Костанайские военкоматы самовольно сделали среду выходным днём

Это заметили проверяющие из Агентства по делам госслужбы. Сотрудникам военкоматов пришлось вернуться к привычном пятидневному режиму, передает Informburo.kz.

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Дополнительный неприемный день установили себе сотрудники городских и районных отделов по делам обороны Костанайской области, сообщает департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"График работы обязывает сотрудников отделов по делам обороны оказывать услуги с понедельника по пятницу. Но на практике сотрудники в среду отказывают как в приёме документов, так и в осуществлении консультаций в целом", – говорится в сообщении областного департамента АДГСПК.

Это не единственное нарушение, которое заметили проверяющие в военкоматах.

Для получения дубликата военного билета необходимо предоставить только заявление, удостоверение, копию постановления по делу об административном правонарушении за утрату по вине владельца военного билета и фотографии. Но сотрудники отделов по делам обороны Аулиекольского, Мендикаринского, Федоровского районов, городов Костанай, Рудный безосновательно запрашивали ещё и копии свидетельств о рождении, об образовании.

Представители АДГСПК внесли рекомендации в адрес департамента по делам обороны Костанайской области, где им ответили, что с личным составом провели семинары, а графики работ привели в соответствие с нормами.