Чемпионат Костанайской области по баскетболу среди девушек прошёл в Затобольске
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Турнир среди спортсменок 2005 г. р. и моложе проходил 11-14 мая в спорткомплексе "Золотой колос". Он является отбором на чемпионат РК который состоится 2-11 июня в Щучинске.
Матч команд Костаная и Костанайского района (2006 г. р.) закончился со счетом 37:4
В чемпионате области приняли участие 6 команд: из Лисаковска, Денисовки, Костаная, Рудного и Костанайского района, который выставил два состава: 2006 г. р. и 2005 г. р.
- Старшая команда Костанайского района является победителем зимнего чемпионата области, - рассказала "НГ" в воскресенье, 13 мая, тренер по баскетболу Костанайского района Айгерим ТАЖЕНОВА. - Сейчас у нас будет третья игра, будем играть с командой Костаная. Уже в понедельник поедем утверждать состав сборной, которая будет представлять нашу область на чемпионате РК.
Матч команд Костанайского района (2005 г. р.) и Костаная завершился со счетом 32:20. Девочки играли очень с сильной самоотдачей, распасовывали вполне не детские комбинации, боролись за спорные мячи.
- Мне 12 лет, 3 года играю в баскетбол, - поделилась с "НГ" перерыве матча игрок команды Костаная Екатерина ДЕРЕШЕВАТАЯ. - Помимо плановых соревнований, играю и за свою родную 22-ю школу. Тренируюсь под руководством Марины Николаевны Скрыль. Занимаюсь в ФСО "Динамо". Играю на позиции выводящей. В баскетбол пришла, потому что маленькая и хочу расти (смеётся). Моя мечта - хочу стать мастером спорта по баскетболу. Хочу, чтобы наша команда, стала такой же хорошей, как наш баскетбольный клуб «Тобол», а также равняюсь на наших игроков "Тобола", потому как с ними и тренируюсь.
В атаке - игрок команды Костаная Екатерина Дерешеватая
Несмотря на возраст юных баскетболисток, уровень сыгранности приятно удивлял. Во время тайм-аутов девочки очень внимательно слушали установки тренеров, а затем всё четко разыгрывали - как по нотам.
В итоге первое место заняла старшая команда Костанайского района, на втором месте - Рудный, на третьем - Костанай, на четвертом - младшая команда Костанайского района, на пятом - Лисаковка, на шестом -Денисовского района.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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