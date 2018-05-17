Солисты лучших театров мира выступят на костанайской сцене

19 мая в Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова состоится гала-концерт солистов лучших театров мира. Концерт посвящен памяти Дмитрия Хворостовского. В программе - шедевры мировой классики русских и зарубежных композиторов.

Ценители классической музыки услышат сопрано Марии Гореловой (Государственный академический Большой театр России), бас Артема Василевича (Мариинский театр) и тенор народного артиста России, солиста Государственного академического Большого театра России и театра Метрополитен-опера Олега Кулько.

Аккомпанирует на фортепиано Георгий Мигунов.

Начало в 18.00