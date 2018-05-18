Настоящая летняя погода установится в Костанайской области к началу следующей недели

По прогнозам синоптиков, с воскресенья, 20 мая, по вторник, 22 мая, на территории области будут идти кратковременные дожди с грозами, вероятен град.

- По ночам температура воздуха будет от 8 до 13, местами 16 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Дни ожидаются жаркими - 27-32, местами до 35 градусов. Только во вторник, 22 мая, возможно снижение температуры воздуха до 20-25, местами 28 градусов. Уже в среду температура опять начнет повышаться и достигнет 22-27, местами 30 градусов. Осадков не будет.

Юго-восточный ветер постепенно перейдет в северо-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, но временами будет усиливаться до 15-20 м/с.