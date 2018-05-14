Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
Ольга ЛИХОГРАЙ
Голубой цвет, в который перекрасили вертикальные элементы символа Костаная - башни с часами - вызвал негативную реакцию горожан. В ответе на запрос «НГ» в акимате областного центра сообщили, что решение об обновлении фасада дома № 55 по ул. Байтурсынова, в том числе - башни с часами, принято для улучшения архитектурного облика города.
- Эскиз и цветовую гамму разработало ТОО «Архитектурное ателье Дом» в рамках программы «Рухани Жангыру», - сообщил «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Работы проведены ТОО «Спецстроймонтаж».
Однако в архитектурном ателье категорически опровергли информацию о том, что они разрабатывали цветовое решение для башни с часами.
- Мы разработали эскизы цветовых решения для около 200 фасадов зданий, - сообщила «НГ» директор ТОО «Архитектурное ателье Дом» Мария БАЙТУРИНА. - Но этого дома в списке точно не было. Так что мы не знаем, откуда появился голубой цвет. Если бы эскиз обновления цвета башни разрабатывало наше ателье, голубого цвета в нем точно бы не было, потому что для этого классического здания подходят классические цвета: белый, персиковый, бежевый.
Так что пока история с голубым цветом, который появился в дизайне башни, выглядит весьма загадочной.
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Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
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Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
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