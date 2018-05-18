Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь человеку в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Сегодня, 18 мая, в опорный пункт полиции ДК "Строитель" поступил звонок от жителей дома № 142 по ул. Бородина. Они сообщили о странном стуке, который доносился через стену из соседней квартиры. Соседи знали, что в ней живет пожилой мужчина, болеющий сахарным диабетом. Двери сосед не открывал, только невнятно кричал и стучал.
Жильцы дома обратились к участковому инспектору, лейтенанту полиции Тимуру КАЛЖАНОВУ.
- Мы установили, что в квартире проживает Геннадий Рахманов 1952 г. р., страдающий диабетом. - сообщил он "НГ". - Мы попытались установить его родственников, но по базе и по предоставленным нам другим данным также никто не откликнулся. В течение 5 минут приехал вызванный нами наряд сотрудников ДЧС. Попасть в квартиру спасатели попытались из окна, но это не представилось возможным, так как искали вариант с минимальным ущербом имуществу гражданина. Дверь тоже ломать не стали, так как человек пожилой, одинокий, да еще и с таким серьёзным диагнозом, кто потом его будет охранять, или поставит ему новую дверь? Было решено заходить с балкона, срезав железные прутья на балконной решётке.
За работой полицейских и спасателей могли наблюдать корреспонденты "НГ". После того, как сотрудники ДЧС открыли дверь изнутри, мы вошли в квартиру вместе с сотрудниками полиции. Владелец квартиры лежал на полу в кухне и стучал по полу от боли. Его подняли на одеяло и переместили на диван. Сотрудники полиции заранее вызвали скорую помощь.
Операция по спасению Геннадия Рахманова была проведена в течение 15 минут.
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