Оцепление возле магазина "Березка" прокомментировала пресс-служба ДВД

Причиной оцепления на улице Алтынсарина в Костанае. возле магазина "Березка", стала "подозрительная коробка". Об этом только что "НГ" сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

- Проведены необходимые мероприятия с выездом на место спецслужб. Факт обнаружения взрывного устройства не подтвердился. Оцепление в районе "Березки" начали снимать, - пояснили в ведомстве.

Напомним, об оцеплении "НГ" написали читатели.