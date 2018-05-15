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О перекрытии еще двух участков дорог в Костанае сообщил городской акимат

Ольга ЛИХОГРАЙ

15 мая 2018, 20:19 |  ЖКХ

С 16 мая в Костанае закроют участок пр. Аль-Фараби в границах улиц Чехова-Урицкого и перекресток улиц Баймагамбетова-Тауелсиздик.

- Данные участки дорог будут перекрыты в связи со среднем ремонтом, - пояснили "НГ" в пресс-службе горакимата. - Участок проспекта Аль-Фараби от улицы Чехова до улицы Урицкого будет закрыт с 16-го по 19 мая. Перекресток улиц Тауелсиздик-Баймагамбетова - с 16-го по 29 мая.

Участок проспекта Аль-Фараби в границах улиц Баймагамбетова-Чехова, который был перекрыт из-за среднего ремонта 14 мая, откроют для проезда 16 мая.

Схемы объезда автотранспорта на время перекрытия данных участков улиц
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