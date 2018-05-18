Оставлять в регионах налоги от малого и среднего бизнеса предлагает НПП «Атамекен»
Галина КАТКОВА
Информация об этом прозвучала сегодня, 17 мая, в Костанае, на заседании регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области.
В нем участвовал председатель президиума НПП Тимур КУЛИБАЕВ.
- За пять лет работы палата «Атамекен» состоялась, как диалоговая площадка власти и бизнеса, - сказал Кулибаев. - По линии защиты прав предпринимателей, которая является для нас одной из главных, в НПП поступило более 22 000 обращений, 40% из которых были разрешены в пользу бизнеса.
Еще одно направление работы, заявленное НПП, - улучшение условий для ведения бизнеса в стране. Сюда участниками заседания были отнесены снижение количества контрольно-надзорных функций госорганов, гуманизация уголовного и административного законодательства, внесение по предложениям бизнеса изменений в Налоговый кодекс. И предложения продолжают поступать.
Например, директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН от лица костанайских сельхозпроизводителей обосновал необходимость введения единого сельскохозяйственного налога, простого в исчислении и учитывающего сезонность получения доходов во многих отраслях АПК.
- Сейчас КХ должны платить налоги ежемесячно – социальный, подоходный, налог на транспорт, на имущество, КПН, новый Налоговый кодекс усложнил крестьянам жизнь, - сказал Бородин. - Люди готовы платить в сумме те же деньги, но один раз в год, и производить уплату такого налога с объема реализованной продукции.
- Предложения по единому налогу уже поступали, речь идет примерно об 1%, но, вероятно, подход должен быть все-таки разным для мелких фермеров и средних предприятий, - ответил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай МЫРЗАХМЕТОВ. - В Минсельхозе мы этот вопрос обсудили, премьеру озвучили. Сейчас предложение изучает рабочая группа Министерства национальной экономики, которая рассматривает также вопрос о передаче налогов с МСБ на места.
По мнению авторов идеи, если эти налоги будут оставаться в регионах, то исполнительная власть в них будет больше заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 104
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Психолог-бодибилдер, швея-диджей
женщина: Ужас!!! Точно.Это - на любителя... :-o
112: Какой то убогий юмор, но тебе простительно. А по теме, игра была хорошей, интересной. Учитывая молодняк и отсутствие реального опыта игроков, то поиграли на все 5. Но тебе то профессионалу...
112: Блин, Россию опять засудили, теперь при помощи канадцев.. Жаль их.. То в Евровидение их не пустили, то теперь в хоккее.. Сколько янки будут издеваться? Какая "тонкая" ирония!...
Психолог-бодибилдер, швея-диджей
112: что мы лучше сгнием в интернете, чем будем что то делать в реальности, тем более заниматься профессионально спортом.. А кому нужен такой профессиональный спорт? Который напрочь убивает...
Дорожно-ремонтное обострение
Я скажу, работают люди, намного оперативнее, чем раньше, ещё бы, взялись, за организацию дорожного движения в целом, в городе, за системную проработку. С севера на юг, у нас очень мало сквозных улиц,...