"Тобол" заплатит более миллиона тенге за выбежавших на поле после матча с "Кайратом" болельщиков
vesti.kz
В Астане состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола, по итогам которого денежными штрафами наказаны клубы, нарушившие регламент в десятом туре КПЛ, сообщает Vesti.kz со ссылкой на сайт организации.
Штраф в размере 500 МРП, что составляет 1 202 500 тенге, выплатит "Тобол", болельщики которого выбежали на поле после встречи с "Кайратом".
За неподобающее поведение зрителей придется заплатить и "Атырау", болельщики которого также выбежали на поле после матча с "Астаной", а также бросали бутылки с трибуны. Сумма штрафа составляет 300 МРП или 721 500 тенге. Кроме того, на 100 МРП или 240 500 тенге оштрафован наставник "Атырау" Андриан Сосновский, который не вышел для рукопожатия.
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 103
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Психолог-бодибилдер, швея-диджей
женщина: Ужас!!! Точно.Это - на любителя... :-o
112: Какой то убогий юмор, но тебе простительно. А по теме, игра была хорошей, интересной. Учитывая молодняк и отсутствие реального опыта игроков, то поиграли на все 5. Но тебе то профессионалу...
112: Блин, Россию опять засудили, теперь при помощи канадцев.. Жаль их.. То в Евровидение их не пустили, то теперь в хоккее.. Сколько янки будут издеваться? Какая "тонкая" ирония!...
Психолог-бодибилдер, швея-диджей
112: что мы лучше сгнием в интернете, чем будем что то делать в реальности, тем более заниматься профессионально спортом.. А кому нужен такой профессиональный спорт? Который напрочь убивает...
Дорожно-ремонтное обострение
Я скажу, работают люди, намного оперативнее, чем раньше, ещё бы, взялись, за организацию дорожного движения в целом, в городе, за системную проработку. С севера на юг, у нас очень мало сквозных улиц,...