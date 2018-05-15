Холодную воду отключат в нескольких районах Костаная
Подача холодной воды будет прекращена на один день, 17 мая, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила сегодня, 15 мая, пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото
Отключение произведут в 9.00 по следующим адресам:
- ул. Арстанбекова, 3/10;
- частные дома по ул. Арыстанбекова, 5/2,5/4,5/5,5/7;
- ул. Арыстанбекова, 3/12;
- п. Дружба;
- п.Амангельды;
- п. Ударник;
- автовокзал.
Возобновят подачу питьевой воды в тот же день в 20.00.
Последние новости
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 142
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
гость: И куда она свалить то может, что ж вы то наивные такие? Вы статью хоть прочтите, что-ли... семья девушки, не выдержав давления, была вынуждена переехать в другую местность Согласна: ...
362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
362: Какой такой Золотой Орда, не было ее, а была Великая Тартария. Историю средних веков уже десятки раз переписали. Но древние карты не врут. :lol: :lol: :lol:
Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры
362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
Давайте сразу все отключим!И во всем городе!!!