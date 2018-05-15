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Пожар в дачных обществах под Костанаем охватил площадь 2,5 га

15 мая 2018, 09:47 |  Происшествия

Огнём охвачена территория в 2,5 га. Жертв и пострадавших нет, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

В 18 км от Костаная горят дачи. В тушении пожара задействовано около 90 пожарных, сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Пожар начался в понедельник около 17.00. На территории дачного общества "Монтажник" рядом с автодорогой "Костанай – Рудный" загорелся сухостой. Огонь перекинулся на территорию соседнего дачного общества "Дархан-2".

"В связи с порывистым ветром до 15 м/с огонь распространился на 15 нежилых дачных домов. В условиях ветреной погоды, которая способствует быстрому распространению огня, пожарным удалось локализовать огонь в 20-51. В данное время тушение пожара продолжается", – сообщил Руслан Иманкулов.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 2,5 га.

Жертв и пострадавших нет. В это время на дачах не было людей, уточнил представитель Комитета по ЧС.

В тушении пожара задействовано 90 пожарных и 15 единиц специализированной пожарной техники, сотрудники из числа добровольного противопожарного формирования АО "Мелькомбинат" и АО "НК "КТЖ", а также ГКП "Костанай-Су".

Позже стало известно, что пожар в дачных обществах удалось ликвидировать в 01.03 15 мая.
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