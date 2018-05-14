Основной причиной младенческой смертности в Костанайской области назвали состояние здоровья беременных

Это доказывает анализ, проведенный по 124 случаям младенческой смертности в 2017 году, сообщил сегодня, 14 мая, на селекторном совещании в облакимате руководитель управления здравоохранения Еркен ДАУТБАЕВ.

Фото из архива "НГ"

В структуре причин младенческой смертности первое место занимают состояния перинатального периода - 66,1%. На втором - врожденные пороки развития (13,7%). Остальное - несчастные случаи, произошедшие с детьми уже дома.

- Состояние новорожденного зависит от того, насколько здорова была будущая мать до беременности, и того, как беременность протекала, - отметил Даутбаев. - У 87% женщин, чьи дети умерли, имелись внутриутробные инфекции, 80% имели экстрагенитальные патологии, у 74% будущих мам в анамнезе - два и более абортов, 48% женщин имели анемии различной степени, у 35% беременных имелись вредные привычки - курение, употребление алкоголя и наркотиков, у 15% были инфекции, передающиеся половым путем, столько же проживало в социально неблагополучных условиях.

Руководитель управления подчеркнул, что у каждой женщины, потерявшей младенца, присутствовали в анамнезе, по меньшей мере, два из перечисленных факторов риска, а 10% имели все факторы.

Еркен Даутбаев перечислил меры, которые предпринимаются для снижения младенческой смертности. Повышена квалификация 98 акушеров гинекологов и педиатров в республиканских и зарубежных медицинских центрах. На базе областной детской больницы возобновлена работа центра интегрированного ведения болезней детского возраста, где уже обучены 106 медицинских работников, в перинатальном центре обучены 407 специалистов.

На базе родильного отделения областной больницы организовано родильное отделение второго уровня для Костаная. В детской областной больнице почти вдвое расширено отделение реанимации, что дает возможность изолировать новорожденных от остальных пациентов.