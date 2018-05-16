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Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
Именно со столицей у нас ассоциируется независимость нашей страны. Источник:www.ng.kz Что и следовало доказать, кроме столицы похвалиться больше нечем. [Исправлено: КГСПС, 16.05.2018 - 21:20]
16.05.18 21:17
pandit
Этой ночью в Костанайской области ожидаются заморозки
Да как так? В Питер звонили, сегодня +28 там.
16.05.18 21:06
drakon
Биртанов рассказал об огромной разнице в ценах на лекарства в аптеках
52: Это капитализм, Не нада киздеть,господа.У капиталистов везде на лекарство цены - одинаковые. Потому,что их в основном оплачивает медстраховка. У вас простоЮ Капитализм со "Звериным...
16.05.18 20:50
52
Биртанов рассказал об огромной разнице в ценах на лекарства в аптеках
"Мониторинг цен в розничных аптеках Астаны и Алматы показал, что разница в стоимости одного и того же наименования в разных аптеках может составлять более 100 процентов." Это капитализм,...
16.05.18 20:41
КГСПС
Биртанов рассказал об огромной разнице в ценах на лекарства в аптеках
Нам это рассказывать не надо, сами всё видим. И он не только что об этом узнал, просто момент удобный, законопроект пропихнуть надо.
16.05.18 20:26
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Этой ночью в Костанайской области ожидаются заморозки

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

16 мая 2018, 17:11 |  Общество

По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 мая, ночью температура воздуха на большей части территории области будет от нуля до 5 градусов мороза, но местами она удержится выше нуля и достигнет 5 градусов тепла.

- В четверг, 17 мая, днем будет 12-17, местами до 20 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - местами возможны небольшие осадки и туман. В пятницу и субботу, 18-19 мая, ночью ожидаем только 3-8, местами 11 градусов со знаком плюс. Днем 18 мая - 12-17, местами 21 градус тепла. А субботний день будет более прохладным - 9-14, местами 17 градусов. В пятницу и субботу местами возможны дожди и грозы.

Скорость ветра в эти дни составит 9-14 м/с, периодически он будет усиливаться до 15-20 м/с. В четверг нас ожидает северный ветер, переходящий на западный, а в пятницу и субботу юго-восточный ветре будет сменяться восточным.
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Комментарии к новости

§ pandit
Re: Этой ночью в Костанайской области ожидаются заморозки
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 16.05.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как так? В Питер звонили, сегодня +28 там.
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