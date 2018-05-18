"Тобол" заплатит более миллиона тенге за выбежавших на поле после матча с "Кайратом" болельщиков

В Астане состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, по итогам которого денежными штрафами наказаны клубы, нарушившие регламент в десятом туре КПЛ, сообщает Vesti.kz со ссылкой на сайт организации.

Штраф в размере 500 МРП, что составляет 1 202 500 тенге, выплатит "Тобол", болельщики которого выбежали на поле после встречи с "Кайратом".

За неподобающее поведение зрителей придется заплатить и "Атырау", болельщики которого также выбежали на поле после матча с "Астаной", а также бросали бутылки с трибуны. Сумма штрафа составляет 300 МРП или 721 500 тенге. Кроме того, на 100 МРП или 240 500 тенге оштрафован наставник "Атырау" Андриан Сосновский, который не вышел для рукопожатия.