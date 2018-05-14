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Гость
Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
Че не нравится то¿¿¿ Чотко ведь¡¡¡
14.05.18 17:49
112
Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях заместителей акима Костаная прокомментировали в пресс-службе акимата
У нас приближенные тут тоже с одним номером и номер этот - Уважаемые.. Может для начала самим дать объяснения, начать с себя?
14.05.18 17:49
112
Кто выбрал цвет для башни с часами в Костанае, остается загадкой
Мой дом Аль Фараби хот голубым хоть радугой каждый раз бы красили, я был бы только рад..
14.05.18 17:43
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Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях заместителей акима Костаная прокомментировали в пресс-службе акимата

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 мая 2018, 16:15 |  Государство

Фотографию двух автомобилей SsangYong Kyron с идентичными государственными регистрационными номерами 013 RK 10 активно рассылали сегодня, 14 мая, в социальных сетях.

Новость вызвала бурное обсуждение, а корреспонденты «НГ» успели отправить запрос в пресс-службу ДВД Костанайской области с просьбой прокомментировать нарушение закона. Но разъяснение мы получили в пресс-службе акимата Костаная:

- Служебные автомобили, которые были сфотографированы неустановленным лицом, принадлежат двум заместителям акима Костаная. Они были сфотографированы на ул. Баймагамбетова, где-то в районе кафе «Дидар». Номера у них похожи, но разные: на одном это госномер 012 RK 10, на другом - 013 RK 10. Но кто-то захотел поиграть, переделал в фотошопе фотографию и разослал ее по соцсетям. Такого просто не могло быть, чтобы на машине заместителя акима города были сфальсифицированы номерные знаки.

Установить личность шутника, как сообщили в пресс-службе, пока не удалось.

В акимате Костаная также уточнили, что нашли оригинальное фото, которое предоставили «НГ».
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Комментарии к новости

Гость1
Re: Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях...




Отправлено: 14.05.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как не может, вон тогда водитель бестолковый машину мыл и прикрутил номера не те, мы ж помним этот случай))) так и здесь кто-то другой виноват!)))

Уася
Re: Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях...




Отправлено: 14.05.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно где они нашли оригинал фото, если по их словам фото сделал неизвестный и по средством фотошопа изменил цифру?! Невольно наталкивает на мысль, что как раз работники акимата для оправдания и дачи объяснения воспользовались фтошопом.

Владимир
Re: Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях...




Отправлено: 14.05.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фокусники, блин... Лицо у них "неустанное", но оригинальное фото они нашли...

§ 112
Re: Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11804
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.05.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас приближенные тут тоже с одним номером и номер этот - Уважаемые..
Может для начала самим дать объяснения, начать с себя?
Профайл

Гость
Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях заместителей акима Костаная прокомментировали в пресс-службе акимата




Отправлено: 14.05.18 - 18:13
Комментарий проходит проверку.

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