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Девушка в Костанайской области забеременела после группового изнасилования
гость: И куда она свалить то может, что ж вы то наивные такие? Вы статью хоть прочтите, что-ли... семья девушки, не выдержав давления, была вынуждена переехать в другую местность Согласна: ...
15.05.18 18:30
Директор пляжаъ
Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры
362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
15.05.18 18:28
Директор пляжаъ
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362: Какой такой Золотой Орда, не было ее, а была Великая Тартария. Историю средних веков уже десятки раз переписали. Но древние карты не врут. :lol: :lol: :lol:
15.05.18 18:23
Добринцофф
Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры
362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
15.05.18 18:21
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Подозреваемые в ночном избиении двух человек в подъезде жилого дома задержаны в Рудном

Артём МАРУСИЧ

15 мая 2018, 17:55 |  Криминал

Видеозапись нападения неизвестных на двух мужчин в доме по улице Ленина в Рудном опубликовал в "Народных новостях" на нашем сайте 11 мая пользователь под ником "Гость". 

"Рудный. 10 мая. Ночь. Ленина 59, - сообщил он. - Люди вышли за спиртным ночью. Мать, сын и племянник. По возвращению жестоко избивают парней. Кто нападает пока неизвестно. Помогите найти этих отморозков. Полиция занимается".

Сегодня, 15 мая, пресс-служба ДВД Костанайской области ответила на запрос "НГ".

- Сотрудники УВД Рудного по «горячим следам» задержали подозреваемых, которые из хулиганских побуждений избили двоих парней, - сообщили в ведомстве. - Происшествие случилось 10 мая поздним вечером. Женщина 1959 года рождения, ее сын и племянник возвращались домой из магазина. Неожиданно на них напали трое парней и стали избивать. Камера видеонаблюдения зафиксировала произошедшее. По приезду полицейских нападавшие успели скрыться. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые лица были установлены. Ими оказались местные жители 1997-1998 годов рождения, ранее не судимые.

Проводится досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство».
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Комментарии к новости

Стрелков
Re: Подозреваемые в ночном избиении двух человек в подъезде...




Отправлено: 15.05.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Рудный. 10 мая. Ночь. Ленина 59, - сообщил он. - Люди вышли за спиртным ночью. Мать, сын и племянник. По возвращению жестоко избивают парней. Кто нападает пока неизвестно. Помогите найти этих отморозков. Полиция занимается".

почему так неграмотно написал,"По возвращению жестоко избивают парней"? кто кого избивает?.

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