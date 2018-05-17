Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»

Нейтралитет Казахстана по российскому варианту резолюции Совбеза ООН и разрешение использовать свои морские порты американцами для поставок военных грузов в Афганистан, похоже, задели болевые точки в российско-казахстанских отношениях.

Настолько, что президент РФ Владимир ПУТИН на неформальной встрече с президентом РК Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в Сочи 14 мая вынужден в очередной раз заверить:

- Казахстан для нас – не только стратегический союзник и один из самых ближайших партнеров, но и отношения между нашими странами развиваются успешно и последовательно.

В ответ руководитель Казахстана заявил:

- Вопросы возникают всегда между соседними государствами, но у нас настолько тесные отношения между правительствами, что все возникающие вопросы мы можем решать, не создавая никакого ажиотажа.

Президент РК, очевидно, имел в виду негативные оценки в российской прессе по поводу вышеупомянутых действий Казахстана.

- Мы - союзники, близкие государства и СМИ обоих государств должны работать в таком же ключе, не раздувать из мухи слона, если возникают какие-то вопросы, - сказал Назарбаев.

Ну и ладно: союзники так союзники. Но не получится ли как в старом анекдоте про якобы украденные ложки: «Ложки нашлись, а осадок–то остался»? Тут уже речь идет не о ветреной «мухе», которая вольна лететь туда, где медом помазано, а о союзническом «слоне», который может надежно защитит в лихую годину.

Казахстан и его союзники создали несколько межгосударственных образований: СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Их отношения регулируются взаимными обязательствами, но при этом сохраняется статус «вольных стрелков», позволяющий параллельно вступать в другие союзы и даже сотрудничать с армиями потенциальных противников своих партнеров. Главные скрепы названных союзов – устоявшиеся экономические связи в международном разделении труда и наличие ядерного «зонтика» у России. Нужно ли их укреплять еще и созданием совместных политических институтов?

Нурсултан Назарбаев на эту тему пока ничего определенного не говорит, акцентируя внимание лишь на развитии экономической интеграции. Но в экспертном сообществе Казахстана все чаще слышны голоса противников политизации ЕАЭС (не горя уже о тех, кто предлагает отказаться даже от экономического союза, как невыгодного).

10 мая, например, в Астане прошел второй Казахстанско-Российский экспертный форум. Выступавшие пытались доказать, что у ЕАЭС только тогда будет будущее, когда его участники будут придерживаться поиска выгод от объединения исключительно в экономическом направлении.Политическая интеграция, по мнению участников, повторит судьбу всех империй – приведет к неизбежному развалу.

Неужели кто-то всерьез считает, что в XXI веке можно создать империю того типа, которые «неизбежно развалились»? Сейчас другие империи – основанные на экономической зависимости, которая выливается в политический диктат в форме «мягкой силы». Мировой олигархический капитализм разваливается на несколько центров управления, формируя империи нового типа. Казахстан волей-неволей вынужден будет прибиваться к какому-то имперскому берегу. К тому, куда его объективно приведет экономическая интеграция.