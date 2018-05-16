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Финалистками национального песенного конкурса «Бала дауысы-2018» стали сёстры из Рудного

Дмитрий ПЕТРЕНКО

16 мая 2018, 09:49 |  Культура

Второй этап национального детского конкурса «Бала дауысы-2018» прошёл 11 мая во Дворце школьников Алматы. На первом этапе из 3 700 видеозаявок отобрали всего 80 - по 3-5 участников в возрасте от 8-ми до 12 лет от каждой области.

В их числе были 12-летние близнецы Дина и Дана БЕЛИСАРОВЫ. Девочки учатся в рудненской гимназии № 21, занимаются вокалом с 1 класса под руководством педагога высшей категории Зульфии Сарсимбаевой.

- Несколько лет подряд мы принимали участие в кастингах «Бала дауысы», - рассказали "НГ" сёстры Белисаровы. - Входили в десятку лучших вокалистов области, нас хвалили, восхищались, но... В этом году у конкурса новый формат, полуфиналистов выбирали по видеозаявкам. Мы сняли видео, где исполнили отрывки из трех разнохарактерных песен a cappella (без фонограммы) и 27 апреля увидели себя в списке полуфиналистов.

По решению жюри Дина и Дана будут представлять Костанайскую область в финальной части конкурса, который пройдет осенью в Алматы и Астане.

- В Алматы мы исполнили две песни и члены жюри, среди которых была оперная певица Майра Мухамбеткызы, певец Женис Сейдоллаулы и солист группы "Алау" Асет Арыстанбек, доверили нам представлять Костанайскую область в финале, - рассказали сестры. - Мы очень рады, это была наша мечта - попасть именно на этот конкурс, главными призами которого будет путёвка в Диснейленд и образовательный гранд. Мы хотим сказать спасибо нашему педагогу по вокалу Зульфие Сарсембаевой за то, что она открывает нам все тонкости вокального искуства, учит быть целеустремлёнными и верить в успех. Осенью, когда начнутся финальные концерты, мы бы хотели попросить всех жителей Костанайской области поддержать нас в онлайн-голосовании.

Финал "Бала дауысы-2018" будет транслировать телеканал КТК.

Фото из личного архива
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Комментарии к новости

мила
Re: Финалистками национального песенного конкурса «Бала...




Отправлено: 16.05.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в этом году из Костанайскойи области прошли только трое

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