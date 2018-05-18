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Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
Медный: У кого "у нас ассоциируется"? у меня не ассоциируется, вижу зависимость от постоянных инвестиций из вне, цен на нефть... и далее по списку. Назови хоть одну страну полностью...
18.05.18 20:28
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Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
сайлау курманов: в свете выделенных 150 лямов забугорных зеленных для отделения казахов.узбеков и таджиков от русской пропаганды идет скрытая борьба за умы и рупоры пропаганд Что то я еще ни...
18.05.18 20:26
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron: Гложут меня сомнения, А меня вот гложут сомнения- будет ли моя деревенька существовать после 24.00, 24 мая... :lol:
18.05.18 20:25
258
Отвод - всей прокуратуре Костаная
Все дела ким популистские. Результат обычно нулевой. А что за ролик ходит в ютубе, какой то мужичок требует вернуть деньги, а она травит его охраной?
18.05.18 20:22
FOMA
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Значит теперь у зарегистрированных пользователей не будет на комментарии надписи - "Комментарий удален модератором". Все ведь прозрачно? Напишет каку - будет отвечать, но все его должны...
18.05.18 20:21
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Настоящая летняя погода установится в Костанайской области к началу следующей недели

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

18 мая 2018, 16:29 |  Общество

По прогнозам синоптиков, с воскресенья, 20 мая, по вторник, 22 мая, на территории области будут идти кратковременные дожди с грозами, вероятен град.

- По ночам температура воздуха будет от 8 до 13, местами 16 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Дни ожидаются жаркими - 27-32, местами до 35 градусов. Только во вторник, 22 мая, возможно снижение температуры воздуха до 20-25, местами 28 градусов. Уже в среду температура опять начнет повышаться и достигнет 22-27, местами 30 градусов. Осадков не будет.

Юго-восточный ветер постепенно перейдет в северо-восточный, скорость его составит 9-14 м/с, но временами будет усиливаться до 15-20 м/с.
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