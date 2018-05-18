Настоящая летняя погода установится в Костанайской области к началу следующей недели
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, с воскресенья, 20 мая, по вторник, 22 мая, на территории области будут идти кратковременные дожди с грозами, вероятен град.
- По ночам температура воздуха будет от 8 до 13, местами 16 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Дни ожидаются жаркими - 27-32, местами до 35 градусов. Только во вторник, 22 мая, возможно снижение температуры воздуха до 20-25, местами 28 градусов. Уже в среду температура опять начнет повышаться и достигнет 22-27, местами 30 градусов. Осадков не будет.
Юго-восточный ветер постепенно перейдет в северо-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, но временами будет усиливаться до 15-20 м/с.
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