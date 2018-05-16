"Никто в Казахстане не запрещает высказывать свое мнение открыто", - министр информации РК

Министр информации и коммуникаций РК Даурен АБАЕВ сегодня, 16 мая, выступил перед населением с отчетом по итогам работы ведомства в 2017 году и планах на 2018-й.

Встреча проходила в Астане, но в формате видеоконференции в ней участвовали жители всех регионов Казахстана, которые могли задавать вопросы.

Журналисты, участвующие во встрече, затронули тему обязательной регистрации авторов комментариев на сайтах в Интернете.

- Никто в Казахстане не запрещает высказывать свое мнение открыто, - заявил Абаев. – Я уже говорил о портале «Открытое правительство», где могут задать любой вопрос. Другое дело, что раньше была практика, когда человек просто ради прикола мог написать вещи… в том числе и противозаконные. Я думаю, через некоторое время привыкнем и количество комментариев будет расти.

Редактор газеты из Шымкента посетовал на одно из требований тендера на получение госзаказа в СМИ, согласно которому журналисты должны иметь диплом об окончании журфака. В местных русскоязычных изданиях таких работников не хватает, поэтому они автоматически от конкурса отсекаются.

- Тогда нужно выделить средства для набора дополнительной группы студентов на русское отделение факультета журналистики или исключить обязательность иметь диплом журналиста из условий тендера, - предложил редактор.

Министр ответил, что он не сторонник идти по пути увеличения количества журналистов.

- Мы за качественную журналистику. Для нее нужны качественные преподаватели, качественные методики. Я понимаю ваши проблемы. Журналистом можно быть не только по образованию, но и по призванию. Посмотрим этот вопрос, - обещал Абаев.

Одна из участниц видеоконференции спросила, чем объяснить обилие зарубежных фильмов и передач на национальных телеканалах.

- Это связано, в первую очередь, с потребностью, – ответил министр. – Народ смотрит – надо признать. Другое дело, что мы запрещать не будем, но мы должны предоставить альтернативу – качественный контент. Вопрос только в этой плоскости. В этом направлении мы уже работаем.

Что касается информационной безопасности, имея в виду, очевидно, обилие в телеэфире программ на русском языке, Абаев сказал:

- Для нас это большой плюс, что мы все говорим на русском языке. Это означает, что весь контент, который производится в Российской Федерации или переводится на русский язык, будут смотреть в Казахстане.

Также Абаев заявил, что в Казахстане не будет проблем с регистрацией абонентов сотовой связи.

- Эту процедуру мы начнем в июле, - пояснил он. – Все необходимые процедурные вопросы готовы. Регистрация займет полгода - мы ее максимально упростили. К вам будут приходить SMS, где вы должны все подтвердить. Если будут какие-то неувязки, вам поступит уведомление: «Просим Вас посетить ближайшего оператора».

Ближайшая цель министерства - реализация программы по распространению широкополосного Интернета в сельские населенные пункты. В Казахстане сейчас доступ к этой услуге имеют свыше 15 млн человек, к 2021 год высокоскоростным Интернетом охватят еще 1 240 сельских населенных пунктов, где проживают более 2 млн человек.

Главной проблемой для обеспечения сотовой связью жителей сел министр назвал малочисленность проживающего там населения, что делает данную услугу экономически неоправданной. По его мнению, средства на эти цели эффективнее вкладывать в развитие перспективных сел. Хотя государство, по его словам, не отказывается от обязательств обеспечить качественной связью все население. Возможно, для эти целей будут использоваться другие возможности. В том числе - спутниковую связь.

В ходе встречи на блог-платформу министра поступило еще 84 вопроса, ответ на которые обещано дать в ближайшее время.