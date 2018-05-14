Оцепление возле магазина "Березка" прокомментировала пресс-служба ДВД
Ольга ЛИХОГРАЙ
Причиной оцепления на улице Алтынсарина в Костанае. возле магазина "Березка", стала "подозрительная коробка". Об этом только что "НГ" сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
- Проведены необходимые мероприятия с выездом на место спецслужб. Факт обнаружения взрывного устройства не подтвердился. Оцепление в районе "Березки" начали снимать, - пояснили в ведомстве.
Напомним, об оцеплении "НГ" написали читатели.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 221
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Бежите в переди поровоза культуру не повысили а урны ставите которые возгараются.Культуру само сабой повышать надо.Мажно также проводить мастер классы по использованию воспламеняющих урн .Это надо...
...же типа объяснили, что во всем виноваты мы...пациенты Ну,что вы,конечно же,врачи виноваты. Они,окаянные,они... Ночи не спят и всё сидят и думу думают, как бы побольше навредить...
Заходил в 1 школу в Затоболовке там тоже дети одетые ходят. Отопление отключено, на улице прохладно вот и ходят одетые.
Асхат: Асхат, вы, видимо, скрыто представляете интересы так называемого потерпевшего. Суд ещё не разобрался, а у вас уже приговор готов. Читали дело? Или непосредственно участвуете в нем? Как...
Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная
dvb: Надо бы всех этих мужиков на кобылах, которые по городу на постаментах появились в последние года, этой же черной краской покрасить. я видел на них неблагородные потёки! :-)