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Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже летом 2018 года

16 мая 2018, 13:55 |  Государство

Для того чтобы избежать ажиотажа среди населения, Даурен Абаев пообещал предусмотреть онлайн-регистрацию, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

Запуск системы регистрации IMEI-кодов в 2016 году должен был серьёзно сократить число телефонных краж – после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Однако по словам министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, практика показала, что сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца устройства.

Для того чтобы новая норма работала на практике в полном объёме, необходима привязка IMEI-кода устройства к ИИН и номеру абонента.

"Пользователям услуг связи необходимо будет зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года незарегистрированным абонентам услуги оказываться не будут. Конечно, мы понимаем, что в связи с регистрацией устройств может возникнуть ажиотаж среди населения. Поэтому мы максимально упростим процесс регистрации, в том числе предусмотрим регистрацию в режиме онлайн", – сказал Даурен Абаев во время отчётной встречи с населением.

Регистрацию МИК РК планирует запустить уже этим летом.

"Эту процедуру мы начнём где-то в июле. В принципе все необходимые процедурные вопросы готовы. Вам будет приходить СМС. Вы должны будете просто подтвердить – для большинства абонентов. Если будет какая-то неувязка, вам придёт уведомление с просьбой посетить ближайшего оператора", – сказал Даурен Абаев.

Он отметил, что в МИК РК учли международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности, таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и Украина.

В прошлом году министр делился нерадужной статистикой, что при ежегодном объёме краж мобильных аппаратов в 60 тысяч единиц правоохранительные органы возвращают владельцам только 5% украденного. А тотальная блокировка украденных аппаратов сотовой связи поможет свести "мобильное" воровство к нулю. Оно просто потеряет смысл, считает Даурен Абаев.
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Комментарии к новости

* Сергей_я
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2456
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.05.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересен процесс отвязки ИНН от телефона. Ведь телефон могут отдать или перепродать.
Профайл

правп
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
любят там усложнять

5555
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще более интересен вопрос по китайским клонам с 1 имей на партию

456
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заботливые вы наши, лучше бы с таким рвением так радели за уровень зарплат и пенсий.

Бывалый
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Интересен процесс отвязки ИНН от телефона. Ведь телефон могут отдать или перепродать.

ТАк же как регистрация по месту жительства.
Новый ИИН зарегистрировал за собой купленный телефон и вся любовь.
Чо сложного-то?

Бывалый
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Еще более интересен вопрос по китайским клонам с 1 имей на партию

Они не будут работать на территории нашей страны.
Тупо не будут работать в сетях наших опсосов и все тут.

* Victor Yang
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10623
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.05.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Новый ИИН зарегистрировал за собой купленный телефон и вся любовь.
Чо сложного-то?

А смысл тогда? Если регистрация будет через смс - украл, зарегистрировал на левый ИИН - и всё, истинный владелец уже не успеет его заблокировать. Разве что если будет условие, что сим-карта и телефон зарегистрированы на одно лицо - тогда ладно, но возможно ли это технически?
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* Сергей_я
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2456
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.05.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Новый ИИН зарегистрировал за собой купленный телефон и вся любовь.
Чо сложного-то?

сами то подумали что написали?
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* Victor Yang
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10623
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.05.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Они не будут работать на территории нашей страны.
Тупо не будут работать в сетях наших опсосов и все тут.

А как насчет гостей из-за границы и роуминга?
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гость
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одним ударом 2-х зайцев:
1. Потому как теперь Тлф себе лучше не терять и вообще не выпускать из рук "хранить как зеницу ока", отдавать только по доверенности.
2. Тотальный контроль граждан
Самое интересное прописали бы как-то законом правила эти регистрации, вот где их прочесть?

Аноним
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Новый ИИН зарегистрировал за собой купленный телефон и вся любовь.

На основании чего? Записочку принести от старого ИИН? Чека нет, знач, только с прежним владельцем идти в регистрирующий орган.

Бывалый
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А как насчет гостей из-за границы и роуминга?

Роуминг - он на то и роуминг.
А если гость из-за границы приедет сюда с китаефоном нонаме, и попытается в него воткнуть купленную тут карту местного опсоса, то он обломится... И правильно. Ибо находясь на территории страны нельзя нарушать ее законы.

Бывалый
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А смысл тогда? Если регистрация будет через смс - украл, зарегистрировал на левый ИИН - и всё,

Речь идет о регистрации уже проданных аппаратов, первичной.
А в дальнейшем, при перепродаже, я так думаю, будет не через смс регистрация.
Как именно - хз.
М.б. продавец и покупатель лично будут являться к оператору и там переоформляться, может продавец через какой-то пароль будет "разблокировать" свой аппарат чтобы стала возможна регистрация его на др иин и т.п.
Но тем, кто скупает бу аппараты нынче станет очень тоскливо )))))
Нарки перестанут к ним тащить аппараты...
Да и народ перестанет с рук покупать айфонынедорага...

гость
Re: Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже...




Отправлено: 16.05.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
то он обломится... И правильно.

Какой закон нарушается? Иностранцам запрещено пользоваться мобильной связью?

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