Быстрее не бывает

Форум
Victor Yang
Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
Маркс: ну какой он предприниматель? Самый обычный, как и все остальные. Или кто, по-твоему, является предпринимателем? У тебя какие-то своя, особенная, понятийная система. Маркс: Нужны только...
16.05.18 17:10
Маркс
Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
Бывалый: Ведь потребитель может потребить ровно столько, сколько зарплаты ему заплатит предприниматель. Да ладно. В экономисты бы вас, да жаль все места заняты конкурентами. А так бы своей кривой...
16.05.18 16:58
112
Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном
неравнодушная: если бы палками, то А я и не писал тогда, в 34 года то еще совсем.. Еще компа не было..
16.05.18 16:52
Victor Yang
Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны
Маркс: Забудьте вы уже о конкуренции вместе с Бывалым. Оглянитесь вокруг, где вы ее в последний раз видели? Спроси у Добринцова - почему он на хлеб и сахар накидывает всего несколько тенге....
16.05.18 16:52
112
Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном
Уася: руднечанен Я кастонаиц. В Руднем у миня робота и жилъе зоодно. И в кастонай тажи робота.
16.05.18 16:49
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном

16 мая 2018, 13:07 |  Криминал

27-летнего мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий рудненские полицейские. Об это сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе ДВД Костанайской области. Жертвами грабителя стали четверо женщин в возрасте от 77-ми до 82 лет.

Иллюстративное фото

По словам первого заместителя начальника УВД Рудного, полковника полиции Нуржана АХМЕТОВА, подозреваемый знал о том, что пожилые люди получили пенсию.

"Он отслеживал их путь от банка до дома. Зачастую караулил их в подъезде, затем нападал и забирал сумки с продуктами и кошельки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сумма ущерба составила более 300 000 тенге.

Подозреваемый полностью признал вину. Ранее он был судим за грабежи.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.05.18 17:11 Этой ночью в Костанайской области ожидаются заморозки
16.05.18 16:44 "Никто в Казахстане не запрещает высказывать свое мнение открыто", - министр информации РК
16.05.18 16:20 Биртанов рассказал об огромной разнице в ценах на лекарства в аптеках
16.05.18 13:55 Привязывать номера телефонов абонентов к ИИН начнут уже летом 2018 года
16.05.18 11:01 Доступную ипотеку с первоначальным взносом до 10% предлагает только треть банков
16.05.18 09:49 Финалистками национального песенного конкурса «Бала дауысы-2018» стали сёстры из Рудного
16.05.18 09:01 Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской области взяло под контроль руководство ДВД
15.05.18 20:19 О перекрытии еще двух участков дорог в Костанае сообщил городской акимат
15.05.18 20:07 "Я спросил: "Вам не больно?" - обвиняемые в ограблении магазина «Тополёк» пытаются примириться с потерпевшими
15.05.18 17:55 Подозреваемые в ночном избиении двух человек в подъезде жилого дома задержаны в Рудном

Комментарии к новости

§ drakon
Re: Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13787
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это с Рудным - стало?
Сплошной - криминал... :-o
Профайл

Гость
Re: Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном




Отправлено: 16.05.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда был таким.

Житель
Re: Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном




Отправлено: 16.05.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдать родне потерпевших на полчаса, а через указанное время забрать всё что осталось.

§ 112
Re: Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном
112


(Пользователи)
Сообщений: 11848
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.05.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что это с Рудным - стало?

Всегда такое было..
Просто об этом не говорят никогда..
Меня толпой и палками забивали тут, и потом мои племяшки их битами..
Только кто это афиширует..
Профайл

Уася
Re: Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном




Отправлено: 16.05.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Меня толпой и палками забивали тут, и потом мои племяшки их битами..
Только кто это афиширует..

Как всегда одни сказки...! Я смотрю то ты за наримановку все и всех знаешь теперь ты руднечанен.

неравнодушная
Re: Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном




Отправлено: 16.05.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уася:
Меня толпой и палками забивали тут, и потом мои племяшки их битами..
Только кто это афиширует..

если бы палками, то тут уже никто бы и не писал , тем более толпой :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

§ 112
Re: Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном
112


(Пользователи)
Сообщений: 11848
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.05.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уася:
руднечанен

Я кастонаиц.
В Руднем у миня робота и жилъе зоодно.
И в кастонай тажи робота.
Профайл

§ 112
Re: Подозреваемый в ограблении пенсионерок задержан в Рудном
112


(Пользователи)
Сообщений: 11848
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.05.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
если бы палками, то

А я и не писал тогда, в 34 года то еще совсем..
Еще компа не было..
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 167
Пользователей: 2
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх