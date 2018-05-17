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Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»

«Казахстан вынужден будет прибиваться к какому-то имперскому берегу»
17 мая 2018, 08:58 |  Мнения

Нейтралитет Казахстана по российскому варианту резолюции Совбеза ООН и разрешение использовать свои морские порты американцами для поставок военных грузов в Афганистан, похоже, задели болевые точки в российско-казахстанских отношениях.

Настолько, что президент РФ Владимир ПУТИН на неформальной встрече с президентом РК Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в Сочи 14 мая вынужден в очередной раз заверить:

- Казахстан для нас – не только стратегический союзник и один из самых ближайших партнеров, но и отношения между нашими странами развиваются успешно и последовательно.

В ответ руководитель Казахстана заявил:

- Вопросы возникают всегда между соседними государствами, но у нас настолько тесные отношения между правительствами, что все возникающие вопросы мы можем решать, не создавая никакого ажиотажа.

Президент РК, очевидно, имел в виду негативные оценки в российской прессе по поводу вышеупомянутых действий Казахстана.

- Мы - союзники, близкие государства и СМИ обоих государств должны работать в таком же ключе, не раздувать из мухи слона, если возникают какие-то вопросы, - сказал Назарбаев.

Ну и ладно: союзники так союзники. Но не получится ли как в старом анекдоте про якобы украденные ложки: «Ложки нашлись, а осадок–то остался»? Тут уже речь идет не о ветреной «мухе», которая вольна лететь туда, где медом помазано, а о союзническом «слоне», который может надежно защитит в лихую годину.

Казахстан и его союзники создали несколько межгосударственных образований: СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Их отношения регулируются взаимными обязательствами, но при этом сохраняется статус «вольных стрелков», позволяющий параллельно вступать в другие союзы и даже сотрудничать с армиями потенциальных противников своих партнеров. Главные скрепы названных союзов – устоявшиеся экономические связи в международном разделении труда и наличие ядерного «зонтика» у России. Нужно ли их укреплять еще и созданием совместных политических институтов?

Нурсултан Назарбаев на эту тему пока ничего определенного не говорит, акцентируя внимание лишь на развитии экономической интеграции. Но в экспертном сообществе Казахстана все чаще слышны голоса противников политизации ЕАЭС (не горя уже о тех, кто предлагает отказаться даже от экономического союза, как невыгодного).

10 мая, например, в Астане прошел второй Казахстанско-Российский экспертный форум. Выступавшие пытались доказать, что у ЕАЭС только тогда будет будущее, когда его участники будут придерживаться поиска выгод от объединения исключительно в экономическом направлении.Политическая интеграция, по мнению участников, повторит судьбу всех империй – приведет к неизбежному развалу.

Неужели кто-то всерьез считает, что в XXI веке можно создать империю того типа, которые «неизбежно развалились»? Сейчас другие империи – основанные на экономической зависимости, которая выливается в политический диктат в форме «мягкой силы». Мировой олигархический капитализм разваливается на несколько центров управления, формируя империи нового типа. Казахстан волей-неволей вынужден будет прибиваться к какому-то имперскому берегу. К тому, куда его объективно приведет экономическая интеграция.
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Комментарии к новости
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Я
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"а о союзническом «слоне», который " пока крутится в посудной лавке

Бюджетник
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть Вы хотите сказать, что рано или поздно тесные экономические связи приведут к "политическим интеграциям" и даже к "империям", как Вы изволили сказать.

Саке
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные скрепы названных союзов – устоявшиеся экономические связи в международном разделении труда и наличие ядерного «зонтика» у России. Нужно ли их укреплять еще и созданием совместных политических институтов?

Так когда мы официально по требованию народа Казахстана отказались от ядерного оружия, все страны имеющие ядерное оружие стали нашими гарантами, то есть нам обеспечен "зонтик" всего мирового сообщества, о чем наш президент ежедневно всем напоминает и наше государство пример для тех стран кто пытается создать атомное оружие.

10 мая, например, в Астане прошел второй Казахстанско-Российский экспертный форум. Выступавшие пытались доказать, что у ЕАЭС только тогда будет будущее, когда его участники будут придерживаться поиска выгод от объединения исключительно в экономическом направлении.Политическая интеграция, по мнению участников, повторит судьбу всех империй – приведет к неизбежному развалу.

Правильно сказали!!! Россия явно не тянет, стать лидером, а такая империя как СССР нам не нужно, были знаем.

Дмитрий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У граждан Казахстана есть претензии к России, как соседнему государству? Мнение правительства Казахстана и мнение о самих гражданах России не интересно.

Далёкий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прибиваться к какому-то имперскому берегу

Главное - не сесть на мель, или еще хуже, не расколоться о рифы...

Киргиз-кайсак
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 10:38
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Казахстан волей-неволей вынужден будет прибиваться к какому-то имперскому берегу. К тому, куда его объективно приведет экономическая интеграция."
Это слова и выводы автора статьи. Как же долго он комуфлировал это под разные догмы! Начал с СБ ООН, а закончил намеком, мол с РФ экономических отношений все же больше чем с США и рано или поздно это произойдет. Только вот мы давно уже вошли в мировое информационное и экономической пространство и закрепили свои позиции на мировой политической арене и ни под чей зонтик уже не пойдем. Фишка Президента - много векторная внешняя политика, а все союзы исключительно экономические и все! В рамках много векторной внешней политики регулируются все виды взаимоотношений, в том числе и в области обеспечения безопасности и обороны. Стоит сегодня отдать предпочтение одной из сторон, завтра это обернется проблемой. Мы отказались от ядерного арсенала, показали всему миру свою миролюбивую политику и мы не хотим ни с кем военных конфликтов и не желаем участвовать в них в любой иной форме.

Далекий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саке:
то есть нам обеспечен "зонтик" всего мирового сообщества

Нам это кому? Легитимной действующей власти или умеренной опозиции? А главное - от кого защищать? Понятно, что извне угрозы маловероятны, и защищать там не от кого, поэтому те страны и стали гарантами. Если кто-то и нападет, то только изнутри, нашими же собственными руками, а мы потом будем говорить, как Людвиг Аристархович - "А кто это сделал?!?"

Дмитрий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 10:56
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»
112


(Пользователи)
Сообщений: 11868
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.05.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан волей-неволей вынужден будет прибиваться к какому-то имперскому берегу. К том

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30966


Хех..
Тов. Шибаршин в школе прятался за более сильно, не утверждаю..
Но теперь, тов. Шибаршин повзрослел и говорит, чтобы пойти например в магазин или прогуляться по улице с семьей, ему нужен какой то дядя охранитель, который его защитит..
А может просто характер у тов. Шибаршина плохой и он сам корчит рожицы кому то, потому и боится?
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»
112


(Пользователи)
Сообщений: 11868
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.05.18 - 11:00
Комментарий удален модератором.
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Серж
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отказались от ядерн.щита,просто потому,что не потянули бы его содержание.Прав автор,с бликими соседями надо дружить,несмотря на всякие провокации,ближе во всех отношениях,для Казахстана,чем Россия,со всей ее неуклюжестью,нет.Отбросив все эмоции и просто проанализировав цифры.

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саке:
Так когда мы официально по требованию народа Казахстана отказались от ядерного оружия,

Самому - то не смешно? Отказались т.к. содержание ядерного оружия стоит серьёзных денег и научно - технической базы.

* лимон
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 17.05.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вездесущая муха какая-то, и слон из неё, и с котлетами она :-)
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123
Re: Евгений ШИБАРШИН: Про «муху» и «слона»




Отправлено: 17.05.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Мы отказались от ядерного арсенала, показали всему миру свою миролюбивую политику

Как вы наивны :lol: От ядерного оружия нас вынудили отказаться. И теперь нам просто необходим этот "зонтик",без него никак.

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