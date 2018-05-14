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Основной причиной младенческой смертности в Костанайской области назвали состояние здоровья беременных

Галина КАТКОВА

14 мая 2018, 15:08 |  Государство

Это доказывает анализ, проведенный по 124 случаям младенческой смертности в 2017 году, сообщил сегодня, 14 мая, на селекторном совещании в облакимате руководитель управления здравоохранения Еркен ДАУТБАЕВ.

Фото из архива "НГ"

В структуре причин младенческой смертности первое место занимают состояния перинатального периода - 66,1%. На втором - врожденные пороки развития (13,7%). Остальное - несчастные случаи, произошедшие с детьми уже дома.

- Состояние новорожденного зависит от того, насколько здорова была будущая мать до беременности, и того, как беременность протекала, - отметил Даутбаев. - У 87% женщин, чьи дети умерли, имелись внутриутробные инфекции, 80% имели экстрагенитальные патологии, у 74% будущих мам в анамнезе - два и более абортов, 48% женщин имели анемии различной степени, у 35% беременных имелись вредные привычки - курение, употребление алкоголя и наркотиков, у 15% были инфекции, передающиеся половым путем, столько же проживало в социально неблагополучных условиях.

Руководитель управления подчеркнул, что у каждой женщины, потерявшей младенца, присутствовали в анамнезе, по меньшей мере, два из перечисленных факторов риска, а 10% имели все факторы.

Еркен Даутбаев перечислил меры, которые предпринимаются для снижения младенческой смертности. Повышена квалификация 98 акушеров гинекологов и педиатров в республиканских и зарубежных медицинских центрах. На базе областной детской больницы возобновлена работа центра интегрированного ведения болезней детского возраста, где уже обучены 106 медицинских работников, в перинатальном центре обучены 407 специалистов.

На базе родильного отделения областной больницы организовано родильное отделение второго уровня для Костаная. В детской областной больнице почти вдвое расширено отделение реанимации, что дает возможность изолировать новорожденных от остальных пациентов.
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Комментарии к новости
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Возмущена
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ничего, что здоровье беременных на фик не нужно врачам? Простые отписки((. Опять все сваливают на пациентов. У меня два раза теряли анализы, которые делаются только в определенные сроки, при поступлении в дневной стационар не заглянули в карту, тупо назначили папаверин, хотя была высеяна инфекция помимо тонуса. Я не говорю голословно, так как есть и выписка с дневного стационара и то, что анализы были сделаны ранее и отражены в карте. Прежде чем обвинять пациентов, научите врачей хотя бы просто разговаривать с пациентами , а не отмахиваться от них как от надоедливых мух. Конечно проще свалить на нас пациентов, а то что врачи вообще не хотят лечить это все фигня.

АлексиЯ
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возмущена:
Конечно проще свалить на нас пациентов, а то что врачи вообще не хотят лечить это все фигня.

Согласна полностью, безалаберность врачей просто зашкаливает.

Бывалый
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возмущена:
А ничего, что здоровье беременных на фик не нужно врачам?

Ну если ваше здоровье не нужно в первую очередь вам самим
(Цитата:
Возмущена:
была высеяна инфекция

), то с чего оно должно быть нужно кому-то другому?
Цитата:
Возмущена:
врачи вообще не хотят лечить

Чисто не там где убирают, а та где не сорят.

§ Характер
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 14.05.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возмущена:

Цитата:
АлексиЯ:

Цитата:
У 87% женщин, чьи дети умерли, имелись внутриутробные инфекции, 80% имели экстрагенитальные патологии, у 74% будущих мам в анамнезе - два и более абортов, 48% женщин имели анемии различной степени, у 35% беременных имелись вредные привычки - курение, употребление алкоголя и наркотиков, у 15% были инфекции, передающиеся половым путем, столько же проживало в социально неблагополучных условиях.

тоже врачи виноваты? Они курить заставляют, бухать, жить беспорядочной жизнью, одеваться как попало? Вы, будущие #яжматери, сами наплевательски относитесь к своему здоровью, а потом строчите гневные посты в соцсетях про свои "злоключения" и демонов в белых халатах, либо тычете своим годовасиком-тугосерей, требуя от государства денег на лечение/восстановление! Ага, знатно подгорает от ваших умных комментов :lol:
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Гость
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...здоровье беременных на фик не нужно врачам?


Здоровье беременной нужно прежде всего
самой женщине.
Врачи не боги и не ясновидцы,они такие же люди,как и все,
со свойственными всем недостатками и достоинствами.
Так,что на медицину надейся,а сама не плошай...

