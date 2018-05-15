Теннисистка из Костаная стала призером рейтингового республиканского турнира
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Республиканский турнир среди юношей и девушек в возрасте от 14 лет и моложе, посвящённый Дню Победы, проходил 5-13 мая в Теннисном центре Костаная. В нем приняли участие 32 девочки и 24 мальчика из десяти городов РК.
Аруна Сатайбекова (Костанай)
- Костанайскую область представили все сильнейшие теннисисты - 5 девочек и 2 мальчика, - рассказал "НГ" главный судья соревнований Олег КРАВЧУК.
Костанайский турнир является рейтинговым, ему присуждена 2-я категория. Теннисный центр у нас построили относительно недавно, в отличие от Астаны, Алматы и Шымкента, но у нас уже есть спортсмены, подающие большие надежды. Подтверждение тому - тот факт, что в матче за 3 место встретились представительницы Костаная: Милана Кулаева и Аруна Сатайбекова.
Милана играла очень сдержанно и рационально, расчитав свои силы на каждый сет. Аруна также отдавала все силы для победы, но ее соперница оказалась расчётливее в данной игре. Итог - 6:4, 7:5 в пользу Кулаевой.
Милана Кулаева (Костанай)
- Мне 13 лет, теннисом начала заниматься будучи ребёнком, когда мне было 4 года, - рассказала "НГ" Милана КУЛАЕВА. - Профессионально моя карьера началась в возрасте 11 лет, до этого времени занималась для себя. Эта победа досталась мне нелегко, все девочки были довольно сильными, но я всё равно играла и продолжала верить в себя. Считаю, что Аруна проиграла очень достойно. Раньше я с ней часто играла, одно время ей проигрывала. Но однажды поверила, что можно победить любого, с того момента начала побеждать.
Тренирует Милану Кулаеву Константин Модогоров.
- Он всегда старается разнообразить наши тренировки, я ему очень благодарна, - говорит Милана. - За такой короткий срок мы добились первых побед. На тренировку я иду с хорошим настроением. Моим кумиром в теннисе является Мария Шарапова, я очень переживала, когда её дисквалифицировали на 3 года. Хочу также играть, как она. Для этого я прилагаю все усилия.
По результатам турнира теннисистам были присуждены рейтинговые очки.
Среди мальчиков победил Иван Кизилов (Усть-Каменогорск), на втором месте Тамерлан Темиров (Астана), на третьем - Зангар Нурланулы (Алматы).
Иван Кизилов (Усть-Каменогорск)
Тамерлан Темиров (Астана)
Среди девочек 1 место заняла Алина Маханбеталиева (Астана), серебро - у еще одной астанчанки, Дариги Рустемовой.
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гость: И куда она свалить то может, что ж вы то наивные такие? Вы статью хоть прочтите, что-ли... семья девушки, не выдержав давления, была вынуждена переехать в другую местность Согласна: ...
362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
362: Какой такой Золотой Орда, не было ее, а была Великая Тартария. Историю средних веков уже десятки раз переписали. Но древние карты не врут. :lol: :lol: :lol:
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362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
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