"Куда смотрит акимат?" В Казнете появился новый мем

В Казнете появился новый мем. Пользователи Сети "обвиняют" акимат в игнорировании их личных проблем, передает Tengrinews.kz.

Актер Мейирхан Шерниязов, известный по сериалу "Патруль" и фильму "Регистратор", в своем Instagram пожаловался на проблемы с автомобилем.



Также казахстанцы обращают внимание акимата на беременность и проблемы на личном фронте.

Кто-то недоволен новой маской в Instagram и тоже задается вопросом: "Куда смотрит акимат?".

#кудасмотритакимат Публикация от Baha Akparov (@puper_music)14 Май 2018 в 11:46 PDT

При этом жалобы на "невнимательность" акимата появились еще в 2017 году.

КВНщик Ярослав Мелехин даже записал про акимат песню.

А кому-то призывы к акимату уже надоели.