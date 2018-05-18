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Оставлять в регионах налоги от малого и среднего бизнеса предлагает НПП «Атамекен»

Галина КАТКОВА

17 мая 2018, 20:20 |  Общество

Информация об этом прозвучала сегодня, 17 мая, в Костанае, на заседании регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области.

В нем участвовал председатель президиума НПП Тимур КУЛИБАЕВ.

- За пять лет работы палата «Атамекен» состоялась, как диалоговая площадка власти и бизнеса, - сказал Кулибаев. - По линии защиты прав предпринимателей, которая является для нас одной из главных, в НПП поступило более 22 000 обращений, 40% из которых были разрешены в пользу бизнеса.

Еще одно направление работы, заявленное НПП, - улучшение условий для ведения бизнеса в стране. Сюда участниками заседания были отнесены снижение количества контрольно-надзорных функций госорганов, гуманизация уголовного и административного законодательства, внесение по предложениям бизнеса изменений в Налоговый кодекс. И предложения продолжают поступать.

Например, директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН от лица костанайских сельхозпроизводителей обосновал необходимость введения единого сельскохозяйственного налога, простого в исчислении и учитывающего сезонность получения доходов во многих отраслях АПК.

- Сейчас КХ должны платить налоги ежемесячно – социальный, подоходный, налог на транспорт, на имущество, КПН, новый Налоговый кодекс усложнил крестьянам жизнь,  - сказал Бородин. - Люди готовы платить в сумме те же деньги, но один раз в год, и производить уплату такого налога с  объема реализованной продукции.

- Предложения по единому налогу уже поступали, речь идет примерно об 1%, но, вероятно, подход  должен быть все-таки разным для мелких фермеров и средних предприятий, - ответил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай МЫРЗАХМЕТОВ. - В Минсельхозе мы этот вопрос обсудили, премьеру озвучили. Сейчас предложение изучает рабочая группа Министерства национальной экономики, которая рассматривает также вопрос о передаче налогов с МСБ на места.

По мнению авторов идеи, если эти налоги будут оставаться в регионах, то исполнительная власть в них будет больше заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса. 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

§ FOMA
Re: Оставлять в регионах налоги от малого и среднего бизнеса...
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 17.05.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оставлять в регионах налоги от малого и среднего бизнеса предлагает НПП «Атамекен»

Зашевелились. Работать то некому стало а значит надо начинать "шевелиться". но, поздно! На фото "дяди" со второго ряда - кто они, массовка? Сонные, сытые...
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§ 112
Re: Оставлять в регионах налоги от малого и среднего бизнеса...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11880
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.05.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если Ахмеджановы помимо бюджета будут забирать еще и наши налоги себе, то наверно да, заинтересованы будут..
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