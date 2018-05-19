Отчет об исполнении бюджета за 2017 год обсудил общественный совет Костанайской област

В пятницу, 18 мая, руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА перед внесением отчета об исполнении областного бюджета 2017 года на сессию облмаслихата представила его общественному совету.

В 2018 году в областную казну поступило 182,5 млрд тенге, что на 2,9 млрд больше запланированного. В сравнении с 2016 годом доходы возросли на 11 млрд тенге. Основной источник – субвенции и трансферты из республиканского бюджета. Их доля составила 80,8%. Рост поступлений зафиксирован как из республиканского бюджета. так и по местным источникам. Собственные доходы исполнены на 174,2%, дополнительно в областной бюджет поступило 2,8 млрд тенге.

- Перевыполнение преимущественно сложилось за счет эмиссии в окружающую среду – на сумму 1,8 млрд тенге, а также по неналоговым поступлениям – это штрафы на сумму 679, 6 млн тенге, которые в основном наложены органами внутренних дел, - пояснила Жусупова. – Кроме того, 19,6% неналоговых платежей осуществили наши недропользователи, которые производили отчисления на социально-экономическое развитие области. Их объем составил 328,7 млн тенге.

Член Общественного совета Сергей ЖАЛЫБИН в связи с таким большим перевыполнением плана по доходам выразил сомнение в качестве проработки бюджета при его подготовке. Руководитель управления финансов пояснила - при составлении бюджета административные штрафы не планируются.

Исполнение бюджета по расходам составило 100%. Основная доля – 46,8% - приходится на реальный сектор экономики. Причем расходы на него, в сравнении с 2016 годом, увеличились более чем на 26 млрд тенге. Почти половина средств в этом секторе ушла на сельское хозяйство. В основном - на субсидии для поддержки сельских товаропроизводителей.

В числе этих средств оказались и кредиты для реализации программы развития продуктивной занятости, эффективность использования которых на заседании Общественного совета подвергли критике.

Председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области Амихран АСАНОВ сообщил: после проверки использования 1,28 млрд тенге микрокредитов выявилось, что 480 заемщиков (85% от общего количества) не достигли целей, поставленных данной программой. Причем 27% из этого числа, получив деньги, так и не занялись предпринимательской деятельностью.

Оператором этих средств было управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. По оценке Асанова, одной из причин такого плачевного исхода стало отсутствие мониторинга использования микрокредитов, который внутренними правилами не был предусмотрен. Председатель Общественного совета Сайран БУКАНОВ попытался выяснить, был ли кто-то из должностных лиц наказан за неэффективное использование этих бюджетных средств. Оказалось, что за такого рода проступки законодательством предусмотрены только меры дисциплинарного воздействия.

Что касается более серьезных проступков, Асанов сообщил: специалисты Ревкомиссии провели проверки финансирования объектов из областного бюджета в 2017 году, по итогам 6 должностных лиц привлечены к уголовной ответственности, 15 - наказаны в административном порядке, 179 получили дисциплинарные наказания.

Член совета Николай ПЕЧЕРИЦА рассказал о том, что после недавней игры футбольных команд «Тобола» и «Кайрата» их тренеры дали плохую оценку состоянию футбольного поля на стадионе в Костанае.

- На реконструкцию стадиона затрачены огромные деньги (1,4 млрд тенге – «НГ»), почему не контролировали эффективность их использования? – спросил он руководителя управления финансов.

Алма Жусупова ответила, что по качеству ремонта подрядчик дал годичную гарантию. Она поблагодарила за такую информацию и адресовала ее присутствующему на заседании представителю управления физкультуры и спорта.

В целом на социальную сферу, по сообщению руководителя управления финансов, из областного бюджета в 2017 году затрачено 25,8% от общей суммы. Увеличены расходы на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения и правоохранительных органов, 5,5 млрд тенге ушло на социальную помощь и социальное обеспечение, 14,8 млрд – на образование.

- Все средства на социальную сферу были освоены полностью – подвела итог отчету Жусупова.

Общественный совет ее информацию принял к сведению и предложил руководителям управлений акимата Костанайской области учесть все недостатки, выявленные в ходе проверок Ревизионной комиссии.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА