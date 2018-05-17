Солисты лучших театров мира выступят на костанайской сцене
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
19 мая в Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова состоится гала-концерт солистов лучших театров мира. Концерт посвящен памяти Дмитрия Хворостовского. В программе - шедевры мировой классики русских и зарубежных композиторов.
Ценители классической музыки услышат сопрано Марии Гореловой (Государственный академический Большой театр России), бас Артема Василевича (Мариинский театр) и тенор народного артиста России, солиста Государственного академического Большого театра России и театра Метрополитен-опера Олега Кулько.
Аккомпанирует на фортепиано Георгий Мигунов.
Начало в 18.00
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112: :lol: А кто ваш сенсей? И что он там обо мне говорил, так и не понял. И приятно, что уже на ВЫ, лед тронулся. 8-)