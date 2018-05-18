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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Гложут меня сомнения, А меня вот гложут сомнения- будет ли моя деревенька существовать после 24.00, 24 мая... :lol:
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Отвод - всей прокуратуре Костаная
Все дела ким популистские. Результат обычно нулевой. А что за ролик ходит в ютубе, какой то мужичок требует вернуть деньги, а она травит его охраной?
18.05.18 20:22
FOMA
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18.05.18 20:21
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Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь человеку в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

18 мая 2018, 19:37 |  Происшествия

Сегодня, 18 мая, в опорный пункт полиции ДК "Строитель" поступил звонок от жителей дома № 142 по ул. Бородина. Они сообщили о странном стуке, который доносился через стену из соседней квартиры. Соседи знали, что в ней живет пожилой мужчина, болеющий сахарным диабетом. Двери сосед не открывал, только невнятно кричал и стучал.

Жильцы дома обратились к участковому инспектору, лейтенанту полиции Тимуру КАЛЖАНОВУ.

- Мы установили, что в квартире проживает Геннадий Рахманов 1952 г. р., страдающий диабетом. - сообщил он "НГ". - Мы попытались установить его родственников, но по базе и по предоставленным нам другим данным также никто не откликнулся. В течение 5 минут приехал вызванный нами наряд сотрудников ДЧС. Попасть в квартиру спасатели попытались из окна, но это не представилось возможным, так как искали вариант с минимальным ущербом имуществу гражданина. Дверь тоже ломать не стали, так как человек пожилой, одинокий, да еще и с таким серьёзным диагнозом, кто потом его будет охранять, или поставит ему новую дверь? Было решено заходить с балкона, срезав железные прутья на балконной решётке.

За работой полицейских и спасателей могли наблюдать корреспонденты "НГ". После того, как сотрудники ДЧС открыли дверь изнутри, мы вошли в квартиру вместе с сотрудниками полиции. Владелец квартиры лежал на полу в кухне и стучал по полу от боли. Его подняли на одеяло и переместили на диван. Сотрудники полиции заранее вызвали скорую помощь.

Операция по спасению Геннадия Рахманова была проведена в течение 15 минут.
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Комментарии к новости

Гиркин
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 18.05.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!! где родственники? вот помрет и сразу найдутся, наследники на квартиру, что за люди? разве можно их назвать людьми?

1423
Re: Полицейские в тандеме с сотрудниками ДЧС спасли жизнь...




Отправлено: 18.05.18 - 20:06
Комментарий удален модератором.

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