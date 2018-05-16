Биртанов рассказал об огромной разнице в ценах на лекарства в аптеках
Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о разнице в ценах в розничных аптеках Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
В ходе выступления в Мажилисе министр заявил, что разница в ценах на одно и тоже лекарство в разных аптеках может быть огромной.
"Мониторинг цен в розничных аптеках Астаны и Алматы показал, что разница в стоимости одного и того же наименования в разных аптеках может составлять более 100 процентов. Так, например, минимальная цена на препарат "Кеторол" составила 230 тенге, а максимальная - 500 тенге", - заявил Елжан Биртанов.
При этом он отметил, что наценка в оптовом звене колеблется в районе 7-50 процентов, в зависимости от стоимости лекарственного средства, а в розничной торговле наценка нередко в три раза превышает цену препарата.
"А в розничном сегменте от 30 процентов на дорогие и до 300 процентов на дешевые препараты. Как правило, сезонность и высокий спрос имеют значительное влияние на ее формирование", - пояснил министр. Все это, по мнению Елжана Биртанова, говорит о необходимости введения государственного регулирования в установке цен на лекарства. Данная норма предусмотрена в законопроекте, который министр представил депутатам Мажилиса.
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