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Ухаживающим за инвалидами с детства помогут деньгами

Галина КАТКОВА

17 мая 2018, 12:00 |  Государство

С 1 июля 2018 года около 700 семей в Костанайской области смогут претендовать на получение нового пособия. Оно предназначено тем, кто ухаживает за совершеннолетними инвалидами с детства 1 группы. Такая помощь государством будет оказываться впервые.

Участникам семинара, у которых с собой были удостоверения, помогали получить ЭЦП

Об этом на семинаре-совещании, организованном 16 мая в Костанае для граждан из социально-уязвимых слоев населения, рассказала заместитель руководителя департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции Айнура САТАЕВА.

- С начала следующего полугодия за назначением пособия можно обращаться в отделения Госкорпорации «Правительство для граждан», то есть ЦОНа, - объясняла она. - Если есть электронная цифровая подпись - на портал электронного правительства. Если речь идет о первичном установлении инвалидности, то можно обратиться в медико-социальную экспертную комиссию. Пособие будет назначаться со дня обращения на весь период установления инвалидности. Еще раз подчеркиваю, оно предназначено только для инвалидов с детства 1 группы. Если уход осуществляет несколько человек, пособие назначается кому-то одному. Если в семье несколько таких инвалидов, то по уходу за каждым из них.

Пособие могут получать также опекуны, которые ухаживают за такими инвалидами. Важно, чтобы они проживали в одном населенном пункте.

В Послании главы государства, который и давал поручение обеспечить такую поддержку, говорится, что пособие не должно быть ниже прожиточного минимума. Сейчас он составляет 28 284 тенге.

На семинаре также рассказывали, какие новшества вводятся при оказании государственных услуг социально-уязвимым гражданам. Многие из них можно будет получить в цифровом формате.
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