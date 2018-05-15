"Куда смотрит акимат?" В Казнете появился новый мем
В Казнете появился новый мем. Пользователи Сети "обвиняют" акимат в игнорировании их личных проблем, передает Tengrinews.kz.
Актер Мейирхан Шерниязов, известный по сериалу "Патруль" и фильму "Регистратор", в своем Instagram пожаловался на проблемы с автомобилем.
Также казахстанцы обращают внимание акимата на беременность и проблемы на личном фронте.
Кто-то недоволен новой маской в Instagram и тоже задается вопросом: "Куда смотрит акимат?".
При этом жалобы на "невнимательность" акимата появились еще в 2017 году.
КВНщик Ярослав Мелехин даже записал про акимат песню.
А кому-то призывы к акимату уже надоели.
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гость: И куда она свалить то может, что ж вы то наивные такие? Вы статью хоть прочтите, что-ли... семья девушки, не выдержав давления, была вынуждена переехать в другую местность Согласна: ...
362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
362: Какой такой Золотой Орда, не было ее, а была Великая Тартария. Историю средних веков уже десятки раз переписали. Но древние карты не врут. :lol: :lol: :lol:
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362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
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