Итоги конкурса молодых художников на премию Юрия Новосёлова подвели в Костанае

Областной конкурс молодых художников-портретистов на соискание именной премии Ю. Д. Новосёлова провели в третий раз. Его цель - выявление и поддержка продолжателей традиций костанайского изобразительного искусства.

Итоги подвели 15 мая на открытии выставки работ участников конкурса в картинной галерее Костаная.

50 авторов из Костаная, Лисаковска, Рудного, Житикары, а также Карабалыксового, Сарыкольского, Карасусских районов представили свои работы. Главные критерии оценки - правдивость художника по отношению к своей натуре, умение передать не только внешнее сходство, но и наполнить портрет психологическим и духовным содержанием, почувствовать тот момент, когда модель будет иметь максимальное сходство с образом.

- Для художника выставка, то же самое, что и выступление артиста на сцене, - отмечает организатор конкурса Юрий НОВОСЁЛОВ. - Она дает возможность не только зрителям, но и самим авторам посмотреть на себя со стороны и оценить всю картину в целом. Выставка – это итог всего, результаты проделанной работы в сравнении. Впечатления от многих работ меняются, когда они находятся в сравнении с другими. Именно так можно выявить наиболее лучшие работы. Выставка, в первую очередь, помогает оценить свои возможности, посмотреть на способности других и почерпнуть что-то из работ других участников. Возникали сомнения, какой работе отдать предпочтения. Наиболее примечательны работы, в которые не хочется внести изменения.

Как отметил один из спонсоров конкурса, директор багетной мастерской «Квадрум» Александр НАМ, было очень тяжело определиться с первыми тремя призовыми местами, в связи с чем поощрительные призы получат девять участников. Участникам вручили сертификаты на оформление их работ. Были отобраны картины Айданы Абиловой, Валентины Гусеевой, Альмине Иралиевой, Анастасии Кабановской, Асель Нуркеновой, Ирины Султановой, Екатерины Садовниковой, Светланы Фоменко и Ирины Пробуховой.

Начальник отдела информационных технологий филиала акционерного общества национальный центр повышения квалификации «Орлеу» Роман Худяков вручил дипломы и денежные призы Анастасии Кабановской, Алексею Майковскому и Дамиру Тлеубаеву.

Новоселов вручил поощрительные дипломы студенту Костанайского строительного колледжа Дамиру Тлеубаеву и учащейся художественной школы Лисаковска Светлане Фоменко. Третье место в конкурсе портретистов заняла Арина Бакирова (Костанай, частная школа искусств им. Леонида Русина). Второе место досталось Розе Ибраевой, студентке Костанайского строительного колледжа. А победительница конкурса Данияра Динарина исполнила для зрителей песню.

- Честно сказать, не ожидали, что увидим столько художников, - сказал представитель партии «Нур Отан» Алмат ДОСМУХАМЕДОВ. - Данное направление оказалось очень популярным. Конечно, хотелось бы выразить большую благодарность за проведение такого мероприятия, которое уже становится в текущем году традиционным. В этом году мы принимаем участие впервые, но в дальнейшем хотелось бы каждый год вносить свой вклад.

Учредитель конкурса Юрий Новоселов признался, что было очень сложно выбрать победителя.

- Рад, что все больше людей всех возрастов принимает участие, - сказал он. - Надеюсь, что ребята не будут останавливаться и продолжат творить. Очень хотелось бы, чтобы конкурсантов было больше.