Возмущена
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Ну если ваше здоровье не нужно в первую очередь вам самим

ну вообще при планировании беременности я лечилась почти 5 лет и ни разу за это время эта пакость не высеивалась. Хотя у меня очень дотошный доктор и она меня проверяла вообще на все. Эта пакость вылазит при беременности, на фоне ослабленного иммунитета и не является тем, что передается половым путем. Насчет моего здоровья, не переживайте, я сходила к частному врачу и пролечилась. Меня возмущает тот факт, что в больнице врачи, которые должны нас лечить, мало того, что не смотрят карту, так еще и не слушают что им говорят. Хорошо, это у меня есть возможность пойти к другому доктору. А есть те, у кого такой возможности нет. И не надо мне говорить, что гос врачи мне ничего не должны. Должны! Они зарплату получают из тех налогов, которые мы платим.

проходил скрининг
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мало того, что не смотрят карту, так ещё и не слушают что им говорят.


Вот точно так и есть. Я говорю, кашель меня начинает беспокоить, что делать? А эта сидит, как будто уши отключила.
Вот так и получаются потом всякие астмы
:-x

Ну да
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посты 3,4 и тут отметились. Видно "свечку держали". Ваш логика:Если забеременел и заболел, то твои проблемы, к врачам ни ни.. Никто не обязан и не надо расчитывать на компетентную помощь. Видно само "рассосется" :-P

§ 112
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11804
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.05.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Возмущена:
ничего, что здоровье беременных на фик не нужно врачам? Простые отписки((. Опять все сваливают на пациентов.

Согласен..
У меня двоюродная по матери бухала и курила и это уже на 8м месяце беременности..
Сейчас девочке 12 лет вроде.
Слепая совсем от рождения.
От того еще и психика нарушена..
Врачи виноваты..
Профайл

Возмущена
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Согласен..
У меня двоюродная по матери бухала и курила и это уже на 8м месяце беременности..
Сейчас девочке 12 лет вроде.
Слепая совсем от рождения.
От того еще и психика нарушена..
Врачи виноваты..

Прошу Вас не передергивать! Я писала лично про свой случай. Я не пью и не курю к Вашему сведению. И стараюсь вести здоровый образ жизни. Почему все так кинулись врачей защищать? Почему никто не видит того,что они теряют анализы, не смотрят карту? Почему назначают лекарства, которые противопоказаны беременным? И да...в случае чего конечно виноваты мы...Я ж должна помимо своей специальности еще обладать обширными знаниями медицины... Иначе самадуравиновата.. И весь форум НГ за некоторым исключением именно это мне и говорит)))

§ 112
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11804
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.05.18 - 17:09
Комментарий удален модератором.
Профайл

Бывалый
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...




Отправлено: 14.05.18 - 17:14
Комментарий удален модератором.

* Серый волк
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9583
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.05.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извиняюсь, что захожу днем. :lol:
Но если сказать OK Google: "уровень младенческой смертности по странам"
То Гугл выдаёт в первую очередь иноформации ООН.
То есть очень тщательно проверенную информацию.

Так вот уровень младенческой смертности в Казахстане уменьшился с девяностых в два с лишним раза. Но он ещё очень высок и достаточно точно относит к неблагополучным странам. Этот показатель кстати очень точно используется как вторичный индекс человеческого развития. Он очень далеко от стран где людоеды бегают с окровавленными палками, но и столь же далёк от всех цивилизованных стран.
В общем медицина по этим показателям практически как бы есть, но её как бы нет.

http://www.childmortality.org/files_v21/download/IGME%20report%202017%20child%20mortality%20final.pdf

Для русскоязычных граждан есть более старые данные из официального ист на русском.
http://gtmarket.ru/ratings/child-mortality-rate/info
Разницу в этом старом списке между прошлыми годами видно. Стало лучше, но весь мир давно в разы стал лучше, кроме отсталых стран.

Так как ничего серьёзного от чинушек акимата, черной краской извозюкавших монумент в Парке Победы, спрашивать нереально, то загадайте им хоть эту загадку.

КТО СКАЗАЛ ЭТУ ФРАЗУ?


Есть конечно ещё один вопрос, если Казахстан находится не в лучшем месте таблицы, а Костанай в первых рядах, то сколько точная цифра по области?
Хотя конечно достаточно понятно, что у этих чиновников, конечно мамы виноваты! И цифры будут очень лукавые!

[Исправлено: Серый волк, 14.05.2018 - 14:37]
Профайл

* Серый волк
Re: Основной причиной младенческой смертности в Костанайской...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9583
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.05.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для совсем на пальцах считающих и не умеющих искать:
Из трех стран содружества, соотношение погибших младенцев на тысячу :

Белоруссия (где навели порядок) 3-4,

Россия (где не все благополучно) - 7,

Казахстан -21 !!!

в три раза больше, чем в России, и в 5-7 раз больше чем в Белоруссии
Термины этому состоянию страны придумайте сами.
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Гость
Основной причиной младенческой смертности в Костанайской области назвали состояние здоровья беременных




Отправлено: 14.05.18 - 17:54
Комментарий проходит проверку.

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