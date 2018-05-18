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18.05.18 16:10
Бывалый
"Неприличные" госномера убрали из списка МВД после языковой экспертизы
amduscias: человек, изучавший анатомию, сразу смекнёт, что МПС можно расшифровать, как "моче-половая система". И много таких, у которых МПС сходу ассоциируется с моче-половой системой?...
18.05.18 16:10
-_-
Новая набережная в Костанае
8-) вот именно "вроде бы сделали", всё как всегда
18.05.18 15:58
Гость
Ходатайство экс-акима Костаная о переводе в местную колонию-поселение удовлетворили
Ау, а чего наши ура-патриоты сторонкой тему обходят? Сверху получили команду не положено ? Не оцифрованных, не хохлов бывалых. Странно как то.
18.05.18 15:55
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: пучками, в русском магазине? Алекс,почему в русском? "NORMе",немецком. a.radikal.ru Вот лежит она контрольных весах... :lol:
18.05.18 15:54
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"Неприличные" госномера убрали из списка МВД после языковой экспертизы

18 мая 2018, 12:36 |  Государство

Список запрещённых комбинаций расширили после того, как Министерство культуры и спорта посчитало их чуждыми правилам и культуре речи, передает Informburo.kz.

В Казахстане запрещена выдача номеров автолюбителям с неприличным звучанием, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК.

"Приказа, запрещающего некоторые серии государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) не имеется, однако имеется указание о запрете выдачи данных ГРНЗ на основании проведенной языковой экспертизы Комитетом по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта", – говорится в ответе МВД на запрос Informburo.kz.

Как пояснили в ведомстве, исключили из диапазона некоторые серии для юридических и физических лиц, чтение и звучание которых является "чуждым правилам и культуре речи". При этом в сериях ГРНЗ используются все буквы латинского алфавита.

Ранее в социальных сетях распространяли официальный приказ Комитета административной полиции МВД РК со списком сочетаний букв, которые никогда не выдадут автовладельцам.

В него попали следующие комбинации: GEI, GEY, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, ISK, GOS, IIN, QYS, JUN, BOQ, SIK, SYK, QOR, QAS, QOI, JOI, JYN, HUI, XUI, HUY, HYI, XUY, XER, QUL, QAN, JUT, QYQ, TYQ, JMI, GAI, VOR, BOR, FUK, FAK, FUC, FAC, LOH, LOX, IOX, IOH, COX, KOX, IBU, EBU.

В конце января 2018 года в комбинациях букв на госномерах разрешили использовать дополнительные буквы Q, G, J и I. Благодаря этому значительно расширился список госномеров повышенного спроса и, как следствие, возросло количество запрещённых комбинаций.

 

Распространяемый в соцсетях документ / Фото с сайта kolesa.kz


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Комментарии к новости

§ лимон
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.05.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну EPT, так хотелось неприличный номер :lol:
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§ 07Litra
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9503
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 18.05.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот четаю и думаю,по логике вищей с афтомабильных знаков нада будит перехадить на чёта ищё... ну типа там на фармацию... чё вот будит с ибу-профеном,ибу-фланом пр. "колёсами"? :-(
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§ amduscias
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 18.05.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совершенно непонятно, чем не угодили сочетания GON, CON. QUM, GOD, IIM, ISK, GOS, IIN, QYS, JUN, BOQ, SIK, SYK, QOR, QAS, QOI, JOI, JYN, QUL, QAN, JUT, QYQ, TYQ, JMI, GAI, VOR, BOR,, IOX, IOH, COX, KOX.
Кто-нибудь может пояснить?
И, раз уж пошла такая пьянка. Мнистерство путей сообщения тоже надо переименовывать. Потому что, человек, изучавший анатомию, сразу смекнёт, что МПС можно расшифровать, как "моче-половая система".

[Исправлено: amduscias, 18.05.2018 - 13:41]
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§ 07Litra
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9503
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 18.05.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Совершенно непонятно, чем не угодили сочетания GON, CON. QUM, GOD, IIM, ISK, GOS, IIN, QYS, JUN, BOQ, SIK, SYK, QOR, QAS, QOI, JOI, JYN, QUL, QAN, JUT, QYQ, TYQ, JMI, GAI, VOR, BOR,, IOX, IOH, COX, KOX.
Кто-нибудь может пояснить?

мож это латентная демонстрация сопротивления китайска-жопонской экспансии? :-o
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Сабыр
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...




Отправлено: 18.05.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стыдно за гос-во,после таких списков.. Это о чём они там думают?? Насколько похабны в своих мыслях и помыслах?? Разве у приличного человека могут быть такие ассоциации?? Стыдно братцы,очень стыдно.

Муси
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...




Отправлено: 18.05.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая позитивная новость от государства за последнее время! Наконец то о людях подумали

Сакен
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...




Отправлено: 18.05.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, одно времяв Костанае был Институт Бизнеса и Управления - и ничего. "Куда поступил?" " В (далее по тексту, то бишь абреватуре) . . ."

§ лимон
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.05.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не все перечислили))), список можно дополнить : EBT, EBA, PZD, NAX, NAH, SKA, CKA, HUE, HER, XUE, XYE
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§ 07Litra
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9503
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 18.05.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цыфры тоже нада убрать некоторые... 55-стилизованная нацистская символика "SS"... 69-sexсуальные инсинуации... 969 и 696-ваапще... фетишисты-вуаеристы... 666-поклонники дьявола... 777-скрытая реклама игорного бизнеса...
P.S.
блиндер,кто бы знал,што с латинницей и арабикой такая засада случица... :oops:
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§ лимон
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 686
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 18.05.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дополнил список, но его не пропустили, печалька

Цитата:
amduscias:
Совершенно непонятно, чем не угодили сочетания


тут нужно знать ругательства и аббревиатуры не только русского, но и тюркских языков
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§ 07Litra
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9503
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 18.05.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Браво! Сабыр,молодец!
у НИХ (у тех,кто всё это выдумал)уровень мышления ублюдков... даже на "кичах" за фамилию "Петухов",никого не "опускают"...
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§ Victor Yang
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10636
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.05.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Совершенно непонятно, чем не угодили сочетания


Это нужно там работать, на выдаче знаков, чтобы понять. Мало ли кто может прийти и разборки устраивать по поводу попавшейся серии.
МЫшление у нас такое пока.
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Бывалый
Re: "Неприличные" госномера убрали из списка МВД после...




Отправлено: 18.05.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
человек, изучавший анатомию, сразу смекнёт, что МПС можно расшифровать, как "моче-половая система".

И много таких, у которых МПС сходу ассоциируется с моче-половой системой?
А среди перечисленных вами сочетаний - есть неприличные, и не только неприличные, но и, скажем так, специфичные...
Цитата:
Сабыр:
Разве у приличного человека могут быть такие ассоциации??

Ну и какие у тебя (казаха же?) ассоциации с SIK? ;-)
Цитата:
лимон:
не все перечислили))), список можно дополнить : EBT, EBA, PZD, NAX, NAH, SKA, CKA, HUE, HER, XUE, XYE

Зачем?
Они уже запрещены.
Ты не увидишь их изначально на номерах.
Ты статью-то хоть прочитал?
Список запрещенных ДОПОЛНИЛИ, в связи с введением новых допустимых в номере букв.

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