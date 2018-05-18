Оставлять в регионах налоги от малого и среднего бизнеса предлагает НПП «Атамекен»

Информация об этом прозвучала сегодня, 17 мая, в Костанае, на заседании регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области.

В нем участвовал председатель президиума НПП Тимур КУЛИБАЕВ.

- За пять лет работы палата «Атамекен» состоялась, как диалоговая площадка власти и бизнеса, - сказал Кулибаев. - По линии защиты прав предпринимателей, которая является для нас одной из главных, в НПП поступило более 22 000 обращений, 40% из которых были разрешены в пользу бизнеса.

Еще одно направление работы, заявленное НПП, - улучшение условий для ведения бизнеса в стране. Сюда участниками заседания были отнесены снижение количества контрольно-надзорных функций госорганов, гуманизация уголовного и административного законодательства, внесение по предложениям бизнеса изменений в Налоговый кодекс. И предложения продолжают поступать.

Например, директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН от лица костанайских сельхозпроизводителей обосновал необходимость введения единого сельскохозяйственного налога, простого в исчислении и учитывающего сезонность получения доходов во многих отраслях АПК.

- Сейчас КХ должны платить налоги ежемесячно – социальный, подоходный, налог на транспорт, на имущество, КПН, новый Налоговый кодекс усложнил крестьянам жизнь, - сказал Бородин. - Люди готовы платить в сумме те же деньги, но один раз в год, и производить уплату такого налога с объема реализованной продукции.

- Предложения по единому налогу уже поступали, речь идет примерно об 1%, но, вероятно, подход должен быть все-таки разным для мелких фермеров и средних предприятий, - ответил председатель правления НПП "Атамекен" Аблай МЫРЗАХМЕТОВ. - В Минсельхозе мы этот вопрос обсудили, премьеру озвучили. Сейчас предложение изучает рабочая группа Министерства национальной экономики, которая рассматривает также вопрос о передаче налогов с МСБ на места.

По мнению авторов идеи, если эти налоги будут оставаться в регионах, то исполнительная власть в них будет больше заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА