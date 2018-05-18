Суд оправдал осужденного за перевозку наркотиков и вынес постановления начальнику ДВД и прокурору Костанайской области

К 11 годам лишения свободы за незаконную перевозку и хранение наркотиков в особо крупном размере был приговорен Ш. Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Костанайской области.

Отбывать наказание ему предстояло в учреждении максимальной безопасности. Однако Костанайский областной суд отменил приговор и вынес частные постановления в адрес начальника ДВД и прокурора области.

Об этом сегодня, 18 мая, сообщила пресс-служба областного суда.

Согласно материалам дела, Ш. хранил и перевозил наркотики с целью дальнейшего сбыта. Причем делал это не один, а по предварительному сговору.

После оглашения приговора осужденный совместно с адвокатом подали апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным Костанайского областного суда, рассмотрев апелляцию, отменила приговор и полностью оправдала Ш. в связи с недоказанностью его участия в уголовном правонарушении. По мнению апелляционной инстанции, сбор и закрепление доказательств во время досудебного расследования был проведен ненадлежащим образом и потому привлечение к уголовной ответственности является незаконным.

Доказательство вины Ш. основывалось на его показаниях, однако никаких других доказательств по делу предоставлено не было. Непосредственно фактов сбыта наркотиков Ш. не зафиксировано. Таким образом, суд первой инстанции не учел положения Уголовно-процессуального кодекса, обязывающего обосновывать приговор достаточной совокупностью достоверных и допустимых доказательств.

Анализ и сопоставление имеющиеся в уголовном деле доказательств с другими фактическими обстоятельствами указали на наличие сомнений в виновности Ш., которые в связи с невозможностью их устранения должны были толковаться в его пользу.

В результате суд апелляционной инстанции принял решение отменить приговор и освободить Ш. из-под стражи, а также прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения. За бывшим заключенным признано право на реабилитацию в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

В адреса начальника ДВД и прокурора области вынесены частные постановления о существенных нарушениях закона, допущенных по данному делу. В отношении виновных должностных лиц будут применены установленные законом меры.