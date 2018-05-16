27-летнего мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий рудненские полицейские. Об это сообщили сегодня, 16 мая, в пресс-службе ДВД Костанайской области. Жертвами грабителя стали четверо женщин в возрасте от 77-ми до 82 лет.
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По словам первого заместителя начальника УВД Рудного, полковника полиции Нуржана АХМЕТОВА, подозреваемый знал о том, что пожилые люди получили пенсию.
"Он отслеживал их путь от банка до дома. Зачастую караулил их в подъезде, затем нападал и забирал сумки с продуктами и кошельки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сумма ущерба составила более 300 000 тенге.
Подозреваемый полностью признал вину. Ранее он был судим за грабежи.
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