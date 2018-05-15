Подозреваемые в ночном избиении двух человек в подъезде жилого дома задержаны в Рудном

Видеозапись нападения неизвестных на двух мужчин в доме по улице Ленина в Рудном опубликовал в "Народных новостях" на нашем сайте 11 мая пользователь под ником "Гость".

"Рудный. 10 мая. Ночь. Ленина 59, - сообщил он. - Люди вышли за спиртным ночью. Мать, сын и племянник. По возвращению жестоко избивают парней. Кто нападает пока неизвестно. Помогите найти этих отморозков. Полиция занимается".

Сегодня, 15 мая, пресс-служба ДВД Костанайской области ответила на запрос "НГ".

- Сотрудники УВД Рудного по «горячим следам» задержали подозреваемых, которые из хулиганских побуждений избили двоих парней, - сообщили в ведомстве. - Происшествие случилось 10 мая поздним вечером. Женщина 1959 года рождения, ее сын и племянник возвращались домой из магазина. Неожиданно на них напали трое парней и стали избивать. Камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее. По приезду полицейских нападавшие успели скрыться. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые лица были установлены. Ими оказались местные жители 1997-1998 годов рождения, ранее не судимые.

Проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство».