" пронизывает всю систему образования и воспитания, где основополагающим являются особое отношение к родной земле, историческому наследию, культ знания.

Большое внимание и средства в костанайском регионе выделяются и на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием. В этом году планируется выделение 200 грантов за счет средств из местного бюджета , 100 из которых - на медицинские специальности, 65 - на педагогические.

- Студенческая молодежь принимает активное участие в реализации республиканского проекта "Ұлы дала жастары", одним из индикаторов которого является развитие у молодежи предпринимательских навыков. В частности, на базе Костанайского инженерно-экономического университета имени М.Дулатова открыта " StartupAкадемия", где уже сегодня студенты реализуют свои бизнес-проекты в стенах учебного заведения, - отметил Мухамбетов.

Учащиеся КГУ им. Ахмета Байтурсынова в рамках международного сотрудничества по программе "Эразмус+" (Европейского союза) реализуют семь международных проектов на общую сумму 448,5 тысячи евро. Это в основном проекты в области аграрной политики, сельского хозяйства, зеленой экономики, вычислительных технологий.

Здесь же, на базе КГУ, в рамках программы "Цифровой Казахстан" создается "Агро-Био-Технологический и Ветеринарный хаб", ориентированный на развитие и повышение конкурентоспособности регионального АПК.

В целом, отметил аким области, примеры международного сотрудничества вузов Костанайской области свидетельствуют об их открытости и восприимчивости к лучшим достижениям мирового сообщества. И это в будущем положительно скажется на развитии региона в целом.