Корреспондент "НГ" взял интервью у политика из США, выдвинувшего свою кандидатуру в совет игроков EVE online

Брайан ШЁНЕМАН, политик из США, заявил о своем желании баллотироваться в CSM (совет игроков) 9 мая - на своем YouTube канале он опубликовал видеоролик с обращением к избирателям. 13 мая Брайан ответил на вопросы “НГ”. Публикуем адаптированный перевод.

EVE online - многопользовательская компьютерная онлайн-игра, действия которой происходит в далеком будущем. Игроки-пилоты управляют большими космическими кораблями и объединяются для выполнения стратегических задач. Одномоментно в течение дня на сервере присутствуют 30 000 - 40 000 игроков. Разработчик игры, компания CCP Games, поддерживает связь с ними в том числе через “совет игроков”. Членов совета избирают сами игроки на общем голосовании.

- Брайан, расскажите о себе. Как давно играете в EVE?

- Мне 40 лет, играю EVE с 2006 года. За это время в игре занимался практически всем, начиная от прохождения миссий и добычи руды из астероидов до глобальных сражений с большими флотами других игроков. В EVE большую часть своего времени провожу, как обычный парень во флоте, счастливо сражающийся в опасных секторах. В моей корпорации я специально просил не давать мне никаких обязанностей, поэтому моя главная задача - появляется во флотах. В игре я известен, как персонаж под ником Brisc Rubal - член корпорации STK Scientific. Корпорация существует со времен бета-теста игры и состоит в PvP альянсе The Initiative. Альянс, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в EVE коалиций - The Imperium.

- Как давно вы участвуете в политике (в реальной жизни)?

- Около 20 лет. В первую очередь, я юрист, ориентированный на морское право, а также на избирательное право. Представляю крупнейший морской профсоюз в Вашингтоне. Начинал свою карьеру, когда мне было 16 лет, стуча в двери и регистрируя избирателей. Был вовлечен в американскую политику, когда учился в колледже. Сначала волонтерство в Белом доме, а позже стал лоббистом морского профсоюза. В дополнение к лоббированию был вовлечен в политику в моем родном штате Вирджиния.

- Расскажите о своей политической карьере. Какие посты занимали? Каких успехов добились?

- Я получил президентское назначение в качестве специального помощника и старшего спичрайтера секретаря кабинета США при администрации Джорджа Буша-младшего. В течение двух лет был главным администратором выборов в самом большом графстве в Вирджинии. Что касается успехов - помогал наблюдать за выборами в штате Вирджиния в 2013 году с высокой степенью оспаривания. Неоднократно выступал перед Конгрессом. Законопроект, над которым я работал, был принят в качестве закона. На протяжении многих лет мне также удавалось блокировать множество плохих законопроектов.

- Почему решили баллотироваться в совет игроков и чем вы планируете там заниматься?

- Как только мои товарищи по корпорациям узнали, что я был политиком в реальной жизни, они начали уговаривать меня баллотироваться в CSM. Изначально я не хотел этого делать - не думал, что я достаточно квалифицирован и не был знаменитой фигурой в игре. Но чем больше я думал об этом, тем больше осознавал, что мой реальный жизненный опыт был именно тем, что нам нужно в EVE на CSM. Нужен кто-то, кто может слушать сообщество, получать обратную связь с CCP и обеспечивать представление игроков в процессе развития игры. Это именно то, что я надеюсь сделать, если буду избран.

- Не помешает ли вам то, что ваш альянс (в игре) входит в состав коалиции, имеющей большое количество противников?

- Я так не думаю. Если я буду избран в CSM, то не собираюсь выделять ни одну группу или регион игры. Моя работа будет - представлять всех игроков со всего мира, а не только моих друзей и союзников. Это то, что я намереваюсь сделать. Я обещаю, что не буду предпринимать никаких действий, направленных на то, чтобы дать моему альянсу преимущество в игре или ущемить любого из наших противников. Это не то, чем должен заниматься CSM, и это не то, для чего я баллотируюсь.