Холодную воду отключат в нескольких районах Костаная

Подача холодной воды будет прекращена на один день, 17 мая, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила сегодня, 15 мая, пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото

Отключение произведут в 9.00 по следующим адресам:

ул. Арстанбекова, 3/10;

частные дома по ул. Арыстанбекова, 5/2,5/4,5/5,5/7;

ул. Арыстанбекова, 3/12;

п. Дружба;

п.Амангельды;

п. Ударник;

автовокзал.

Возобновят подачу питьевой воды в тот же день в 20.00.