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шанхай, уральская
Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались легко воспламеняющимися
Бежите в переди поровоза культуру не повысили а урны ставите которые возгараются.Культуру само сабой повышать надо.Мажно также проводить мастер классы по использованию воспламеняющих урн .Это надо...
14.05.18 21:45
Гость
Основной причиной младенческой смертности в Костанайской области назвали состояние здоровья беременных
...же типа объяснили, что во всем виноваты мы...пациенты Ну,что вы,конечно же,врачи виноваты. Они,окаянные,они... Ночи не спят и всё сидят и думу думают, как бы побольше навредить...
14.05.18 21:27
Алекс
Ситуацию с отменой занятий после пожара прокомментировали в Затобольской школе-гимназии
Заходил в 1 школу в Затоболовке там тоже дети одетые ходят. Отопление отключено, на улице прохладно вот и ходят одетые.
14.05.18 21:23
Законопослушный гражданин
Дело о драке возле клуба West: адвокат подсудимого заявила об отводе прокуратуре Костаная "в полном составе"
Асхат: Асхат, вы, видимо, скрыто представляете интересы так называемого потерпевшего. Суд ещё не разобрался, а у вас уже приговор готов. Читали дело? Или непосредственно участвуете в нем? Как...
14.05.18 20:50
Медный
Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная
dvb: Надо бы всех этих мужиков на кобылах, которые по городу на постаментах появились в последние года, этой же черной краской покрасить. я видел на них неблагородные потёки! :-)
14.05.18 20:41
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Оцепление возле магазина "Березка" прокомментировала пресс-служба ДВД

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 мая 2018, 20:53 |  Происшествия

Причиной оцепления на улице Алтынсарина в Костанае. возле магазина "Березка", стала "подозрительная коробка". Об этом только что "НГ" сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области. 

- Проведены необходимые мероприятия с выездом на место спецслужб. Факт обнаружения взрывного устройства не подтвердился. Оцепление в районе "Березки" начали снимать, - пояснили в ведомстве.

Напомним, об оцеплении "НГ" написали читатели.
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