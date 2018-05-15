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Теннисистка из Костаная стала призером рейтингового республиканского турнира

Дмитрий ПЕТРЕНКО

15 мая 2018, 14:39 |  Спорт

Республиканский турнир среди юношей и девушек в возрасте от 14 лет и моложе, посвящённый Дню Победы, проходил 5-13 мая в Теннисном центре Костаная. В нем приняли участие 32 девочки и 24 мальчика из десяти городов РК.

Аруна Сатайбекова (Костанай)

- Костанайскую область представили все сильнейшие теннисисты - 5 девочек и 2 мальчика, - рассказал "НГ" главный судья соревнований Олег КРАВЧУК.

Костанайский турнир является рейтинговым, ему присуждена 2-я категория. Теннисный центр у нас построили относительно недавно, в отличие от Астаны, Алматы и Шымкента, но у нас уже есть спортсмены, подающие большие надежды. Подтверждение тому - тот факт, что в матче за 3 место встретились представительницы Костаная: Милана Кулаева и Аруна Сатайбекова.

Милана играла очень сдержанно и рационально, расчитав свои силы на каждый сет. Аруна также отдавала все силы для победы, но ее соперница оказалась расчётливее в данной игре. Итог - 6:4, 7:5 в пользу Кулаевой.

Милана Кулаева (Костанай)

- Мне 13 лет, теннисом начала заниматься будучи ребёнком, когда мне было 4 года, - рассказала "НГ" Милана КУЛАЕВА. - Профессионально моя карьера началась в возрасте 11 лет, до этого времени занималась для себя. Эта победа досталась мне нелегко, все девочки были довольно сильными, но я всё равно играла и продолжала верить в себя. Считаю, что Аруна проиграла очень достойно. Раньше я с ней часто играла, одно время ей проигрывала. Но однажды поверила, что можно победить любого, с того момента начала побеждать.

Тренирует Милану Кулаеву Константин Модогоров.

- Он всегда старается разнообразить наши тренировки, я ему очень благодарна, - говорит Милана. - За такой короткий срок мы добились первых побед. На тренировку я иду с хорошим настроением. Моим кумиром в теннисе является Мария Шарапова, я очень переживала, когда её дисквалифицировали на 3 года. Хочу также играть, как она. Для этого я прилагаю все усилия.

По результатам турнира теннисистам были присуждены рейтинговые очки.

Среди мальчиков победил Иван Кизилов (Усть-Каменогорск), на втором месте Тамерлан Темиров (Астана), на третьем - Зангар Нурланулы (Алматы).

Иван Кизилов  (Усть-Каменогорск)

Тамерлан Темиров (Астана)

Среди девочек 1 место заняла Алина Маханбеталиева (Астана), серебро - у еще одной астанчанки, Дариги Рустемовой.
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