Фото с одинаковыми номерами на служебных автомобилях заместителей акима Костаная прокомментировали в пресс-службе акимата

Фотографию двух автомобилей SsangYong Kyron с идентичными государственными регистрационными номерами 013 RK 10 активно рассылали сегодня, 14 мая, в социальных сетях.

Новость вызвала бурное обсуждение, а корреспонденты «НГ» успели отправить запрос в пресс-службу ДВД Костанайской области с просьбой прокомментировать нарушение закона. Но разъяснение мы получили в пресс-службе акимата Костаная:

- Служебные автомобили, которые были сфотографированы неустановленным лицом, принадлежат двум заместителям акима Костаная. Они были сфотографированы на ул. Баймагамбетова, где-то в районе кафе «Дидар». Номера у них похожи, но разные: на одном это госномер 012 RK 10, на другом - 013 RK 10. Но кто-то захотел поиграть, переделал в фотошопе фотографию и разослал ее по соцсетям. Такого просто не могло быть, чтобы на машине заместителя акима города были сфальсифицированы номерные знаки.

Установить личность шутника, как сообщили в пресс-службе, пока не удалось.

В акимате Костаная также уточнили, что нашли оригинальное фото, которое предоставили «НГ».