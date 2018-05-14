Быстрее не бывает

Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Костанайские военкоматы самовольно сделали среду выходным днём

14 мая 2018, 11:51 |  Государство

Это заметили проверяющие из Агентства по делам госслужбы. Сотрудникам военкоматов пришлось вернуться к привычном пятидневному режиму, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

Дополнительный неприемный день установили себе сотрудники городских и районных отделов по делам обороны Костанайской области, сообщает департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"График работы обязывает сотрудников отделов по делам обороны оказывать услуги с понедельника по пятницу. Но на практике сотрудники в среду отказывают как в приёме документов, так и в осуществлении консультаций в целом", – говорится в сообщении областного департамента АДГСПК.

Это не единственное нарушение, которое заметили проверяющие в военкоматах.

Для получения дубликата военного билета необходимо предоставить только заявление, удостоверение, копию постановления по делу об административном правонарушении за утрату по вине владельца военного билета и фотографии. Но сотрудники отделов по делам обороны Аулиекольского, Мендикаринского, Федоровского районов, городов Костанай, Рудный безосновательно запрашивали ещё и копии свидетельств о рождении, об образовании.

Представители АДГСПК внесли рекомендации в адрес департамента по делам обороны Костанайской области, где им ответили, что с личным составом провели семинары, а графики работ привели в соответствие с нормами.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.05.18 13:47 Проспект Аль-Фараби перекроют на несколько дней в Костанае
14.05.18 13:23 Новые урны на автобусных остановках в Костанае оказались огнеопасными
14.05.18 12:15 Дело о драке возле клуба West: адвокат подсудимого заявила об отводе прокуратуре Костаная "в полном составе"
14.05.18 11:08 С 15 мая в Костанайской области начинается массовый сев зерновых
14.05.18 09:47 Причину перекраски памятников Неизвестному солдату и Ленину в черный цвет объяснили в акимате Костаная
13.05.18 23:45 "Поле оставляло желать лучшего" - тренеры "Тобола" и "Кайрата" сошлись во мнениях
13.05.18 18:58 "Кайрат" проиграл "Тоболу" и не смог обогнать "Астану"
13.05.18 12:18 Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
13.05.18 09:59 Боец "Найман" опубликовал обращение к Аблязову
13.05.18 09:00 Назарбаев написал человеку, который стал самым старым премьер-министром в мире

Комментарии к новости

гость
Re: Костанайские военкоматы самовольно сделали среду выходным...




Отправлено: 14.05.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че то слабо повыявляли. Недавно у знакомого сына призвали на срочную. Отказывали в призыве в связи с тем, что у него была наколка на руке. Сказали иди выведи потом придешь. Другого несколько раз выгоняли по причине того, что рост небольшой, а потом все же как то взяли. Походу там делают то что хотят.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 227
Пользователей: 2
Всего: 229

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх