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Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании Астаны

15 мая 2018, 16:17 |  Государство

В кулуарах правительства РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал споры в социальных сетях насчет выделенных средств на празднование 20-летия Астаны и подарков регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Казахстанская правда

«Я хотел бы акцентировать внимание на некоторых вещах: 20 лет Астаны, это визитная карточка нашей страны. Именно со столицей у нас ассоциируется независимость нашей страны. 20 лет - это, в первую очередь, празднование не для чиновников, а для жителей и гостей столиц. Это самое главное (…). В целом, это сумма - 19 млрд тенге», - сказал он.

Как отметил глава ведомства, деньги выделены разным госорганам на проведение более 80 мероприятий.

«Другой момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что этот бюджет состоит из нескольких госорганов. Это никакие не кредитные деньги, о которых многие сейчас говорят. Это деньги были уже заложены. Я думаю, что это абсолютная на сегодня цена. Никаких проблем, думаю, не должно быть. Проверяющие органы в любой момент могут проверить целесообразность расходования этих средств», - считает министр.

Д. Абаев поделился мнением по поводу подарков регионов для Астаны.

«Еще один момент, не менее важный, вот то, что говорят о подарках, которые делают регионы. Давайте поставим вопрос по-другому. Велопешеходным мостом, который строится между микрорайоном Самал и парком, это не для акима Астаны он строится, это для жителей города строится, для гостей, для детей в первую очередь, для вас всех», - подчеркнул он.

Глава МИК РК заверил, что сразу после празднования Дня столицы все забудут о стоимости, а десятки лет будут пользоваться этим мостом.

«Так что давайте акценты правильно поставим. Также меня смущает один простой факт: вы все время акцентируете внимание на деньгах, но никогда не акцентируете внимание на том мультипликативном эффекте, который приносит любое подобное мероприятие. Это то, что остается инфраструктура, то, что город развивается, это все для жителей города, для гостей этого города. Эти деньги в той или иной степени все будут в виде налогов или различных мероприятий вернутся в казну страны», - пояснил Д. Абаев.

Кроме того, министр призвал граждан правильно расставлять приоритеты.

«И напоследок. Уважаемые коллеги, давайте поставим правильные акценты, к примеру, на Пять социнициатив главы государства для населения всей страны тратится 2,5 трлн тенге. В каком государстве строятся общежития для студентов, вы можете мне назвать сейчас навскидку? Где, в каких странах мира принята такая масштабная программа, чтобы население получило жилье? И так далее. Об этом вы же не говорите? Вы поддерживаете, но не акцентируете, надо акцентировать», - полагает глава ведомства.

В заключение на вопрос журналистов, что некоторые считают затраты и подарки на празднование столицы «пиром во время чумы», глава МИК РК отверг такие суждения.

«Абсолютно нет. В целом не очень правильно звучит - подарки от регионов. Это вклад регионов в развитие всей страны. Если кто-то из регионов возмущается, вы задайте вопрос тому региону, который возмущается этому. Пусть они прокомментируют нежелание их, к примеру, внести вклад», - резюмировал Д. Абаев.
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Комментарии к новости

Стрелков
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 15.05.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше же строили, ВДНХ, Останкинскую башню, МГУ хоть регионы с голой жо..ой ходили, средства выделяли не лишние в тех же регионах, в то время то же все ворчали но открыто сказать боялись.

Дэн
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 15.05.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стрелков:
Раньше же строили, ВДНХ, Останкинскую башню, МГУ хоть регионы с голой жо..ой ходили, средства выделяли не лишние в тех же регионах, в то время то же все ворчали но открыто сказать боялись.


Ага! А еще строили города с полной инфраструктурой!!!
Рудный, Лисаковск, Качары..... Дальше продолжать?

ЮКА
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 15.05.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каком государстве строятся общежития, навскидку, да могу- половина наших выпускников проживают в Российских вузовских общежитиях.
А подарки дарят от чистого сердца, если по обязательству, то это уже не подарок, а обдираловка, особенно когда у нас половина улиц города даже щебенки не видела, а им вело дорожка для развлечений.

§ 112
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11837
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.05.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:
подарки дарят от чистого сердца, е

Впервые об этом слышу..
Профайл

§ 112
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11837
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.05.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях рождениях, на свадьбах, на тоях, на 1е сентября, даже на поминках, всегда идет в добровольно принудительном порядке и нечего выдумывать!
Одно дело если близкие совсем.
Другое дело например как в коллективах, среди не близких родичей, коллег..
Все всегда добровольно принудительно, будь то похороны, либо дни рождения ваших отпрысков в детсадах и школах..
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Стрелков
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...




Отправлено: 15.05.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:
В каком государстве строятся общежития, навскидку, да могу- половина наших выпускников проживают в Российских вузовских общежитиях

А когда их построили не вспомнишь? строили их во времена СССР в том числе и за нас тобой счет.Цитата:
ЮКА:
особенно когда у нас половина улиц города даже щебенки не видела,

вот потому то и не видели даже щебенки за 120 лет со времен основания города, потому как в центре строили ВДНХ, Останкинскую башню, людей в космос живых людей закидывали, вот в таком состоянии все и осталось. Цитата:
Дэн:
Ага! А еще строили города с полной инфраструктурой!!!
Рудный, Лисаковск, Качары..... Дальше продолжать?

если посчитать сколько заработали на этой руде, то можно было каждому рабочему построить по коттеджу, с туалетами из золотого унитаза, но увы, все ушло на ракеты, танки, космос и помощь братским народам.

§ 112
Re: Абаев прокомментировал споры в соцсетях о праздновании...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11837
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.05.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если например какой либо Аким, наделал с откатов 30 миллионов евро, то почему бы не поделиться третьей частью?
Если тот же комбинат, недодавая рабочим зп в течении года заработал 100 миллионов евро, то почему бы не раскошелиться приеятой десятиной?
А церковь в одном городишке в Костанайской области?
С работяг одного предприятия "от чистого сердца" содрали по два дня заработка..
Всегда так было, всегда так будет..
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