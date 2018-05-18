Список запрещённых комбинаций расширили после того, как Министерство культуры и спорта посчитало их чуждыми правилам и культуре речи, передает Informburo.kz.
В Казахстане запрещена выдача номеров автолюбителям с неприличным звучанием, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК.
"Приказа, запрещающего некоторые серии государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) не имеется, однако имеется указание о запрете выдачи данных ГРНЗ на основании проведенной языковой экспертизы Комитетом по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта", – говорится в ответе МВД на запрос Informburo.kz.
Как пояснили в ведомстве, исключили из диапазона некоторые серии для юридических и физических лиц, чтение и звучание которых является "чуждым правилам и культуре речи". При этом в сериях ГРНЗ используются все буквы латинского алфавита.
Ранее в социальных сетях распространяли официальный приказ Комитета административной полиции МВД РК со списком сочетаний букв, которые никогда не выдадут автовладельцам.
В него попали следующие комбинации: GEI, GEY, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, ISK, GOS, IIN, QYS, JUN, BOQ, SIK, SYK, QOR, QAS, QOI, JOI, JYN, HUI, XUI, HUY, HYI, XUY, XER, QUL, QAN, JUT, QYQ, TYQ, JMI, GAI, VOR, BOR, FUK, FAK, FUC, FAC, LOH, LOX, IOX, IOH, COX, KOX, IBU, EBU.
В конце января 2018 года в комбинациях букв на госномерах разрешили использовать дополнительные буквы Q, G, J и I. Благодаря этому значительно расширился список госномеров повышенного спроса и, как следствие, возросло количество запрещённых комбинаций.
Распространяемый в соцсетях документ / Фото с сайта kolesa.kz
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Балкон у клиентиков.. c.radikal.ru Его заливало уже 12 лет безбожно, из за отсутствия карниза вообще.. Только в том году завершили кладку карниза, спасибо председателю.новому с ПКСК.. Заделали...
amduscias: человек, изучавший анатомию, сразу смекнёт, что МПС можно расшифровать, как "моче-половая система". И много таких, у которых МПС сходу ассоциируется с моче-половой системой?...
8-) вот именно "вроде бы сделали", всё как всегда
Ау, а чего наши ура-патриоты сторонкой тему обходят? Сверху получили команду не положено ? Не оцифрованных, не хохлов бывалых. Странно как то.
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: пучками, в русском магазине? Алекс,почему в русском? "NORMе",немецком. a.radikal.ru Вот лежит она контрольных весах... :lol: