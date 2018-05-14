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Серый волк
Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
Забавно! Кажется у города появляется надежда! Если заместитель акима уверенно сообщает, что разработала совершенно конкретная организация, ТОО «Архитектурное ателье Дом» в рамках программы «Рухани...
14.05.18 18:07
гость1
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Почему вы считаете, что люди не знают человека. Если брата осудили, значит нужно отстранить от должности или понизить. Раньше всегда проверяли родственников на судимость- и это правильно! Судили...
14.05.18 17:50
Гость
Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
Че не нравится то¿¿¿ Чотко ведь¡¡¡
14.05.18 17:49
112
Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях заместителей акима Костаная прокомментировали в пресс-службе акимата
У нас приближенные тут тоже с одним номером и номер этот - Уважаемые.. Может для начала самим дать объяснения, начать с себя?
14.05.18 17:49
112
Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
Мой дом Аль Фараби хот голубым хоть радугой каждый раз бы красили, я был бы только рад..
14.05.18 17:43
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Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 мая 2018, 16:55 |  Государство

Голубой цвет, в который перекрасили вертикальные элементы символа Костаная - башни с часами - вызвал негативную реакцию горожан. В ответе на запрос «НГ» в акимате областного центра сообщили, что решение об обновлении фасада дома № 55 по ул. Байтурсынова, в том числе - башни с часами, принято для улучшения архитектурного облика города.

- Эскиз и цветовую гамму разработало ТОО «Архитектурное ателье Дом» в рамках программы «Рухани Жангыру», - сообщил «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Работы проведены ТОО «Спецстроймонтаж».

Однако в архитектурном ателье категорически опровергли информацию о том, что они разрабатывали цветовое решение для башни с часами.

- Мы разработали эскизы цветовых решения для около 200 фасадов зданий, - сообщила «НГ» директор ТОО «Архитектурное ателье Дом» Мария БАЙТУРИНА. - Но этого дома в списке точно не было. Так что мы не знаем, откуда появился голубой цвет. Если бы эскиз обновления цвета башни разрабатывало наше ателье, голубого цвета в нем точно бы не было, потому что для этого классического здания подходят классические цвета: белый, персиковый, бежевый.

Так что пока история с голубым цветом, который появился в дизайне башни, выглядит весьма загадочной.
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Комментарии к новости

5555
Re: Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается...




Отправлено: 14.05.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все просто. Помните покрасили в голубой. Всем не понравилось. ёПотом покрасили в розовый - опять не понравилось. Ну вот и решили совместить.... :lol:

тоже патриот
Re: Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается...




Отправлено: 14.05.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю, что изменения в знаковые объекты областного центра можно вносить ТОЛЬКО при условии заключения специалистов- профессионалов и всенародного обсуждения\инетголосования

§ yudjin
Re: Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5300
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.05.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для этого классического здания подходят классические цвета: белый, персиковый, бежевый.

ну вот мнение специалиста-практика ... читай бывалое...

А делается все некомпетентными, малограмотными, абсолютно незаинтересованными в идее, а не в освоении, набранными по "саке-маке-технологиям" временщиками.


Цитата:
в рамках программы «Рухани Жангыру», - сообщил «НГ» заместитель акима

мне эти пара слов, бестолку вставляемые куда не попадя напоминает какую-то мантру сектантов... умора, даже жральню строили в рамках духовного возрождения как заявлял аким.
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елена
Re: Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается...




Отправлено: 14.05.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Страшно красиво!" у нас все так, на бывшей ул. Тарана деревья под корень срубили - дорогу делают.... мешают, а что вы нового в замен предложите? когда вырастут ваши посаженные деревья? на Герцена все по вырубали, зато каждый год теперь новые сажают- ЭКОНОМИКА!

§ 112
Re: Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11804
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.05.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой дом Аль Фараби хот голубым хоть радугой каждый раз бы красили, я был бы только рад..
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Гость
Re: Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается...




Отправлено: 14.05.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че не нравится то¿¿¿
Чотко ведь¡¡¡

* Серый волк
Re: Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9583
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.05.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно! Кажется у города появляется надежда!

Если заместитель акима уверенно сообщает, что разработала совершенно конкретная организация, Цитата:
ТОО «Архитектурное ателье Дом» в рамках программы «Рухани Жангыру» Источник: эта статья


Но если в этой организации "категорически" отрицают участие и возмущены таким неподходящим цветовым решением??????

То скорее всего в акимате провели конкурс, (используя данные организации с других работ) в рамках упомянутой программы, о которой победившие не узнали!!!
А деньги программы в таком случае возможно напрямую перекочевали в карманы.
Если это так, то это УГОЛОВЩИНА ЧИСТОЙ ВОДЫ, прямой повод для скорейшего изъятия документов. И шанс городу наконец избавиться от этих вандалов, приносящих только вред городу.

[Исправлено: Серый волк, 14.05.2018 - 15:10]
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