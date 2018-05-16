Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже летом 2018 года

Для того чтобы избежать ажиотажа среди населения, Даурен Абаев пообещал предусмотреть онлайн-регистрацию, передает Informburo.kz.

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Запуск системы регистрации IMEI-кодов в 2016 году должен был серьёзно сократить число телефонных краж – после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Однако по словам министра информации и коммуникаций Даурена Абаева, практика показала, что сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца устройства.

Для того чтобы новая норма работала на практике в полном объёме, необходима привязка IMEI-кода устройства к ИИН и номеру абонента.

"Пользователям услуг связи необходимо будет зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года незарегистрированным абонентам услуги оказываться не будут. Конечно, мы понимаем, что в связи с регистрацией устройств может возникнуть ажиотаж среди населения. Поэтому мы максимально упростим процесс регистрации, в том числе предусмотрим регистрацию в режиме онлайн", – сказал Даурен Абаев во время отчётной встречи с населением.

Регистрацию МИК РК планирует запустить уже этим летом.

"Эту процедуру мы начнём где-то в июле. В принципе все необходимые процедурные вопросы готовы. Вам будет приходить СМС. Вы должны будете просто подтвердить – для большинства абонентов. Если будет какая-то неувязка, вам придёт уведомление с просьбой посетить ближайшего оператора", – сказал Даурен Абаев.

Он отметил, что в МИК РК учли международный опыт создания базы IMEI-кодов, в частности, таких стран, как Великобритания, Турция, Азербайджан и Украина.

В прошлом году министр делился нерадужной статистикой, что при ежегодном объёме краж мобильных аппаратов в 60 тысяч единиц правоохранительные органы возвращают владельцам только 5% украденного. А тотальная блокировка украденных аппаратов сотовой связи поможет свести "мобильное" воровство к нулю. Оно просто потеряет смысл, считает Даурен Абаев.