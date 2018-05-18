"Неприличные" госномера убрали из списка МВД после языковой экспертизы

Список запрещённых комбинаций расширили после того, как Министерство культуры и спорта посчитало их чуждыми правилам и культуре речи, передает Informburo.kz.

В Казахстане запрещена выдача номеров автолюбителям с неприличным звучанием, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК.

"Приказа, запрещающего некоторые серии государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) не имеется, однако имеется указание о запрете выдачи данных ГРНЗ на основании проведенной языковой экспертизы Комитетом по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта", – говорится в ответе МВД на запрос Informburo.kz.

Как пояснили в ведомстве, исключили из диапазона некоторые серии для юридических и физических лиц, чтение и звучание которых является "чуждым правилам и культуре речи". При этом в сериях ГРНЗ используются все буквы латинского алфавита.

Ранее в социальных сетях распространяли официальный приказ Комитета административной полиции МВД РК со списком сочетаний букв, которые никогда не выдадут автовладельцам.

В него попали следующие комбинации: GEI, GEY, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, ISK, GOS, IIN, QYS, JUN, BOQ, SIK, SYK, QOR, QAS, QOI, JOI, JYN, HUI, XUI, HUY, HYI, XUY, XER, QUL, QAN, JUT, QYQ, TYQ, JMI, GAI, VOR, BOR, FUK, FAK, FUC, FAC, LOH, LOX, IOX, IOH, COX, KOX, IBU, EBU.

В конце января 2018 года в комбинациях букв на госномерах разрешили использовать дополнительные буквы Q, G, J и I. Благодаря этому значительно расширился список госномеров повышенного спроса и, как следствие, возросло количество запрещённых комбинаций.

Распространяемый в соцсетях документ / Фото с сайта kolesa.kz