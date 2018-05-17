В Костанае дорожает услуга теплоснабжения

Тарифы поднимаются вслед за повышением цен на услуги ГКП «Костанай-Су». Действовать начнут с 1 июня 2018 года. Приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий это сделано в качестве чрезвычайной регулирующей меры, сообщила пресс-служба ГКП «КТЭК».

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Средний тариф для населения увеличится на 0,1%, для бюджетных организаций - на 0,5%. Размер платы за горячее водоснабжение остается без изменений.

Дифференцированный тариф за тепловую энергию для населения с общедомовыми приборами учета составит 5067,74 тенге/Гкал, без приборов учета - 6288,42 тенге/Гкал, оба значения - с учетом НДС.Таким образом, плата за обогреваемый квадратный метр для граждан, в чьих домах нет приборов учета тепла, составит 201,23 тенге за 1 кв. м с учетом НДС. Действующий тариф 200,95 тенге за 1 кв.м.

По данным на 1 мая 2018 года, 25% многоэтажных домов в Костанае не имеют общедомовых приборов учета.