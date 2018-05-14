Назарбаев Путину: СМИ не должны раздувать из мухи слона

Президент России Владимир Путин в Сочи провел неформальную встречу с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Мне очень приятно продолжить с вами разговор, который мы начали еще вчера вечером в неформальной обстановке", - сказал Путин, открывая официальную встречу с Назарбаевым, которая прошла в преддверии саммита ЕАЭС в Сочи.

"Казахстан - не только наш стратегический союзник и один из самых ближайших партнеров, но и отношения между нашими странами развиваются успешно и последовательно. В экономике в прошлом году мы показали хороший результат - плюс 30,5 процента роста товарооборота", - сообщил Путин, отметив, что Россия остается и ключевым торговым партнером, и важнейшим инвестором в казахстанскую экономику.

Нурсултан Назарбаев отметил, что "Казахстан всегда рядом, всегда вместе будет работать и двигаться вперед по всем направлениям".

"Работа у нас идет нормально. Мы вчера обговорили все вопросы, которые есть. Вопросы возникают всегда между соседними государствами, но у нас настолько тесные отношения между правительствами, что все возникающие вопросы мы можем решать, не создавая никакого ажиотажа", - сказал Президент Казахстана.

Он подчеркнул, что попыткам создать такой ажиотаж "не придает никакого значения".

"Мы союзники, близкие государства, и СМИ обоих государств должны работать в таком же ключе, не раздувать из мухи слона, если возникают какие-то вопросы. Мы все эти 25 лет их так решаем", - добавил Назарбаев.

Ранее ведущий телеканала "Россия" Владимир Соловьев в прямом эфире высказался о голосовании Казахстана во время заседания Совбеза ООН. "Мы что-то не знаем про наши отношения с Казахстаном? Вдруг где-то пробежала черная кошка? (...) Мы очень уважаем Казахстан и Нурсултана Абишевича. Просто в такие критические моменты хочется понять, что происходит", - сказал российский ведущий в эфире передачи.