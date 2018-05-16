Этой ночью в Костанайской области ожидаются заморозки

По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 мая, ночью температура воздуха на большей части территории области будет от нуля до 5 градусов мороза, но местами она удержится выше нуля и достигнет 5 градусов тепла.

- В четверг, 17 мая, днем будет 12-17, местами до 20 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - местами возможны небольшие осадки и туман. В пятницу и субботу, 18-19 мая, ночью ожидаем только 3-8, местами 11 градусов со знаком плюс. Днем 18 мая - 12-17, местами 21 градус тепла. А субботний день будет более прохладным - 9-14, местами 17 градусов. В пятницу и субботу местами возможны дожди и грозы.

Скорость ветра в эти дни составит 9-14 м/с, периодически он будет усиливаться до 15-20 м/с. В четверг нас ожидает северный ветер, переходящий на западный, а в пятницу и субботу юго-восточный ветре будет сменяться восточным.